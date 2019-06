Nossa Mulher Positiva é Patricia Maldonado, mãe de duas meninas e jornalista, como ela gosta de dizer! Depois de mais de 20 anos de um trabalho consolidado na TV, Patrícia se mudou com a família de país. Quatro anos depois, ela decidiu contar como foi essa adaptação a nova vida e essa virada na carreira.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei na Folha de São Paulo, como estagiária. Em seguida trabalhei no Jornal Correio Popular, em Campinas. Mas a grande oportunidade surgiu em 96, quando surgiu uma vaga na produção de um telejornal numa afiliada da TV Globo, em Campinas, e me chamaram porque gostavam da minha voz. Daí em diante trabalhei em outras afiliadas da TV Globo (Sorocaba e Jundiaí), no Sportv, na TV Record e na Band.

2. Como foi a adaptação para o novo estilo de vida fora do país?

Há quatro anos, optei por realizar o sonho de mudar de país com a minha família. Viemos em busca de uma vida mais tranquila, com segurança e qualidade. Encontramos isso tudo logo de cara. Mas se reinventar com 40 anos é mais difícil do que parece. Demorei para achar meu espaço e outra coisa que gostasse de fazer que não fosse o cotidiano de TV. Depois de muito pensar decidi arrisca, abri um escritório de assessoria de imprensa, relações-públicas e eventos. E hoje posso dizer que me encontrei. Estou estabelecida, tenho clientes grandes em toda a Flórida e ainda consigo ser dona do meu dia a ponto de conseguir buscar as crianças na escola, por exemplo, ou ir apresentar um evento no Brasil como mestre de cerimônia (coisa que eu amo fazer!).

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O início foi complicado, como é pra todo mundo. Mas acho que 2015, ano em que nos mudamos para Orlando, foi o mais difícil da minha vida! Quando você começa na carreira é mais nova, tem menos responsabilidade, pode se dar ao luxo de errar mais sem muito compromisso. Quando você começa de novo aos 40 anos e com duas filhas tem que acertar rápido!

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Encontrei o equilíbrio quando abri meu escritório. Hoje, organizo meus dias para trabalhar bastante até a hora de buscar as meninas na escola e levar nas atividades extra-curriculares. Quando voltamos para casa sou eu (com a ajuda do meu marido) quem faz o jantar, dá banho, acompanha a lição de casa e coloca pra dormir. Depois disso eu volto para o computador para terminar o que ficou faltando fazer.

5. Qual seu maior sonho?

Já sonhei em ter meu próprio programa de TV (e tive), já sonhei em ser correspondente internacional, já sonhei em viajar o mundo. Hoje, meu maior sonho é ver minhas filhas felizes, fazendo o que escolheram. Acho que essa é a melhor sensação de dever cumprido que alguém pode ter na vida. E é pra isso que eu trabalho todos os dias.

6. Qual sua maior conquista?

Minha maior conquista foi essa reinvenção depois dos 40. Tenho orgulho de ter tido calma para encontrar o meu espaço numa nova área. E sei que tenho muita sorte de poder continuar trabalhando com o que amo: o jornalismo!

7. Livro, filme e mulher que admira.

Eu não tenho apenas um filme, nem apenas um livro nem apenas uma mulher para citar. Gosto de dizer que, nesse momento, meu livro preferido é o da Michelle Obama, o Becoming. Meu filme preferido, no momento, é Bohemian Rhapsody. Sobre a Mulher que eu admiro, eu diria que são tantas que não caberia aqui. Admiro as mulheres da minha família por tudo que sei que fizeram e fazem, as minhas amigas por serem quem são, cada uma do seu jeito. Admiro pessoas que não conheço mas que sei que lutam pelos nossos direitos. Admiro outras jornalistas que escrevem bem melhor do que eu. Enfim, sou uma pessoa que tenta sempre ver o lado bom em todo mundo!