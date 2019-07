Nossa Mulher Positiva é Marusia Gomez, CEO da Ikê Assistência Brasil, uma das únicas mulheres a ocupar este cargo no segmento de seguros e assistência 24 horas. Marusia nos conta como iniciou sua carreira e afirma que sonha com o dia em que as mulheres serão reconhecidas pelo seu talento e não preencherão cotas de gênero apenas.

1. Como começou a sua carreira?

Iniciei minha carreira como trainee no Banco Nacional, onde tive a oportunidade de ter como mentor um profissional que foi marcante na minha trajetória.

Superei desafios em empresas de diversos segmentos (de bancos à seguradoras, passando por um grupo de mídia).

Desde 2012 lidero a Ikê Assistência como CEO no Brasil. Em 4 anos alcançamos resultados incríveis, como o aumento da receita em 800%, além da diminuição do turnover de 12% para 3% em 2 anos.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Ikê Assistência?

A Ikê Assistência é uma multinacional mexicana, presente no Brasil desde 2006, cujos serviços são de assistência 24 horas, Concierge e BPO. Atendemos diversos segmentos, como montadoras, seguradoras, bancos, emissoras de cartões de crédito, varejos e redes de conveniência, entre outros. Somos uma empresa B2B2C com atuação nacional.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Certamente quando me tornei mãe. Com a licença-maternidade chegando ao fim, me despedir do meu bebê para retornar no primeiro dia de trabalho foi difícil. Acho que este é um momento crucial que muitas vezes faz com que as mulheres optem por ficar com eles, por isso é importante contar com uma empresa que entenda a relevância deste momento e saiba lidar com esta fase da vida da mulher.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa?

Nós mulheres já nascemos com a habilidade instintiva de conseguir equilibrar vários pratos de uma única vez. Ou seja, nascemos com habilidades de polvo. A verdade é que existem momentos em que o prato da família precisa ser girado com mais atenção, em outros, é necessário focar mais no lado profissional, além de não esquecer do nosso próprio prato.

Muitas de nós somos criadas com noções preconcebidas de quais escolhas devemos fazer. Desperdiçamos tempo demais tomando decisões baseadas no que os outros consideram felicidade ou o que fará de você uma boa cidadã, esposa ou filha.

Acredito que o segredo para tudo isso dar certo é nunca se sentir culpada por estar tendo mais foco em um dos pratos.

5. Qual seu maior sonho?

Meu sonho hoje é que toda menina, em qualquer lugar do mundo, não importando o regime político-religioso, tenha o direito de frequentar normalmente uma sala de aula e que elas possam ir em busca da luta pelos seus direitos de forma igualitária e sem preconceito. Que sejamos reconhecidas pelo nosso talento e não simplesmente para preencher uma cota de gênero.

6. Qual sua maior conquista?

Conseguir conciliar com sucesso (até o momento) minhas funções de mãe e executiva.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: “Os Senhores da Guerra – Hitler, Stalin, Churchill e Roosevelt” – de Simon Berthon e Joanna Potts. – Enquanto suas nações travavam batalhas com armas, eles lutavam com suas mentes, mudando o curso da história com pensamentos e ações de estratégia.

Filme: “A Vida É Bela” – de Roberto Benigni, Vincenzo Cerami. – Um filme emocionante e divertido que ganhou diversos prêmios. Daqueles que nos faz chorar e rir ao percorrer a jornada da trama. Uma história incrível onde o personagem principal e seu filho são levados para um campo de concentração durante a 2ª. Guerra Mundial e ele faz com que a criança acredite que ambos estão em um jogo, com o objetivo de protegê-lo do horror em que estão inseridos.

Existem muitas mulheres que me inspiram, cada uma delas por suas realizações, legados e trajetória. Algumas que eu destacaria:

Nina Simone – além de um excelente cantora e compositora, por ter sido revolucionária a sua época, infringindo padrões sociais esperados.

Tarsila do Amaral – pintora, desenhista é uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil.

Hillary Clinton – Pela força “atrás das câmeras” impulsionando a carreira de Bill Clinton até chegar o momento certo de assumir o protagonismo.

Oprah Winfrey – por ser Oprah!

Gloria Maria – Sempre soube, com muito profissionalismo, ocupar seu espaço quando ninguém ainda falava em cotas de raciais.