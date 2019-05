Nossa Mulher Positiva é Rose Conceição, depiladora e manicure no Studio Tez. Natural de Santo André, Rose conta como superou os desafios de uma nova carreira na cidade grande com dois filhos.

1.Como começou a sua carreira?

Tive muita dificuldade para encontrar um salão aqui em São Paulo, fui em vários e meu trabalho foi desvalorizado. Nos primeiros salões que passei, eu praticamente pagava para que pudesse mostrar meu trabalho e assim montar minha cartela de clientes. Demorou e foi um passo de cada vez, mas eu nunca desisti!

2. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Eu vim de Embu das Artes e, na época, não tinha muita experiência, isso dificultou muito pra mim. Ouvi muito “não”! Sempre fui manicure e depiladora. Nesse ramo o boca a boca é muito importante e no começo é difícil conseguir isso. É complicado juntar uma clientela que confia no seu trabalho sem nem ao menos te conhecer. Eu senti muito, ainda mais quando ninguém aqui me conhecia.

3. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Com muita fé, em Deus e alguns anjos, que me ajudaram a enfrentar a vida, a equipe com quem trabalho e a minha família que é tudo na vida.

4. Qual o seu maior sonho?

Ter meu próprio negócio, muita saúde para vencer e muita paz.

5. Qual a sua maior conquista?

Foi ver a formação do meu filho em odontologia, graças a Deus consegui pagar e mantê-lo na faculdade com muita luta. Hoje, temos um doutor na família, é uma grande conquista na minha vida, agora só falta a minha filha!!

6. Mulher que admira:

Ellen White, uma mulher muito interessante, religiosa e inteligente.