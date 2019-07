Renata Maron âncora e editora-chefe de um Talkshow diário. Revela como equilibrou a credibilidade e a informalidade para ter o destaque na carreira. E como concilia a carreira com a maternidade.

1. Como começou a sua carreira?

Minha carreira começou aos 19 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Entrei como estagiária do Bandnews tv. Um ano depois, fui chamada para o novo canal de agro do Grupo, o TerraViva. Passei por todas as etapas, produção, reportagem e apresentação. Na época tive a oportunidade também de apresentar o Brazil Ag Report, jornal em inglês, que era exibido na emissora dos Estados Unidos RFD-TV. Depois de 4 anos fui convidada para fazer parte do Canal Rural no time de repórteres. Em 2 anos passei a apresentar e editar o primeiro jornal da emissora que entrava no ar às 6h00. Realizei importantes coberturas internacionais e documentários em países como Nova Zelândia, França e Estados Unidos. Após 7 anos na antiga emissora, veio o convite para retornar ao Grupo Bandeirantes. Na época com um grande desafio, de apresentar e ser editora-chefe de um programa no formato talkshow com informação e entretenimento. Iniciamos com uma hora ao vivo todos os dias e há mais de um ano ficamos 2 horas ao vivo, todos os dias, com destaque para a interatividade com o público. São 5 entrevistados diferentes todos os dias e atração musical. Sempre com temas e assuntos do agro, economia, política, inovação, tecnologia, gastronomia, bem-estar, saúde, entre outros. Costumo dizer pra minha equipe que em pauta aqui é a informação e a informalidade, uma maneira como caracterizo o estilo de me comunicar. Um fato bem interessante em relação a isso é que recentemente ficamos nos Trending Topics do Twitter, por mais de 3 horas durante a manhã, com o tema/programa mais comentado do dia, em um dia que foi marcado pelos 10 anos de morte do ídolo Michael Jackson e bastante importante também para Reforma da Previdência. Conseguir isso em um programa de tv à cabo é bem expressivo.

2. Como é formatado o seu modelo de negócios?

Entregar o melhor conteúdo, da maneira mais criativa e com eficiência. Isso tem me pautado desde que abri minha empresa em 2012, a Maron Comunicação. Sempre fui muito focada e determinada na minha vida profissional. Comecei desde então a aliar o poder da comunicação na tv para outras frentes. Como por exemplo, atender empresas através da apresentação de vídeos institucionais, locuções e comerciais. E vieram os convites para atuar em eventos como mestre de cerimônias e mediadora de debates. Já foram mais de 50 clientes atendidos entre empresas nacionais e multinacionais. Uma grande conquista é apresentar os eventos bilíngues e no exterior também. Envolvo-me desde o roteiro, tom que o cliente deseja dar, conteúdo a ser passado. Comecei agora com meu Talkshow/Palestra Seja o Protagonista da Sua História. Pelo fato de já ter entrevistado mais de 15 mil pessoas, percebi que todo mundo tem o seu legado, a sua sabedoria. Estamos na era do compartilhamento, então senti a necessidade de “empoderar” as pessoas, com essa bagagem que adquiri nestes 16 anos na área. Antigamente as pessoas seguravam a informação. Hoje se você tem algo a transmitir, faça-o! Porque com certeza será muito mais valorizado por repartir o saber.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Com certeza houve e há mais vitórias do que dificuldades, fazendo um balanço. Não porque foi fácil, pelo contrário, foi muito “suor” e extrema determinação para alcançar todos os objetivos e metas. Desde os 19 anos acordo às 5 da manhã. A busca pelo conhecimento e estudo sempre estiveram na minha pauta de prioridades. Você é reconhecido pelo seu conteúdo, não pela “plástica”. Mas tenho 3 fatos marcantes em minha carreira que não vejo como “dificuldade”, mas como “combustível” para ir mais longe. O primeiro foi em uma das coberturas internacionais, na França. Eu estava com minha equipe no sul do país e iríamos ficar 13 dias para gravar um documentário com um atleta/artista bastante reconhecido na Europa por conta das suas apresentações e espetáculos com os cavalos. Estávamos hospedados em sua casa e no primeiro dia de gravação transcorreu tudo normalmente. No segundo dia a câmera parou totalmente de funcionar. Estávamos em uma cidade com menos de 10 mil habitantes, longe da capital Paris e eu não falava francês. E nós teríamos que entregar um documentário e uma série especial com 5 reportagens. Olhei para o meu cinegrafista e falei, espera que irei dar um jeito. Ligamos para a nossa chefia em São Paulo, mas não havia muito o que fazer de longe. Entrei em contato com a agência do país a France-Presse, que nos cobraria uma fortuna para locar um equipamento por diária. Não tínhamos verba por lá, apenas para alimentação. Tinha a missão de contar isso para o nosso entrevistado de que o equipamento quebrou e se ele nos ajudaria nesta tarefa. Ele foi até uma produtora da cidade e coincidentemente o dono da empresa tinha um equipamento. O próximo passo era eu negociar essa câmera para gravarmos os 11 dias seguintes. Bom, fui bem objetiva, na época estava com 200 euros no bolso e falei: você aceita meus 200 euros e a nossa câmera como garantia para continuarmos nosso documentário por aqui? Frederic Bonnet, o francês aceitou a minha proposta. E deu certo, fechamos o nosso especial devolvemos a câmera no último dia e ele nos entregou a “quebrada”. Nosso especial foi ao ar na semana do Natal e ganhamos alguns prêmios com o documentário.

Outra fase “difícil” foi quando um determinado gerente que havia entrada na companhia há menos de um mês me chamou em uma sala com a seguinte frase: “Renata, você sabia que nem sempre o melhor jogador vai para a Copa?” Uma frase que não me soou muito oportuna naquele momento, mas como boa ouvinte, apenas escutei. Na minha avaliação, o melhor jogador vai sim para a Copa, marca o gol ou dá o passe e é responsável por liderar e equilibrar sua equipe, principalmente nos momentos de tensão. Um mês depois, esse gerente me chamou para um café para elogiar meu trabalho e oferecer novas oportunidades. Mas aí, novos vôos já me aguardavam.

E o último desafio é com certeza equilibrar a carreira com a maternidade.

Sou 100% trabalho e 101% mãe. Minha filha irá completar 2 anos e ainda amamento. Retomei a rotina da tv depois de 4 meses de licença. Aos 40 dias pós-parto realizava a apresentação da Beauty Fair, em São Paulo. Adequei-me de uma maneira que sempre que possível, ela está comigo. Em alguns eventos eu amamentava entre uma palestra e outra e tirei leite, na verdade fazia um verdadeiro estoque, até ela completar 1 ano e meio.

Como meu trabalho na tv é todo pela manhã e os compromissos a tarde e a noite são mais pontuais, tento equilibrar a minha rotina para ser muito presente nesta primeira infância. Eu que levo na natação, entro com ela, vou às aulas de música. Quem me acompanha nas redes sociais, vê a loucura que é. Mas o tempo e as prioridades são fundamentais para conseguir atender todas as demandas.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Há trabalhos no fim de semana, mas são pontuais. Aos sábados e domingos sempre estou com minha família. É quando deixo de lado um pouco essa rotina que exige bastante durante a semana e aproveito para relaxar. Gosto de apreciar uma boa gastronomia, viajar e ver o sorriso do amor da minha vida, a Manu. Quando viramos mãe, o trabalho claro nos realiza muito, se fazemos o que amamos e temos vocação, mas ver sua filha feliz não tem preço.

5. Qual seu maior sonho?

Ser um espelho e exemplo para minha filha Manuella. De valores, caráter, amor, generosidade, respeito ao próximo e que ela tenha orgulho da minha trajetória pessoal e profissional.

6. Qual sua maior conquista?

Liderar um Talkshow diário, ter realizado importantes coberturas internacionais, conquistar o reconhecimento do público, viajar e conhecer novos povos e culturas, ajudar ao próximo, construir uma família e sem sombra de dúvidas me tornar mãe, foi a maior delas. Às vezes até eu me questiono da onde vem tamanha força e disposição. Eu me entrego de corpo e alma na carreira e pela Manuella é corpo, alma e meu coração fora de mim!

7. Livro, filme e mulher que admira.

Qual é a tua obra e Por que fazemos o que fazemos – ambos de Mário Sérgio Cortella

Vou indicar o mais recente que vi, com uma narrativa e direção incríveis / Filme Roma

Uma mulher que admiro muito é Michelle Obama