Advogada, arquiteta e urbanista, pós-graduada em Administração Financeira, Roberta é diretora da construtora MBigucci, empresa familiar na qual iniciou como office girl há 33 anos. Inquieta e inovadora, ela fundou há 15 anos o Big Riso – Programa de Responsabilidade Social da MBigucci, onde colaboradores da empresa, incluindo ela, se transformam em palhaços para levar amor e alegria a crianças com câncer nos hospitais públicos. Depois do Big Riso, vieram também o Big Vida (com ações de preservação ao meio ambiente na construção), Big Vizinhança (que leva benefícios sociais e ambientais para comunidades do entorno das obras), Big Conhecimento (que recebe estudantes para visita às obras e trabalhos acadêmicos) e Big Ideias (que incentiva a inovação e startups entre os colaboradores). Mãe de quatro filhos: Felipe, Matheus, Thiago e Marcela, Roberta também é apaixonada por esportes e gosta de correr, fazer Iron Race, além de dançar balé há 44 anos. É com este olhar social e ritmo alucinante, que ela nos conta um pouco mais como tudo começou…

1.Como começou a sua carreira?

Eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo e nunca gostei de ficar parada. Com 13 anos, pedi para trabalhar na construtora que meu pai tinha aberto em São Bernardo do Campo, a MBigucci, mas ele não me deu muita atenção. Então, achei um emprego para dar aulas de balé aos sábados. Nas férias da escola também era monitora de um acampamento para crianças. Meu pai viu que eu queria mesmo trabalhar e preferiu que ficasse por perto, então me colocou na MBigucci. Antigamente não tinha essa história de idade. Se a gente estava em casa muito tempo sem fazer nada, já era hora de trabalhar. Meu registro na empresa é de 1/5/1986.

2. Como é formatado o modelo de negócios da construtora MBigucci?

É uma empresa familiar no ramo da Construção Civil que está há 35 anos no mercado. Construímos empreendimentos residenciais, comerciais, complexos mistos e centros de logística na Região do ABC e Grande São Paulo. Também trabalhamos com locação. Somos uma empresa inquieta, que gosta de ir além dos blocos, de envolver as pessoas. Daí vem os nossos Big’s (Big Riso, Big Vida, Big Vizinhança, Big Conhecimento e Big Ideias), Programas de Responsabilidade Social, Ambiental e Inovação que mantemos com muito carinho há 15 anos na empresa.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Tudo sempre é muito difícil quando se está numa família predominantemente de homens. Sou a única mulher de 4 irmãos, mas cresci com isso. Talvez se fosse diferente, eu não seria tão batalhadora. Sabe aquele “não”? Então, para mim vira um desafio e eu sei que vou conseguir. Não entendo as dificuldades como problemas, e sim como aprendizado e formação de personalidade.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Sendo objetiva, organizada e cumprindo horários. Não gosto de explicações… quando alguém explica é porque não fez e, o que não foi feito, cobro que faça. Depois, com a solução na mão, nós podemos rir dos atropelos no meio do caminho. Horário e agenda também são essenciais. Tudo está na minha agenda, que às vezes parece até um diário de adolescente. Tudo separado por cor para que fique mais fácil a visualização da prioridade, tem cor para reunião, cor para coisa particular, cor para os filhos, cor para cada departamento que eu cuido na empresa. Enfim, minha vida é praticamente um arco-íris.

5. Qual o seu maior sonho?

Melhorar o mundo. As pessoas falam que é utopia, mas não acho. Penso que se eu conseguir plantar uma sementinha em 10 pessoas, e essas 10 em mais 10 e assim por diante, uma hora nós conseguimos. Então, luto por gentilezas. E luto por um mundo sem “mimimi”. As pessoas hoje se acham cheias de direitos, mas quando lhes são cobrados deveres, parece que o mundo vai acabar ou então é bullying. E isso tá muito chato.

6. Qual a sua maior conquista?

Meus 4 filhos são minha maior conquista, mas eles ainda estão em formação… como mãe, sempre estarão para mim. Então essa conquista não tem fim. Comemoro cada vitória em minha vida pessoal e profissional. Desde conhecer novos amigos, ou a implantação da ISO 9000, ou a criação dos nossos BIGs. Tudo o que não é fácil tem que ser conquistado com trabalho duro e perseverança, e os resultados têm que ser comemorados mesmo!

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro – qualquer um que fale de motivação ou trabalho em equipe, como por exemplo o do Rudolph Giuliani enquanto prefeito de Nova York.

Filme – todos que retratam casos verídicos, mas gosto muito dos filmes da Marvel e da Disney também, afinal, como mãe de 4 eu tenho que ser eclética, não é?

Mulher que eu admiro – Mulher maravilha, no sentido da mulher poderosa, aquela que luta pelos seus ideais, defende quem está em apuros, é esforçada, trabalhadora. Admiro todas as mulheres que são “polvos”. E admiro muito a minha mãe, por ter criado 4 filhos em tempos onde não tinha micro-ondas e fralda descartável.