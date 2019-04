CEO e fundadora do Pello Menos, Regina Jordão foi desacreditada por muitos quando abriu seu negócio em 1996. Na época, o procedimento de depilação era encontrado apenas em salões de beleza e para muitas pessoas, não fazia sentido tirar esse atendimento do local.

Após dois anos de estudo, a empresária desenvolveu uma cera exclusiva que minimizava as dores do processo e deu início a primeira rede especializada em depilação do Brasil. O começo foi marcado pela quebra de paradigmas e a aceitação do público com a proposta. Hoje, o Pello Menos conta com mais de 50 unidades entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Em sua trajetória, Regina conciliou a rotina agitada de trabalho com a vida de mãe e esposa, vencendo barreiras e sendo reconhecida como uma grande empresária brasileira.

1. Como começou a sua carreira?

Desde nova sempre sonhei em trabalhar com beleza. Quando percebi que precisava me mexer para fazer acontecer, comecei a procurar tempo para os cursos que desejava. Acabei encontrando, entre minhas idas e vindas semanais para SP, um nicho que faltava no mercado, locais “especializados em depilação”. Então, em 1994, foquei neste projeto e após 2 anos abrimos nossa primeira loja em Copacabana, no RJ. Antes de dar início ao negócio, fui funcionária pública em uma empresa estatal e larguei o emprego para me tornar braço direito de um cirurgião plástico carioca, que tinha também uma clínica em São Paulo, onde vivia em ponte aérea pelas duas cidades.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Pello Menos?

O Pello Menos é um centro exclusivo de depilação feminina que atua no formato de franquias. A rede foi a primeira especializada em depilação criada no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro/RJ.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi o start do negócio! Um centro especializado em depilação era uma atividade que não existia na época e para muitas pessoas, não fazia sentido retirar o procedimento de dentro dos salões de beleza. Não existia a cultura de fazer depilação fora do salão e ninguém acreditava que essa atividade sobreviveria longe deste ambiente.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Sou multifuncional! Por natureza, nós mulheres, conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É parte da nossa rotina diária separar o tempo e conciliar as multitarefas, atuando em todas as frentes. Hoje eu reservo o final de semana para a família e sempre que dá, faço viagens de 2 semanas ou mais com eles para aproveitarmos mais o contato.”

5. Qual o seu maior sonho?

Ver a marca que criei crescer ainda mais e se tornar cada dia mais forte e sólida, transformando a vida de mais pessoas, para que mais sonhos se realizem.

6. Qual a sua maior conquista?

Posso dizer que foi criar o Pello Menos. Consegui, há mais de 20 anos, (em uma época onde a internet e a disseminação de informações não eram como hoje) mudar um conceito pré-estabelecido sobre depilação, ajudando também a tornar essa atividade uma profissão especializada, criando empregos e mudando o futuro de muitas pessoas.

7. Livro, filme e mulher que admira:

MULHER: Michelle Obama – pela personalidade, força e simplicidade.

LIVRO: O Segredo – de Rhonda Byrne – como livro de cabeceira para reforçar onde cheguei e onde posso chegar.

FILME: Todos policiais, é minha temática preferida.