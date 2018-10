Hoje acordei com uma vontade imensa de compartilhar com os meus amigos algo MUITO sério que aconteceu comigo… Finalmente criei coragem… Espero que com a minha história eu consiga ajudar outras mulheres! Nós não podemos nos calar diante de fatos que acontecem com cada vez mais frequência. Isso EXISTE, é REAL… Talvez se mais pessoas tivessem compartilhado eu não teria passado por isso! FALEM, compartilhem suas experiências, só assim podemos talvez evitar ou simplesmente alertar alguém que pode estar passando por isso!

Os relacionamentos abusivos sugam nossa energia, nossa essência. Chega uma hora que não sabemos mais quem somos, o que gostamos, o que não aceitamos… É verdade que quase não sabemos mais o nosso próprio nome.

Pra início de conversa… Ninguém ficaria num relacionamento se o sujeito já começasse com um murro na cara, certo? Eu por exemplo jamais conheci um cara tão romântico quanto meu ex… Meu Deus, era coisa de cinema: Declarações em cima de palcos, flores no trabalho, loucuras de amor… Foi tudo tão intenso, tão rápido, tão perfeito que não demorou dois segundos pra bebezona aqui se apaixonar e acreditar em TUDO o que ele falava.

Arrumei briga com todos da minha família e amigos. Todos me alertavam, mas eu defendia o cara com unhas e dentes… afinal, ele era o cara mais perfeito… eu estava apaixonada, eu estava cega.

As coisas começaram a ficar intensas… as brigas eram cada vez mais frequentes, mas eu continuava o defendendo… afinal ele havia colocado na minha cabeça que a culpada de tudo aquilo que estava acontecendo era EU… O motivo dele me agredir, tanto com palavras quanto com porrada era por que eu realmente merecia um corretivo… Ele só queria me ensinar… e a partir do momento que eu mudasse a minha postura, ele mudaria o seu comportamento agressivo.

Olha que doido… a gente realmente fica doente… demorei pra perceber isso, precisei de 6 meses de psicóloga e psiquiatra, mas o cara era tão manipulador que eu fiquei DOIDA. Não me reconhecia mais, chorava por tudo, tinha medo de tudo, me pegava gritando no meio da rua, travava, não conseguia me mexer! E mesmo assim acreditava piamente que a CULPA ERA MINHA! Hoje me pergunto como um ser humano pode influenciar tanto a vida de outro?

Me lembro do primeiro tapa na cara que ele me deu na balada. Na frente de todo mundo, pois é, ele não tinha vergonha de fazer as coisas na frente das pessoas. Bom, me lembro que a amiga dele me puxou de canto e disse: “Jessica, você nunca mais deixe ele fazer isso com você, você está entendendo?” Pois bem, no dia seguinte vieram flores, “desculpas”, eu estava bêbado”, “não queria ter feito isso”, “não vai acontecer de novo” e toda aquela baboseira que a gente já conhece.

Eu jamais queria contraria-lo. Ele sempre estava certo! Eu preferia fazer qualquer coisa que ele falasse do que arranjar uma briga. Nessa altura eu já era escória (aprendi com ele essa palavra), não era nada sem ele, eu era tão sortuda dele ter aparecido na minha vida e me salvado de tudo…é salvado da minha vidinha chata, da minha família insuportável… TODOS me odiavam, meus amigos, minha família…só ele me amava profundamente… “Jessica você tem que pensar na família que vamos construir, você tem que pensar no seu futuro, em nós… Pare de pensar na caquética da sua avó, na puta da sua irmã, no retardado e problemático do seu irmão, na coitada da sua mãe e no filha da puta do seu pai…”

Juro pra vocês… Agressões físicas eram o de menos… Ah, ele me dava soco, me chutava, me enforcava, tacava tudo o que via na frente em cima de mim, me empurrava, eu vivia com o braço roxo por que “tinha caído no chão”. Mas ele dizia que não me batia… que eu não sabia o que era apanhar, que se ele um dia fosse me bater eu não sairia viva.

Mas aiai, a violência psicológica, essa te mata, essa acaba com você. Eu vivia pisando em ovos, prestando atenção em tudo o que eu pudesse falar ou fazer…não queria despertar raiva nele…Por exemplo, eu dirigia o carro pra ele… sim, ele me mandava dirigir por que ele fazia absolutamente tudo e eu era uma inútil, então minha única função era dirigir pra ele. Pois bem, um dia voltando do trabalho passei com o carro em um buraco… ele falou pra eu descer do carro, no meio da rua, as 3:00, que se eu não descesse ele me arrancaria de lá pelos cabelos. Eu não fiquei pra ver… Mas também não pude voltar pra casa…Ele disse que era pra eu me virar, que se eu voltasse pra casa eu ia ver só uma coisa, eu tava ferrada!

Ainda falando de violência psicológica… O maior prazer do cara era me ver chorando e implorando pra ele não ir embora! Meio sado mesmo! Claro ele falava que ia me deixar TODA SEMANA! Que eu era uma merda pra ele, que eu não limpava o chão direito, que eu não cozinhava direito, que eu não prestava pra nada! Mas sabe o que é engraçado??? ELE NUNCA FOI REALMENTE EMBORA!!!!

Ele já quebrou 3 celulares meus. Jogava minhas coisas pela janela. Até a minha cachorra ele ameaçou jogar da janela do oitavo andar. É ele disse que não era pra eu duvidar do que ele podia fazer no momento da raiva… que ele perdia o controle. “Então Jessica não me contrarie, não me contrarie”. Eu chorei, implorei, ajoelhei e ufa, ele não jogou minha cachorra pela janela (ele conseguiu mais uma vez o que queria… ele realmente tinha um ORGASMO quando me via chorando.

Só mais alguns exemplos… pra que se você estiver lendo isso saiba: NÃO É NORMAL. Bom, se eu não prestava atenção no que ele estava falando ele jogava um copo de água na minha cara. Chegou uma hora que toda vez que ele vinha ter conversa séria comigo e ele quisesse minha total atenção, bastava ele segurar um copo na mão que eu ficava quietinha… vejam como ele educou a cachorrinha dele bem! Fora isso, CUSPE na cara…Meu Deus, eu fui criada no meio de AMOR, jamais retruquei a ele pois achava que o meu amor o mudaria… que apesar de tudo ele precisava de mim para viver e eu seria muito malvada por deixa-lo.

Pois bem… mas eu era tanta merda, certo? Por que ele simplesmente não me deixava? Será que ele ficava comovido com as minhas lágrimas ou o FILHO DA PUTA tava querendo me mostrar o quanto eu dependia dele pra VIVER? Me manipulando, me deixando LOUCA… o engraçado é que eu realmente caia no jogo dele…ele jogava direitinho comigo!

E claro… Depois vem a Lua de Mel… “Meu amor você é tudo pra mim, você é a melhor mulher do mundo, eu não seria nada sem você”… Um dia ganhei flores com a seguinte cartinha: “Te amo até quando te odeio”(haha).

Como disse antes, essas relações sugam a gente, tanto psicologicamente, quanto FISICAMENTE. Bom, esse foi o estado que eu fiquei logo depois da minha separação: Cheguei aos 49kg e fui diagnosticada com anorexia (Hoje estou curada). Fora isso tive uma severa queda de cabelo diariamente durante dois meses.

A boa notícia é: EU SAÍ DESSA… com apoio, com amor, com carinho! Hoje eu sou uma mulher muito mais forte! Me senti na obrigação de compartilhar com vocês por que essas coisas acontecem com muito mais frequência do que imaginamos!!! E NÓS NÃO PODEMOS NOS CALAR!!!JUNTAS SOMOS MUITO MAIS FORTES!! Contem comigo para o que precisarem!

Um dia me falaram que a vida é linda… eu não sabia, mas é MESMO! NÃO PRECISAMOS DE NINGUÉM PARA VIVER!!! HOJE SEI QUE SOU ESSENCIALMENTE FELIZ POR QUE SEI QUE NÃO DEPENDO DE NINGUÉM PRA ALCANÇAR ESSA TAL FELICIDADE! Eu sei me virar sozinha, sei trabalhar sozinha, sei me divertir sozinha. Eu me amo, amo meu corpo, amo a minha vida e a família que Deus me deu. Sou muito abençoada e sortuda! E só dessa forma consigo fazer bem aos outros que estão ao meu redor! To até namorando um príncipe agora J ! As coisas boas estão ai!

Não confunda o que você merece com o que você aceita! Amei essa frase!

Não tenham vergonha de dizer o que aconteceu, não tenham vergonha de suas histórias! Somos VÍTIMAS e estávamos DOENTES!

Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. As pessoas tem vergonha por ter aceitado isso, não admitem ou simplesmente NÃO SABEM O QUE ESTA ACONTECENDO!!!!!

Lembrem, NINGUÉM tem o poder de controlar o que você deve ou não sentir, ninguém pode escolher suas roupas, o seu corte de cabelo…ninguém deve te dizer como você deve se portar…não de a NINGUÉM a honra de poder CONTROLAR A SUA VIDA!!! A vida é sua E SÓ VOCÊ TEM O PODER SOBRE ELA!!!!

Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Por que eu simplesmente preciso ressignificar a minha história… Tirar algo positivo de uma coisa negativa é tão lindo!! Se contando isso eu puder evitar que outras pessoas passem por isso, ou simplesmente SAIBAM QUE ISSO EXISTE, pra mim já valeu a pena!!!

E não se preocupe, eu sei que talvez seja difícil pros outros acreditarem na sua palavra… claro, ele é um “lorde”. Ou talvez as pessoas julguem, podem dizer que você fez por merecer! Mas eu juro… juro mesmo, você NÃO ESTA LOUCA!!!!

E não perca as esperanças, não fiquem traumatizadas…eu juro que tem gente boa no mundo! E mesmo se você não encontrar alguém, lembre-se VOCÊ VIVE MUITO BEM SOZINHA…Seja egoísta, pense em você, queira ver VOCÊ feliz acima de tudo! SE VALORIZE!

Bom dia com muito amor e carinho pra vocês!! Que é tudo o que merecemos né gente?? Sejam muito muito felizes e valorizem sempre quem te faz e ter quer bem!!!