2. Como é formatado o modelo de negócios da SouSmile?

A SouSmile é uma marca de beleza dental com modelo de negócios direto ao consumidor. Nosso objetivo é transformar a forma como as pessoas cuidam do seu sorriso. Oferecemos alinhadores transparentes e clareamento dental de forma muito mais moderna e acessível. Além disso, como vendemos direto para o cliente final, sem intermediários, conseguimos padronizar com excelência todos os pontos da jornada do consumidor. Usamos tecnologia ao nosso favor para tornar a experiência mais fácil e prática para o nosso cliente, através de agendamentos online, diagnósticos precisos, acesso à documentação e consultas rápidas.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Há um tempo eu tive um burnout profissional. Este é um assunto sobre o qual as pessoas não falam muito, mas pelo qual muita gente passa. Nesta época perdi muito peso, trabalhava loucamente e vivia um estado constante de stress. Resolvi tirar um tempo para mim. Foi uma decisão difícil, mas valeu muito a pena e acabou abrindo muitas novas portas e desafios.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Ainda estou aprendendo. Quando você trabalha com o que ama, ou é empreendedora, é difícil separar o trabalho do lazer. Fiz um coaching no ano passado que ajudou bastante em equilibrar as diferentes prioridades da minha vida. Sou muito mais feliz e eficiente desta forma.

5. Qual o seu maior sonho?

Ainda não sei como, mas gostaria de ajudar outras mulheres em como se posicionar no ambiente de trabalho.

6. Qual a sua maior conquista?

A minha maior conquista e desafio tem sido a SouSmile. Começar um negócio do zero, pensar na sua concepção, ver o negócio tomar forma e começar a crescer é realmente impactante.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Admiro muito a Jenna Lyons, ex-presidente da J. Crew. Admiro não só o turnaround que ela fez na marca, mas também a sua capacidade de se reinventar. Após a sua saída da empresa ela está empreendendo o que certamente será um novo business de sucesso.

Livro – Great Gatsby

Filme – Tem muitos! Mas adorei “The Shape of Water” que vi recentemente!