Nossa Mulher Positiva é Mônica Schimenes, fundadora e CEO da MCM Brand Group. Primeira empresária da América Latina a receber o Prêmio Women’s Business Enterprise (WEB), da WEConnect International.

Como começou a sua carreira?

Mônica Schimenes: Sou formada em Relações Públicas, pela Fundação Cásper Líbero, e comecei a minha carreira no ano de 1997- quando ainda estava na faculdade, eu e mais duas amigas – oferecendo buffet e recepção para estandes em eventos, com pequenas demandas terceirizadas e operações logísticas de urgência. Com o passar dos anos, fui me consolidando cada vez mais como referência em agência estratégica focada em gerenciamento de marketing, comunicação e eventos, com um portfólio sólido de clientes, certificações, ampliação do quadro de colaboradores, parcerias e coligadas pelo Brasil e América Latina, com dois escritórios nos Estados Unidos e ótimos relacionamentos institucionais.

Um grande marco para a empresa foi a parceria que começou, em 2005, com a IBM Brasil, quando começamos a participar de concorrências em demandas menores. O ponto de virada foi sermos apresentados por eles ao Projeto Integrare – pois reforçou os laços e exigiu de nós uma série de adaptações de compliance de compras para participarmos de projetos maiores de concorrência. A IBM nos pegou pela mão e nos desenvolveu como um de seus fornecedores considerados ‘pequenos empreendedores de minoria’. Desde então, já se foram 13 anos de muitos projetos, novos clientes e a visão de que eu poderia ser maior do que eu imaginava.

Também por meio do Integrare, em 2013 tivemos a oportunidade de sermos selecionados entre milhares de empresas no Brasil – através do Programa Sebrae no Pódio – para realizar benchmarking e aprender com a organização de projetos internacionais, assim como a complexa organização da cadeia de compras das Olimpíadas. A partir desse marco, qualificamos a empresa internacionalmente para atender eventos de grande porte e esse legado foi espalhado no Brasil, onde fiz parte do Comitê de Equidade Racial e de Gênero para as Olimpíadas Rio 2016, tendo o prazer de criar a casa Mizuno, para atender o Board Internacional, atletas patrocinados e toda a imprensa. Em 2017, conseguimos elevar mais uma vez a estrutura e a liderança da agência graças a seleção do Programa de Mentoria para Fornecedores de Diversidade da Monsanto, resultado dessa jornada e dos meus compromissos com a inclusão e com o empreendedorismo feminino.

Durante toda a trajetória, aprendi que eu também tinha responsabilidades e um propósito maior que o meu negócio. Nos associamos e fizemos parcerias com diversas ONGs, como o Integrare (Centro de Integração de Negócios), Sebrae no Pódio, WeConnect International (empreendedorismo feminino – mulheres e empreendedoras pelo mundo inteiro) e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Todos os dias, encaro o desafio de ser uma mulher de negócios que acredita, se envolve e cria espaços de equidade, diversidade e inclusão por onde passo. Há mais de 20 anos acredito que é possível empreender no Brasil e hoje vivo para liderar e inspirar pessoas a serem o que elas quiserem ser.

Além do meu lado empreendedor, atuo também como cantora e palestrante musicista. Minha paixão pela música começou aos 4 anos e atuei como pianista, violoncelista, regente de coral e cantora. Fui backing vocal de Marisa Monte, Raimundos, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, também fui arregimentadora e preparadora vocal nas turnês brasileiras de artistas como Deep Purple, Alice Cooper, Yes, Alan Parsons, Tony Hadley e Deal. Em 2011, lancei meu CD possibilité e realizei uma turnê pela Europa com o show ‘Lá Sambá’. Participei do show 70+1, uma homenagem para Ivan Lins e, em 2018, estive no palco Bossa Nova, na Virada Cultural Paulista.

Como é formatado o modelo de negócios da MCM Brand Group?

Mônica Schimenes: A MCM Brand Group é um grupo de comunicação integrada e atuação nacional e internacional, comprometido com a performance e responsável com diversidade e inclusão, que possui qualificação para atender grandes corporações em suas metas de compliance. É uma empresa detentora de quatro marcas, são elas: MCM Brand Experience, MCM Brand USA, MCM Digital e Lado B – sendo esta última um tipo de certificação com a missão de comunicação a diversidade, inclusão e sustentabilidade, ajudando empresas a serem agentes de transformação, entregando os mesmos resultados que necessitam por uma perspectiva sociocultural, economia colaborativa e aproximação de comunidades do entorno.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Mônica Schimenes: O meu maior desafio foi me tornar sócia sozinha da minha empresa. O meu sócio era administrador do negócio e eu era responsável pela área de produção de eventos, então ter que assumir a administração da MCM Brand Group, pensar estrategicamente e financeiramente sem ter me preparado foi realmente um grande desafio para mim – mas que com o tempo se tornou uma paixão.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Mônica Schimenes: Tenho claro quais são os valores que me regem e, com base neles, eu consigo definir quais são as minhas prioridades. A minha família, por exemplo, é um valor que eu não quero abrir mão, então priorizo o meu tempo com eles e – quando pouco – busco qualidade.

O meu maior desafio com relação a minha vida pessoal x corporativa/empreendedora é a minha saúde. Esse ainda é um ponto complicado, pois demanda muito do meu tempo e da minha energia, por isso – neste momento – tenho que contar com o time de liderança que construí, confiar que os valores estarão presentes mesmo quando eu não estiver e que eles terão sempre a marca MCM Brand Group como DNA em cada proposta e entrega da empresa.

Acho que vale eu explicar sobre a questão saúde que citei acima. Em 2008, fui diagnosticada com câncer, lutei contra a doença e venci. O câncer ainda é uma doença assustadora, a palavra de ordem é sempre a morte e, com o tempo, percebi que era a maior oportunidade que eu teria de viver, de uma maneira que eu jamais imaginaria se não tivesse passado por isso. Recentemente, passei por uma cirurgia de redução do estômago para estabilizar o meu quadro de saúde e, em breve, farei uma cirurgia para eliminar a endometriose. Nunca a qualidade de vida foi tão importante pra mim, assim como confiar na liderança que tenho desenvolvido há quase dois anos.

A MCM dedica foco ininterrupto no desenvolvimento de todas camadas de liderança, com encontros semanais no projeto “clínica corporativa”, com a finalidade de criar ambiente de confiança e, consequentemente, maior cooperação entre as diferentes áreas. Na minha visão, isto tem sido fundamental para melhorar o resultado da empresa, por meio da satisfação das pessoas. Com a vitalidade psíquica obtemos melhores resultados financeiros, maior confiança entre as pessoas, aumentando o nível de cooperação para lidar com um ambiente extremamente volátil, incerto, ambíguo e complexo.

Qual o seu maior sonho?

Mônica Schimenes: Trazer dignidade ao ser humano através da geração de empregos, resgatar a real motivação de cada pessoa dando espaço para que usem sempre a sua melhor voz, na sua melhor potência. Transformar pessoas dentro dentro das organizações em vozes que devem ser ouvidas, tirando os ecos e renovando suas paixões pelo ser, que traz de volta o amor ao fazer.

Além de aplicar essa visão e metodologia em minha própria equipe, sou palestrante musicista, então consigo levar essa mensagem através da minha palestra ‘O Feminino da Voz’ para diversas empresas e eventos. No final do ano passado, palestrei no evento de celebração da assinatura BASF com os compromissos da ONU Mulheres e março levo essa mensagem por meio da música dentro de um importante evento sobre inclusão, no 16º Encontro Nacional de Cidadania Corporativa.

Qual a sua maior conquista?

Mônica Schimenes: Meu filho, permanecer viva e a MCM Brand Group. Essas são as minha três maiores conquistas, as quais me fizeram nunca desistir apesar de todas as dificuldades que enfrentei.

Livro, filme e mulher que admira.