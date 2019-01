Roberta Negrini nasceu em Recife e foi criada em Caruarú, em Pernambuco. Desde a infância, já tinha espírito empreendedor, já que comprava doces com o dinheiro da sua mesada e vendia aos amigos. Na vida adulta, sempre sentia vontade de aprender mais e, por isso, juntou dinheiro para aprender inglês fora do país. Roberta trabalhou durante 12 anos em uma empresa de cosméticos e depois disso passou a se descobrir no segmento de moda. Daí veio a ideia de empreender com propósito, foi quando criou a Joaquina Brasil. A marca acredita que é perfeitamente possível a existência de produtos altamente desejáveis, com preço justo e a confecção utilizando matéria prima já disponível, sem a necessidade de novas extrações e agressões ao meio ambiente. Toda a produção da marca ocorre pelas mãos de mulheres em condição de vulnerabilidade social e egressas do sistema prisional brasileiro (especificamente detentas do presídio do Butantã), ofertando profissionalização, treinamento, condições dignas de trabalho, geração de renda e um salário justo ao trabalho realizado. Em dois anos, já foi recuperado e reutilizado aproximadamente 40 mil metros de tecidos; 14 mulheres já passaram pelo programa e, atualmente, há uma geração de renda e trabalho fixo para 10 mulheres em condição de vulnerabilidade. Roberta Negrini, com a Joaquina Brasil, venceu a nova categoria de “impacto social” do Prêmio Empreendedorismo Feminino, idealizado pelo Consulado da Mulher.

Promover a transformação social por meio do incentivo ao empreendedorismo feminino é o objetivo do Instituto Consulado da Mulher. Iniciativa da marca Consul, a ação social garante apoio e confiança às mulheres que sonham em empreender ou ampliar seus negócios. De acordo com seu último levantamento, realizado em 2017, já beneficiou direta e indiretamente cerca de 4.483 pessoas, 245 empreendimentos, totalizando um faturamento de R$ 5.7 milhões.

Em seus 16 anos, o Instituto já percorreu de Norte a Sul do Brasil em busca de histórias inspiradoras e, entre as beneficiadas pela ação social neste período, algumas destacam-se tanto pela garra e determinação como também pela forma como conduziram seus negócios e, consequentemente, mudaram suas vidas.