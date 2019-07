Roberta Tilkian fundou a Umanas para aproximar empresas de seus colaboradores. “Sentia falta de organizações humanizadas que realmente tivessem um alinhamento interno adequado. Sempre cuidei das minhas equipes da mesma forma que cuidava dos meus clientes e isso fazia toda a diferença nos resultados.”

Roberta é Master Coach, formada pela SLAC e membro da International Association of Coaching. Também é mediadora pelo Instituto Vertus de Mediação, formada em jornalismo e pós graduada em comunicação com o mercado.

Especialista em Gestão de Pessoas, Branding e Empreendedorismo pela Instituição Insper, Roberta desenvolve projetos de estratégias para marcas e gestão de equipes de alta performance há 17 anos, tendo trabalhado com mais de 100 marcas ao longo de sua carreira. Confira sua trajetória a seguir.

Como começou a sua carreira?

Comecei me formando em Jornalismo e já estagiando na TV Bandeirantes. Foi maravilhoso! Aprendi muito e sobre tudo. Entrevistei pessoas incríveis e apurei matérias sensacionais! Foi uma escola que fez muita diferença na minha carreira.

Como surgiu a Umanas?

A Umanas surgiu da necessidade de ajudar empresas e colaboradores a serem reais parceiros. Sentia falta de organizações humanizadas que realmente tivessem um alinhamento interno adequado. Sempre cuidei das minhas equipes da mesma forma que cuidava dos meus clientes e isso fazia toda a diferença nos resultados e na produtividade. Quando resolvi fundar a Umanas, decidi me dedicar a ajudar pessoas e empresas a se conectarem e fazerem a diferença juntas.

Conte um pouco como funciona seu trabalho na Umanas.

Trabalhamos com o desenvolvimento das empresas e das pessoas (lideranças e líderes). Através de inúmeras ferramentas de mediação, coaching e mentoring, associadas a assessments comportamentais, descobrimos a real essência das marcas e alinhamos isso com os colaboradoras que a representam. Estamos em uma era em que não basta falar de propósito. As organizações precisam imprimir isso no dia a dia dos colaboradores e dos clientes. Se o trabalho não começar de dentro pra fora, dificilmente terão resultados satisfatórios.

Que dicas pode dar para quem quer ser um bom líder?

A principal característica para um bom líder é se importar, de fato, com seus colaboradores. Quando nos importamos com alguém, buscamos a sua evolução, ensinamos o que é necessário e nos orgulhamos de cada conquista. Não existe conflito de egos ou interesses. O sucesso da equipe é o melhor resultado para um verdadeiro gestor.

Quais são as maiores queixas que as pessoas relatam ao contratar o trabalho da Umanas?

A maior queixa é sobre a falta de motivação. Tanto dos gestores em relação aos seus colaboradores, quanto das pessoas em relação a suas vidas. Falta conexão entre os valores e as ações. Esse é o primeiro passo para o sucesso.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Não sei dizer qual foi o mais difícil, mas a decisão de sair da área de comunicação e abrir a Umanas foi uma enorme transição. Muitos disseram que eu era maluca por encarar um mundo novo, deixando para trás uma reputação e ganhos financeiros já estabelecidos. Confesso que valeu muito a pena. As dificuldades realmente nos tornam pessoas melhores e mais completas.

Livro, filme e mulher que admira?

Nunca consigo responder essa pergunta. Acho impossível falar um único nome (risos). São inúmeros os bons conteúdos e principalmente as mulheres a se admirar. Conforme os tempos vão passando, vamos nos conectando com outras histórias e assuntos. Mas para responder, nesse momento estou lendo novamente o livro ‘Logoteria’, de Viktor Frankl.

Um filme que mexeu comigo e que acho uma lição de vida é o italiano ‘A Vida é Bela’. É maravilhoso e impressionante ver a mente do ser humano buscando soluções em momentos ruins e mesmo assim obtendo sucesso. A nossa mente pode ser a nossa melhor amiga.

Sobre as mulheres, minha admiração vai para todas as que se dedicam aos mais vulneráveis, com o seu tempo, conhecimento ou recurso financeiro. Essa é a atitude mais admirável em qualquer ser humano.