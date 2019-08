Muito obrigada a todas as mulheres positivas que participaram e acompanharam nosso trabalho nesses últimos dois anos. Seguimos apoiando trajetórias de mulheres e pessoas que nos inspiram, porém, agora nos dedicaremos aos nossos projetos pessoais. Sofia continua como integrante da coluna Direto da Fonte, do Estadão e lançou o Instagram O Meio (@omeioporsofiapatsch) e Fabi está tocando o SOS Mulher. Estaremos sempre juntas, nos apoiando e colaborando para um mundo mais justo e igual. Beijos com carinho Fabi Saad e Sofia Patsch.