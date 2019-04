Natacha Barbosa deixou Cuiabá há seis anos para se aventurar em SP atrás de realização pessoal e profissional. Na época, ela sabia que queria abrir um negócio, só não sabia o que.

Hoje, a moça é dona de três marcas. O Make2dry, um cabelereiro express dentro de um movimentado shopping na Avenida Paulista, uma marca de joias que leva seu nome e uma de roupas feitas com couro, a Leather Tee.

O maior desafio que sentiu em empreender em uma cidade como São Paulo foi a disciplina. “Numa cidade que te proporciona tudo ao mesmo tempo é fácil desfocar. Então o cuidado é sempre com a mente.”

Pensa que ela está realizada com seus três negócios? “Vem mais um projeto novo esse ano”, avisa. Haja foco!

Confira entrevista a seguir.

Por que decidiu deixar Cuiabá para morar em SP?

Decidi me mudar para São Paulo para realizar meus sonhos, principalmente no quesito profissional. Na época não sabia bem o que era, mas com certeza era algo como ter meu próprio negócio.

Aqui abriu não um, mas três negócios distintos. Um cabeleireiro, uma marca de joias e outra de roupas de couro. Como faz para conciliar os três?

Nós vivemos de malabarismos, né? Então faço o que é necessário pra cuidar das três marcas, além disso, conto com a ajuda de sócios em duas delas. Acordo cedo e durmo tarde e não existe fim de semana. Todo dia é dia de trabalho!

Dos três negócios, qual te demanda mais tempo?

O tempo é relativo às fases dos negócios, quando vou lançar uma coleção nova de joias ou couro, demanda bem. O salão a mesma coisa, quando precisa da minha atenção deposito bastante tempo lá.

Qual foi o maior desafio que enfrentou para empreender em uma cidade como SP?

Acho que ser disciplinada numa cidade que te proporciona tudo ao mesmo tempo. É fácil desfocar em SP, tem tudo pra se divertir, se estressar… então o cuidado é sempre com a mente.

Explica o modelo de negócios do seu cabeleireiro que fica em um shopping movimentado da Av Paulista.

O Make2dry veio pra ajudar mulheres a otimizar tempo e dinheiro. Praticidade com qualidade. Você precisa de uma escova ou maquiagem rápida, pode ir lá. Precisa de um penteado e make mais elaborados para um casamento, deve ir também. Nossos valores são, com certeza, bem mais baixos do que qualquer outro salão com nosso padrão de qualidade e nosso serviço é rápido, otimizamos o tempo de nossas clientes.

Está realizada com seus negócios ou pretende empreender em mais coisas?

Sabe que já tenho outro projeto a caminho, mas está faltando tempo pra estruturar. Acredito que sai ainda esse ano.

Para encerrar: um livro, um filme e uma mulher que admira?

Livro: o último que li foi uma biografia do Nile Rogders, achei intenso e inspirador.

Uma mulher que admiro é minha irmã, Kanucha. Ela consegue ser alguém que me inspira muito, ela é doce, focada, responsável e agora vai ser mãe… então me apaixono por ela a cada dia.

Filme eu pulo, rs.