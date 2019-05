Nossa Mulher Positiva é a professora, poeta, poliglota e artista plástica Anna Paola Ventura Lajner. Aos 90 anos, fala cinco idiomas, recita poesias de cor e continua a pintar seus quadros com inspiração na natureza. Italiana, chegou ao Brasil, aos 10 anos de idade, a bordo de um navio junto com a família, sem saber uma palavra em português. Foi a facilidade em aprender idiomas que a levou a se dedicar às Letras. Ingressou na USP aos 17 anos, mas teve que abandonar a faculdade no terceiro ano e só voltou à graduação aos 37 para realizar o sonho de ser professora. Conquistou o diploma aos 40 e voltou ao mercado de trabalho para ajudar no orçamento familiar. Fala italiano, português, inglês, espanhol e francês. Em 1994, publicou o livro de poesias Na Corda Bamba, inspirado em problemas da adolescência presenciados no período em que lecionava. Aos, 67 anos, aposentada, ela se reinventou. Resolveu dedicar-se às artes plásticas e chegou a participar de exposições. Hoje, não escreve mais e se mantém ativa compondo imagens inspiradas na natureza. Moradora da Cora Residencial Senior, Anna Paola, tem sempre por perto os pincéis e tintas para dar vida às páginas em branco e construir a cada pincelada uma nova história.

1.Como começou sua carreira?

Comecei a trabalhar em uma empresa com tradução de correspondência. Tinha uns 21 anos na época. Eu era a única mulher na empresa. Tinha acabado de voltar dos EUA e conseguido o certificado do Instituto Brasil – EUA. Morei seis meses lá e voltei falando inglês.

2.Qual foi o momento mais difícil na vida?

Tiveram alguns momentos difíceis. Lembro de quando cheguei no Brasil sem saber uma palavra em português. Na escola, nas primeiras vezes que tentei falar, todo mundo começou a tirar o sarro de mim. Fiquei quieta, não falava com ninguém por vergonha. Me dediquei a aprender o português e aprendi muito rápido. No exame final da escola tirei 100. O professor não aceitou porque foi a maior nota da sala e fazia pouco tempo que eu estava no Brasil. Me deu 98. Outro momento complicado foi quando tive que abandonar o curso de Letras na USP. Estava no terceiro ano, me apaixonei por um aluno, meu pai não aceitou, e me enviou para os EUA para morar lá por um tempo. Quando meu marido faleceu também foi muito difícil. A gente se dava muito bem, ele era uma pessoa muito boa para mim, me apoiou nos momentos em que eu mais precisei.

3. Qual o seu maior sonho?

Não sei qual foi o maior sonho. Eu gostei muito de voltar a estudar, ser professora, publicar o livro, pintar. Realizei alguns sonhos.

4. Qual a sua maior conquista?

Meus três filhos e meu marido… enfim minha família.

5. Como foi trabalhar em uma época em que haviam poucas mulheres no mercado de trabalho?

Nunca tive problema. Sempre fui respeitada como professora, pelos alunos e pelos colegas de trabalho. Meu marido me apoiou muito. O mais difícil foi voltar ao estudo, depois de tantos anos parada. Aquele monte de matérias, livros para ler, mas eu estava decidida e me dediquei muito. No final do curso, o diretor me deu até uma carta de recomendação.

6. Como foi conciliar vida pessoal e profissional naquela época?

Me formei com 40 anos, na época meus filhos já não eram crianças, então não tive muitas dificuldades em trabalhar e cuidar deles.

7. Qual filme e livro que admira?

Filme, eu não sei. Sempre gostei muito de ler e tem tantos livros que acho que não dá para dizer um só. Tive ótimas experiências com literatura, dentro da sala de aula – como aluna e professora – e fora também. Após o falecimento do meu marido, participei de um grupo de literatura chamado Plumas e Letras, onde havia discussões sobre obras e produção de poesias. Algumas poesias sei de cor. Hoje, eu evito ler e escrever para não forçar os olhos, mas posso fazer minhas pinturas.