1. Como começou a sua carreira?

Minha carreira é uma colcha de retalhos: Sou advogada, fiz instrumentação cirúrgica por 4 anos. Tive 2 casamentos e não tive filhos e morei 26 anos no interior em Sta Bárbara D´Oeste. Voltei para a Capital há 6 anos. Comecei minha carreira como advogada há 26 anos e fui candidata política para vereadora e participei de diversos projetos sociais na cidade, fui Presidente do Conselho e Direitos e Defesa da Mulher , Presidente do Conselho Municipal da saúde; Presidente da JARI –Junta de Recursos e Multas da Cidade de Santa d´Oeste. Sócia Fundadora do Rotary Club Progresso ; e ajudei a fundar o Grupo de Adoção da Cidade.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil da minha carreira, foi quando me divorciei e resolvi voltar para São Paulo Capital e deixei meu escritório e toda uma vida de 26 anos em outra cidade para recomeçar tudo de novo. Tive uma crise de identidade: lá eu era conhecida como Renata Pasquale Rosa Carrascosa von Glehn (Renata von Glehn) e aqui em São Paulo como Renata Pasquale Rosa, tive que renascer de novo .

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

É difícil, mas são opções que temos que fazer no dia a dia, muitas vezes abdicamos da convivência familiar e nos dedicamos mais ao trabalho. E outras vezes nos sobrecarregamos com a família e deixamos o trabalho. O importante é saber priorizar qual a necessidade daquele momento ……

Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho é poder contribuir e construir uma sociedade mais justa e um BRASIL melhor.

Qual a sua maior conquista?

Tive várias conquistas que muito me gratificaram:

Quando fui Presidente do Conselho Municipal de Direitos e Defesa das Mulheres de Sta Bárbara d´Oeste; quando fui Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Cidade de Sta Bárbara d´Oeste e quando fui sócia fundadora e Presidente do Rotary Club Progresso Internacional . Quando ajudei a fundar o grupo de adoção , quando fui Presidente da Jari –Junta que Julga Recursos de Trânsito da Cidade. Quando fiquei suplente de vereadora.

Livro, filme e mulher que admira

Livro : A República (Livro VII) a Alegoria da Caverna de Platão . É um alegoria com a intenção filosófica-pedagógica, escrita por Platão , que pretende exemplificar como o ser humano pode se libertar da condição de escuridão que o aprisiona, por meio da luz da verdade.

Filme : “ Perfume de Mulher “ Al Pacino 1992 – Um filme de Martin Brest com Al Pacino, Chris O´Donnell, James Rebhorn e outros.

Mulher:

1º Dona Margarida da Graça Martins que fundou a cidade de santa Bárbara D´Oeste, após ficar viúva e ter perdido seu pai. Ganhou umas terras e enfrentou dificuldades terríveis e fundou a cidade .

2ªFRIDA KALHO – artista plástica Mexicana. Além de uma das mais importantes figuras da arte no século XX, ela foi umas das personagens mais significativas no âmbito político e cultural no México. Frida Kahlo como ficou conhecida, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon, foi uma mulher guerreira, lutadora tanto na vida privada a qual teve que superar grandes traumas, quanto na vida social. Toda sua obra reflete esta realidade, além da pintura, também deixou um diário onde registrou suas alegrias e frustrações como seu conturbado casamento, sua saúde frágil e a impossibilidade de gerar filhos.