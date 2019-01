Nossa Mulher Positiva é Rosangela Moro, advogada e esposa do ministro Sergio Moro. Rosangela nos conta como iniciou a sua carreira e afirma que diante das dificuldades prefere encara-las como necessidades de adequações.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei trabalhando com advogada especialista em direito do trabalho, eu nada sabia deste ramo mas estava disposta a aprender e dar o meu melhor. A advogada que me contratou era a 1a mulher com Mestrado em Curitiba e isso foi um exemplo para mim. Ela se dedicava a ir para o Doutorado e 1x semana e eu tinha que representá-la a altura ( fui contratada ), foi um enorme desafio.

2. Como é formatado o seu modelo de negócios?

Eu não tenho uma empresa, tenho um escritório voltado para atuação do 3setor e direito público e conto com 3 profissionais. No período da manhã cada uma cuida da sua vida pessoal ( filhos, medico, escola, pós graduação etc…), a partir das 13 todo mundo no office sem hora para acabar. Meu lema: ninguém pode ser feliz só trabalhando. Eu quero e preciso de pessoas felizes junto de mim, então cada um faz sua rotina e tem dado muito certo

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não tem. Nunca vejo dificuldade vejo adequações, cada fase uma necessidade

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

eu doso em prioridades. 1o, necessidades e bem estar dos nossos filhos, 2) meu trabalho, como conto com Meu marido para tudo fica fácil.

5. Qual o seu maior sonho?

Vivo pé no chão, dia após dia. Meu sonho é ver os brasileiros orgulhosos do Brasil.

6. Qual a sua maior conquista?

A minha maior conquista eu vejo no brilho dos olhos da Juju e do Vini, nossos filhos que tem um enorme ❤.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro – Vários, cada dia daria uma resposta!

Filme? Os Intocáveis ( francês), vejo 2x ano.

Mulher? Michele Obama!