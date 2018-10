Mulheres Positivas: Priscila Gomes e Juliana Mendes

Como surgiu a Statement?

A partir da crença de que peças de roupa são eternas e heranças de uma geração para a outra, surgiu a Statement.

Formada pela junção de duas sócias: Priscila; responsável pelo estilo, experiente no manuseio e gerenciamento de produtos de couro, e Juliana; com bagagem em branding e administração de empresas, a marca já é um hit entre mulheres que compram consciente e ao mesmo tempo não deixam passar uma tendência.

Com os olhos voltados para a mulher feminina, moderna, que jamais abre mão da qualidade e modelagem do que usa, a Statement traz o que há de melhor em qualidade e tecnologia no universo do couro.

Coringas clássicos e tendências da estação fazem parte da oferta da marca, que prima pela exclusividade – poucas unidades de cada modelo – e para o olhar apurado afim de traduzir os desejos mais latentes da mulher atual.

1.Vocês são estilistas e mulheres de negócios. Gostaríamos de conhecer melhor a trajetória de vocês:

Priscila: sou formada em moda pela universidade Anhembi Morumbi atuo no mercado desde os 22 anos (tenho 31 atualmente) – desde que entrei para o mercado e tive contatos com costureiras e modelistas comecei a fazer algumas das minhas roupas para determinadas ocasiões além de sempre comprar as pilotos das peças que eu desenvolvia nos lugares que trabalhei. Sempre tive vontade de ter minha marca mas tinha muito receio do mercado nacional por conta da crise.

Juliana: Sou formada em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou apaixonada por moda desde que me entendo por gente. Minha mãe que é decoradora de festas, e com seu super bom gosto sempre me influenciou muito a conhecer e estar por dentro de todas as tendências. Além disso, tenho uma alma muito empreendedora e aos 21 anos abri um e-commerce multimarcas. Depois disso fui trainee na Riachuelo o que só me deu mais certeza do amor pela moda. Percorri vários diferentes caminhos, mas aquela saudade de voltar para a moda sempre existiu. E muito mais do que ter uma loja eu sempre quis ter uma marca própria, que eu me envolvesse no processo produtivo e criativo mesmo que de forma indireta.

2. Como foi a decisão de abrir a marca Statement.co?

Foi quase que na brincadeira, estávamos viajando no carnaval e eu (Priscila) estava usando um vestido que tinha desenhado para uso pessoal fora do trabalho, a Juliana elogiou o vestido e brincou sobre abrirmos uma marca nossa. Eu – Priscila – já andava descontente na empresa que eu trabalhava, e aquilo ficou na minha cabeça.. dias depois chamei a Ju para conversar e assim nasceu a Statement.

Optamos por começar pequeno, subir cada degrau de uma vez, não fizemos um investimento grande para abertura da empresa, foi um investimento BEM pequeno: – Juliana – a Pri desenhou 5 modelos, compramos o couro e fizemos as pilotos. Fotografamos em nós mesmas essas peças e divulgamos no Instagram. No início, vendíamos apenas por encomenda, e com o faturamento dessas encomendas fomos desenvolvendo novas pilotos e a empresa foi crescendo aos poucos.

Uma das coisas que ajudou muito no nosso crescimento foi o apoio de algumas influenciadoras que como gostaram do produto, divulgaram nossa marca sem custo.

No final de 2017 fomos convidadas para participar de um evento, e até essa ocasião não tínhamos estoque, mas para o evento precisaríamos ter uma quantidade de peças pronta entrega em cores e tamanhos diferentes.

Decidimos participar e a mãe da Juliana nos emprestou dinheiro para produzir 80 peças no total.

O evento foi um sucesso, aumentamos nossa clientela e decidimos continuar com peças na pronta entrega, e assim a venda foi gradativamente aumentando.

O movimento de clientes querendo provar as peças e vê-las antes de comprar fez com que nós sentíssemos a necessidade de ter um local próprio tanto para receber nossas clientes, quanto para mostrá-las para as clientes multimarcas que compram no atacado.

Há 2 meses alugamos uma sala comercial na Haddock Lobo que conta com um estoque de 150 peças em tamanhos cores e modelos variados.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua vida?

Priscila: Não tenho um momento difícil marcante na minha vida, tanto antes da marca como agora nós passamos por algumas dificuldades mas acredito que isso faça parte do nosso crescimento.

Juliana: acho que o momento mais difícil pra mim foi quando eu me mudei para São Paulo, com 18 anos (em 2010), vinda de uma cidade do interior de MG (Uberaba) com 6 meses do falecimento do meu pai. Eu sentia que apesar de estar vindo em busca do meu crescimento profissional, era como se eu estivesse abandonando minha mãe e meu irmão em um momento super delicado em que precisávamos estar unidos e próximos. Hoje vejo que foi uma decisão essencial para ser quem sou hoje, e agradeço imensamente o apoio que eles me deram para vir mesmo contra minha vontade.

4. O mercado de moda é muito competitivo e restrito. Quais os diferenciais da sua marca?

Nossas clientes elogiam muito a nossa modelagem. Nós realmente nos preocupamos em valorizar o corpo da brasileira. Acertar a modelagem no couro é mais difícil que em tecidos comuns, mas achamos isso fundamental.

A peça não precisa ser bonita apenas no cabide, ela tem que vestir na mulher independentemente do tipo de corpo que ela tenha.

Outro diferencial é a valorização da mão de obra. Valorizamos muito nossas costureiras e sabemos o quanto elas são importantes para o crescimento da marca. O quanto elas se dedicam para que a peça fique perfeita.As peças ficam bonitas pois são feitas com muito carinho e cuidado!

5. Qual o seu maior sonho?

Acreditamos que esse sonho é em comum para nós duas, queremos muito ver a Statement reconhecida além do mercado nacional! Gostaríamos de vender nossas peças em todo o mundo em lojas de departamento como a Harolds ou em e-commerces como “moda operandi”. Vestir mulheres que se sintam lindas e poderosas em qualquer ocasião e que sintam desejo por nossas peças.

6. Qual a sua maior conquista?

Acreditamos que nossa maior conquista é em primeiro lugar ter criado a Statement com muita dedicação. Em seguida vem o fato de estarmos conseguindo fidelizar nossas clientes dia após dia. Ver nossa marca crescendo e sendo reconhecida nos eventos Brasil a fora é muito gratificante e mostra que todo nosso esforço está valendo a pena.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Juliana: livro “Sonho Grande – de Cristiane Correa” que é quase um manual básico para o empreendedor brasileiro. Um filme que me marcou foi a Noviça Rebelde (original de 1965) com sua história doce e romântica cheia de belas paisagens e uma lição de amor incondicional super importante. Mulher que admiro sem dúvida é a minha mãe. Empresária de sucesso, criou tudo o que tem do zero. Ela não só me inspira como é minha bússola em tudo que preciso fazer. Me espelho muito na profissional que ela se tornou em mais de 30 anos de carreira.