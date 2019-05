Nascida em Paraisópolis, estudou em uma escola no Brooklin, onde se sentia inferiorizada. Ainda jovem, ajudou a fundar a Associação de Mulheres de Paraisópolis e participava de trabalhos assistenciais na União dos Moradores e no Comércio de Paraisópolis. Aos 19 anos, teve um filho. Seis anos depois, teve um novo relacionamento, seu companheiro passou a cumprir pena e Renata foi detida em uma das visitas por levar drogas para dentro da cadeia. Após uma profunda reflexão sobre seu futuro e do filho, percebeu que deveria trilhar um novo caminho. Na cadeia, se dedicou a ajudar nos trabalhos da enfermaria e foi liberada, dois anos e quatro meses depois, quando voltou a atuar na União dos Moradores e passou a coordenar o projeto Judô Paraisópolis, do Instituto Tiago Camilo. Há cinco anos, Renata oficializou seus trabalhos como produtora cultural responsável por festas, shows e filmagens dentro da comunidade e no último ano abriu a Quebrada Produções. Já teve como clientes grandes empresas nacionais e multinacionais de setores como bebidas, beleza e entretenimento.

Como começou a sua carreira?

A inspiração veio quando participei de um comercial aqui em Paraisópolis sobre Urbanização.

Como é formatado o modelo de negócios da Quebrada Produções?

Somos uma produtora independente que busca ampliar a área audiovisual em comunidades da periferia por meio de projetos, transformando o cenário de favela tão rotulado para a criminalidade e o descaso, em roteiros culturais para o cinema e a TV.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Posso dizer que não tenho dias fáceis nesse ramo. Não sou formada na área, sou mulher, negra e minha agência é dentro da favela, o que sempre provoca desconfiança sobre minha capacidade de executar um bom trabalho.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Trabalhar na produtora é algo que gosto tanto de fazer, que nunca parei para pensar se não estou equilibrando o pessoal com meu profissional. É tão prazeroso quanto os dias que tenho de lazer.

Qual o seu maior sonho?

O meu maior sonho é ver minha produtora reconhecida no meio das grandes produções e migrar para outras comunidades. Além disso, escrever minha biografia neste projeto do Biografias Colaborativas, junto com outras mulheres fortes e empreendedoras como eu, para contar parte da minha luta e das minhas vitórias… Que isso inspire outras mulheres como eu a fazer o mesmo.

Qual a sua maior conquista?

O espaço físico da minha produtora.

Livro, filme e mulher que admira

Filme – Estrelas além do tempo;

Livro – Maria passa na frente;

Mulher que admiro: Minha mãe, Eva Cardoso.