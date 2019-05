Nilza Cabelos é uma empresa especializada em perucas, apliques e alongamentos, com fios 100% naturais e nacionais, presente no mercado a mais de 50 anos. A 30 anos atrás, adotou o espaço na Rua Augusta 2337, em São Paulo, o tal é referência para atrizes na composição de personagens e também por pessoas com doenças ou em tratamentos que provocam queda dos cabelos.

1.Como começou a sua carreira?

A minha carreira como cabeleireira começou por volta dos anos 60, pois sempre gostei de mexer nos meus cabelos e nas minhas unhas. Minhas vizinhas começaram a me pedir para arrumar os cabelos delas também. As atendia na penteadeira do meu quarto, enrolava o cabelo delas em um dia para soltar no dia seguinte, porque eu não tinha secador. Depois a clientela foi aumentando, ganhei do meu sogro um secador de presente e usei o espaço que tinha na minha casa, parecido com uma garagem. Levei para lá o secador, a penteadeira, comprei uma cadeira de manicure e atendi as clientes da época.

Após isso, para aperfeiçoar mais, resolvi cursar em uma escola de cabeleireiros lá na região do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, porque eu morava na Vila Medeiros. A vontade de ser uma profissional foi crescendo em mim e fui me apaixonando mais pela profissão.

Como naquela época usavam muitas perucas de cabelos sintéticos e eu cortava muitos cabelos, pensei em produzir para mim uma peruca de cabelos naturais. Comecei a guardar os cabelos cortados que as clientes jogavam fora e confeccionei para mim a minha própria peruca natural, minha primeira criação. Isso fez com que as mulheres pedissem peças para elas e me incentivassem ainda mais. Aluguei um local maior e meu salão foi crescendo, tive até uma escola de cabeleireiros e ensinei muita gente.

Foi nos anos 90 que a perucas ficaram no auge, porque as pessoas que tinham alopecia e mulheres fazendo quimioterapia começaram a me procurar. Nessa altura fui para o bairro Belém, São Paulo, onde tive um salão grande. Meu trabalho ficou muito famoso, uma clientela enorme, e eu chegava a atender cinco noivas por dia, madrinhas e debutantes, foi quando comecei a produção de apliques e alongamentos.

Também nos anos 90, acabei adquirindo um salão de um amigo meu chamado Gilton Maximo, que planejava se aposentar, foi quando realizei meu sonho de ser proprietária na Rua Augusta. Deus foi muito bom para mim. Consegui comprar e estamos bem, concentradas em nosso trabalho.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Nilza Cabelos?

Desde de 1990 estou na Rua Augusta, número 2337, localizado no Jardins. Somos um salão de beleza também especializado em alongamentos, perucas e apliques de cabelos naturais brasileiros. Trabalho nessa profissão há mais de 50 anos. Temos a nossa própria fábrica, com várias funcionárias que eu mesma ensinei, pois não costumo contratar pessoas que já estão nesse ramo, eu mesma prefiro ensiná-las desde o início. Me orgulho de toda a nossa equipe de vendedoras e atendentes. Hoje, o maior sonho que eu tinha de ter meu próprio espaço exclusivo para o atendimento de mulheres que estão necessitando de uma peruca, está realizado!

Embora a gente consiga levantar um pouco o astral da mulher que está deprimida por ter que fazer a quimioterapia, eu sempre digo a elas que a medicina está muito avançada hoje em dia e que os cabelos vão sim crescer de novo, depois podemos fazer alongamento. Costumo falar “não sofra esperando o cabelo crescer, vem pra Nilta!”.

Somos em quatro mulheres: eu, minha filha Rose e as suas duas filhas Priscila e Patricia. Cada uma de nós cuida de uma área e nos unimos para decidir tudo juntas. É muito gratificante para mim tudo que aconteceu. Agradeço a Deus todos os dias e amo meu trabalho de verdade! Sei que minha descendência continuará nesse ramo, pois também aprenderam a amar o que faço.

Atendemos artistas de teatro, cinema, televisão para compor os personagens e fazemos perucas sob medida. Tenho o maior carinho de acompanhar de perto a escolha dos cabelos e preparação para confecção de uma peruca.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil da minha carreira foi a época que a inflação estava muito alta. Os produtos, aluguéis e despesas estavam com um valor bem superior e, para eu não perder clientes, não podia aumentar o valor de nada realizado no meu salão.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Nunca tive problema. Na época que meu esposo era vivo, ele me ajudava muito. Era um homem compreensivo, sempre pude fazer as minhas viagens para o exterior em busca de novos conhecimentos, ele sempre me entendeu e me ajudou a cuidar da minha filha, ainda criança. Hoje, não tenho mais tantos compromissos pessoais, porque dediquei a minha vida inteiramente ao meu trabalho. Sou muito feliz quando estou na minha empresa, pois não sinto mais tanta vontade de ficar em casa, nem sinto pressa de ir embora. Na minha vida pessoal curto minhas netas e bisnetas que sempre estão perto de mim, aproveito o domingo com a família na chácara… Me sinto realizada, feliz!

5. Qual o seu maior sonho?

O meu maior sonho já está realizado! Ainda assim, sonho em ver essa empresa crescer cada vez mais através da minha filha, das minhas netas e quem sabe até das bisnetas. Somos a casa das sete mulheres, por enquanto. Meu sonho já este realizado porque tudo que eu queria era que essa empresa continuasse por muitos e muitos anos, e através da minha descendência que eu conto com isso. Sou feliz em saber que elas vão progredir com a nossa empresa!

6. Qual a sua maior conquista?

A minha maior conquista de fato é estar dentro da minha profissão. Minhas conquistas também incluem as viagens que já fiz e faço, como a primeira que fiz profissionalmente onde participei de um sorteio realizado pela empresa Wella, onde participaram 50 cabeleireiros brasileiros e eu fui sorteada. A viagem era pra assistir a um congresso de cabelos na Alemanha, uma feira de cabelos conhecida como Beauty Dusseldorf. Era meu sonho conhecer o país e através desse sorteio eu consegui realizá-lo. Entre as cinco pessoas de SP que foram sorteadas, eu fui a primeira a sair da urna! Foi uma viagem que marca o começo de tudo, maravilhosa. Lá fora temos a oportunidade de conhecer muita coisa. Procuro sempre me informar o que estão fazendo fora do Brasil, e prefiro ver ao vivo.

Outra conquista que agradeço a Deus, é a de ter meus negócios em uma propriedade minha, que com muita força de vontade consegui adquirir. Conquista também é ter a clientela que conquistei, pessoas ouvindo falar de mim, receber elogios como pessoa e elogios para o meu trabalho.

As pessoas precisam ter amor pelo que fazem, ter confiança em si mesmo e erguer a cabeça sem preguiça e desânimo! Como costumo dizer “não sofra esperando o cabelo crescer, vem pra Nilta!” te receberemos com muito amor e carinho!

7. Livro, filme e mulher que admira.

O livro é a bíblia, meu livro preferido.

O filme A Noite Sonhamos é a minha paixão, que conta a história de um pianista chamado Chopin. Eu adoro piano! Esse homem foi maravilhoso porque quase deu sua vida por amor a sua pátria.

Tem muitas mulheres que admiramos, mas em especial sempre tive admiração pela Jacqueline Kennedy. Já foi primeira dama e um cabelo volumoso que eu sempre achei lindo! também não posso deixar de citar a Regina Duarte, que inclusive conheço pessoalmente. A admiro pela mulher forte que é.