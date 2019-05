Nossa Mulher Positiva é Priscilla Erthal; premiada pelo E-Commerce Brasil como a melhor profissional de vendas do País em 2014 e sócia da Organica, empresa que lidera o crescimento acelerado de negócios e que tem o objetivo de auxiliar companhias em busca de avanço exponencial e sustentável. Com mais de 15 anos de experiência nas áreas de e-commerce, marketing digital e varejo, é reconhecida no mercado por sua experiência com crescimento exponencial nas empresas que passou, intensificou seus conhecimentos na B2W, onde ficou por mais cinco anos, passando pelas áreas do marketing e do comercial. Entre 2011 e 2014, foi responsável por pelo marketing da Netshoes, depois atuou como CMO do Hotel Urbano.

Como começou a sua carreira?

Comecei trabalhando com o digital desde o primeiro período da faculdade, há 18 anos atrás, estagiando numa agenda virtual chamada Elefante. Depois disso, não parei mais de trabalhar no universo digital passando por empresas como B2W, Netshoes e Hotel Urbano. Há alguns anos resolvi empreender com a Organica.

Como é formato do modelo de negócios da Organica?

Somos uma aceleradora de pessoas e negócios e usamos nossa metodologia, mindset e vivência da Nova Economia para ajudar as empresas atingirem seus objetivos. Fazemos isso através de um fee mensal. Já passaram pela Organica mais de 50 empresas, como MaxMilhas (Melhor startup 2017), Méliuz (Melhor startup 2016), Dr. Consulta (Empresa de maior impacto 2017), Mercado Bitcoin, Netshoes, Banco Modal, Banco Olé (Grupo Santander), Oi, entre outras.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acredito que o momento de maior dificuldade foi quando decidi encarar o desafio de mudar para São Paulo num cargo forte de liderança, numa empresa com a cultura bem diferente da que eu estava. Além disso era recém casada. Morava sozinha durante a semana e, aos fins de semana, realizava a ponte área para voltar pra casa, no Rio de Janeiro.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Esse tema acredito ser o mais difícil. Moro no Rio e a sede da Organica fica em São Paulo, estou na ponte aérea toda semana. Ao mesmo tempo tenho uma vida super agitada em casa: dois filhos, um menino de 3 anos e outra menina de 8 meses. Estou sempre em busca do ponto que eu consiga atender à todos. Claro que também a mim.

Qual o seu maior sonho?

Muitos sonhos, mas profissionalmente que a Organica se torne, cada vez mais, referência na Nova Economia e a gente consiga continuar, em níveis exponenciais, seguindo o nosso propósito: acelerar pessoas e negócios.

Qual a sua maior conquista?

Sem dúvida a minha família. Profissionalmente foi trilhar uma carreira muito bacana, crescendo de empresa em empresa, ganhando alguns prêmios para hoje poder empreender e ajudar as pessoas.

Livro, filme e mulher que admira?

Muitos filmes e livros me inspiraram, mas escolhendo um que gostei muito de ver para entender ainda mais o mundo politico (fazendo analogia as empresas) foram as primeiras temporadas de “House of Cards”, produção da Netflix. Um livro que me ajudou muito na prática foi “A Startup Enxuta” do Eric Ries. Sigo algumas mulheres que respeito pelas suas lutas e histórias. Uma das últimas palestras que assisti no South by Southwest, ou SXSW, no mês de março, em Austin, Texas (EUA), foi da Susan Fowler, ex-engenheira Uber, que denunciou práticas na empresa e começou o movimento #metoo.