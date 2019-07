Comecei minha carreira como publicitária. Fiz ESPM e no último ano já estava contratada na DPZ, fazendo parte da equipe de atendimento do Banco Itaú.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Slow Market Brasil ?

O Slow Market Brasil tem algumas frentes de negócio e cada uma segue um modelo, adequado a cada um deles: os eventos, festivais e a mentoria/consultoria. Nos eventos há o investimento por parte da marca expositora, patrocinadores e inscrições em atividades e aulas. Nos festivais, o visitante paga um valor fixo para ter acesso a todo o conteúdo apresentado, além de patrocínio. Já no serviço de mentoria, o Slow Market.Pro, trabalha como uma agência principalmente voltada a marcas de cosméticos conscientes. É formado por uma rede de profissionais independentes e especializados em cada área e a equipe é acionada de acordo com o perfil e briefing do cliente.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Saber o que eu não queria mais fazer, mas não ter claro exatamente o que eu queria. Aquele limbo…O momento de transição e dúvidas foi onde mais me pegou.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Meus dias são bem diversos. Quando estou perto de evento, a vida pessoal fica um pouco mais de lado. Mas não abro mão de fazer minha meditação diária, yoga, encontrar os amigos, família, me divertir, dançar. São exatamente esses momentos que fazem todo o resto valer a pena e me dá forças para todas as responsabilidades do dia. Defino prioridades, o que faço com meu tempo e com quem, é o que traz meu equilíbrio e sanidade.

5. Qual o seu maior sonho?

Ver o Slow Market.Beauty ser reconhecido internacionalmente e poder tirar 1 mês de férias sem ter que resolver nada, em um veleiro, só sentindo o ar, o mar, o sol em excelente companhia.

6. Qual a sua maior conquista?

Abrir o meu negócio. É desafiador, em anos desafiadores e está aqui, lindo de viver.

7. Livro, filme e mulher que admira

Difícil…. cada um marca um momento da vida por algum motivo.