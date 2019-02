Nossa Mulher Positiva é Renata Zanuto, head de ecossistema do Cubo Itaú, responsável pelo relacionamento com startups.

Como começou a sua carreira?

Renata Zanuto: Iniciei minha trajetória na área financeira de uma empresa de software, enquanto ainda cursava faculdade de Administração. Então, meu contato com tecnologia era diário. Essa empresa foi adquirida por uma gigante multinacional de tecnologia e eu fui incorporada pela companhia.

Como minha entrada foi pelo time de MKT, resolvi aprimorar meu conhecimento numa pós-graduação de MKT e direcionava esse conteúdo no meu dia a dia em software, para ter um viés no foco principal da empresa. Mas, aos poucos, fui migrando para a estratégia de desenvolvimento do ecossistema (universidade, empreendedor e ISV – independent sofrwre vender), que, com o tempo, incluiu o investimento no desenvolvimento do ecossistema de startups numa época que ninguém conhecia profundamente o segmento. Eu mergulhei nos temas dessa nova estrutura e me especializei. Com o apoio de mentores excepcionais que acreditaram no meu potencial e me estimularam a desenvolver competências, assumi a área de Ecossystem Development.

Depois de mais de 10 anos por lá, onde acreditava que ficaria até a aposentadoria, recebi a proposta do Cubo Itaú, instituição sem fins lucrativos do Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures, que fomenta o empreendedorismo tecnológico e que eu já conhecia como mentora convidada. Há um ano e meio faço parte do time e, hoje, sou head de ecossistema, responsável pelo relacionamento com startups do hub.

Como é formatado o modelo de negócios do Cubo?

Renata Zanuto: O Cubo Itaú é um hub de conexão entre startups maduras com potencial de escala, empreendedores, grandes empresas, investidores, universidade e comunidade para geração de negócios. Como é uma instituição sem fins lucrativos, precisa de um modelo autossustentável. Além dos fundadores Itaú Unibanco e Redpoint eventures, nossa base de receita é formada por duas fontes: (1) pelas startups selecionadas, que pagam um valor por cadeira ocupada para fazer parte da nossa rede – valor este equivalente à praticada pelo mercado – e (2) pelas grandes empresas mantenedoras, que ativam seus ambientes e mantêm profissionais no nosso espaço com intuito de participar diariamente de todo fomento que geramos e promover seus planos de transformações cultural e digital.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Renata Zanuto: O momento mais difícil foi a primeira vez que apresentei e mediei profissionalmente um evento de grande porte em público. Mas esse também foi o mais desafiador da minha carreira, já que ainda não sabia que minha trajetória dependeria do desenvolvimento dessa habilidade. Se tratava da terceira edição de um grande e importante evento global do ecossistema que eu planejava e produzia. Todos os detalhes da etapa Brasil e América Latina, que era destinada para 240 pessoas, passavam por mim. Naquele ano em especial, os presidentes dessas duas regiões estariam presentes.

Minha diretora, assim como nos anos anteriores, seria a responsável pela mediação, mas, para minha surpresa, um dia antes do evento ela me designou o papel e cumpri essa missão. Estava preparada psicologicamente? Não, pois não tinha a habilidade e desenvoltura de falar em público na época. No entanto, como estava por trás de todo o projeto, tecnicamente não havia ninguém com mais conhecimento sobre os detalhes dele. Meus superiores entenderam e viram nesse passo uma oportunidade enorme para o meu desenvolvimento e, com isso, dei abrangência à minha atuação no ecossistema, não só estruturando as iniciativas, mas efetivamente dando voz e interagindo com o público.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Renata Zanuto: Para mim, funciona pensar que a vida é feita de fases. É preciso entender em que momento você está para dar foco ao que mais importa para atingir aquele objetivo. Isso não significa dizer que as outras estruturas da vida serão negligenciadas, mas sim que as suas energias estarão mais dedicadas por determinado tempo a uma delas. Hoje, o foco é na minha carreira, mas sempre organizo o tempo para dar atenção e fortalecer os outros campos que nutrem a nossa vida, né?

Qual o seu maior sonho?

Renata Zanuto: A vida é o contrário de um plano de negócios. Todos temos objetivos e o mundo está mudando de velocidade muito rápido. Acredito que é importante ter resiliência para adequar o processo e também para compreender que oportunidades que surgem no meio do caminho não podem ser desperdiçadas. Então, meu maior desejo é viver constantes desafios e ter sempre vontade de realizar coisas novas. Quero estar aberta para cada uma dessas fases de maneira a contribuir, absorver e criar de acordo com meu momento. O meu sonho é manter isso aceso e, se isso continuar acontecendo, vou realizar os meus desejos, sejam quais forem.

Qual a sua maior conquista?

Renata Zanuto: Saber que eu cheguei até aqui pelos meus méritos e saber que posso me inspirar em tanta gente boa que existe ao meu redor.

Livro, filme e mulher que admira

Renata Zanuto: Um livro que me motiva é The Hard Things About The Hard Things, de Ben Horowitz. Nele, vemos a essência do ser humano empreendedor, seja no âmbito profissional quanto no pessoal. São páginas que mostram que desafios, erros, acertos e testes faz parte do processo. O importante é nunca desistir.

Um filme é o Efeito Borboleta. Me identifico muito com a história que mostra que cada passo e escolha da sua vida revela o seu passo seguinte. A relação de causa e consequência da vida. A vida é feita de fases, oportunidades e escolhas. Sua definição pode fazer toda a diferença.

Uma mulher que me inspira é a Michelle Obama. Seu histórico de representatividade, tanto de superação pessoal quanto profissional, deixam um legado para o mundo. Transmitir a tão relevante mensagem de educação e inclusão feminina no mercado de trabalho é essencial para desenvolver uma sociedade mais diversa.