Nossa Mulher Positiva é Nathalia Batista; consultora de imagem e empresária. Trabalha no mercado de moda há 20 anos, começou sua carreira como modelo aos 14 anos. Busca hoje, através de seu trabalho ajudar e inspirar mulheres a se expressarem através da imagem.

Como é a sua relação com a sua beleza e a sua pele?

Trabalho com beleza e imagem há 20 anos, então é uma relação bem complexa! Mas hoje posso dizer que, depois de tanto tempo, estamos numa relação mais madura e estável. Quando vem uma “crise”, passa rápido rsrs!

O que te levou a começar um tratamento natural para a sua pele?

Por trabalhar com beleza sempre tive acesso a muitos tratamentos e uma cobrança (tanto de fora quanto pessoal) pra estar sempre bem e buscando a tão falada “pele perfeita”. Mas comecei a notar um certo exagero nos tratamentos de hoje: meninas de 20 anos fazendo procedimentos, que pelo menos eu, considero desnecessários e agressivos. Além do que muitas ficam com a mesma “cara”: a mesma boca, a mesma sobrancelha, a mesma bochecha… Fui em algumas dermatos que me sugeriram coisas que eu ainda não achava que deveria fazer, então resolvi partir para os tratamentos naturais. Eu já conhecia o trabalho da Roseli através de amigas e mídia, e depois que experimentei, amei!

Você é Vegana? Como é o seu estilo de vida? Você usa protetor solar?

Não sou vegana, não sou neurótica nem com exercícios físicos nem com alimentação. Claro que tenho a consciência de buscar minha saúde, mas faço isso sem exageros e cobranças excessivas. Eu era a louca do protetor solar – da hora que acordava até a hora de dormir, mesmo que fosse pra ficar em casa. Quando iniciei o tratamento com a Ro, abandonei esse hábito e posso dizer que minha pele só melhorou! Não tenho mais medo do sol, ao contrário, faço questão de correr atrás sempre que posso.

Como a Roseli Siqueira mudou a sua pele e a sua vida?

Sou apaixonada pela Ro! A clínica, as meninas, o cuidado… ela me mostrou que a natureza é sábia, basta a gente cuidar todos os dias e ter paciência – os resultados não vêm de uma hora pra outra. Assim como uma dieta e uma lipo – a dieta demora mais, a lipo é instantânea. Cuidar da pele naturalmente é como a dieta. E ela também me ensinou que temos que respeitar a nossa pele e as características que ela tem, não dá pra ter uma pele oleosa e querer transformá-la em seca, por exemplo.



Quais foram as melhores decisões que você tomou para melhorar a sua pele?

Os exercícios faciais melhoram demais o tônus – faço praticamente todos os dias! Deixar o filtro solar também foi ótimo, pois enchia o rosto de produtos químicos e hoje, depois de 2 anos, vejo que era totalmente desnecessário.

Não sou contra procedimentos estéticos, sempre falo que quando ficar mais velha ou algo me incomodar muito e a ginástica e massagem não funcionarem mais, eu vou lá fazer plástica, mas com muito mais critério.

O mais importante pra mim foi entender e aceitar que a pele da capa da revista ou do instagram nem sempre é real: tenho poros, pêlos, cravos, espinhas, olheiras – uns dias mais, outros menos – mas isso faz parte da vida.