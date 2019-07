A jovem é estudante de engenharia metalúrgica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e integrante do time de alunos do LaSiP (Laboratório de Simulação de Processos), parceria da UFMG com a Ternium Brasil. Ela foi uma das três escolhidas, entre mais de 5 mil candidatos, para uma das vagas do Estágio de Verão. A partir do trabalho que desenvolveu no laboratório, recebeu um convite para passar sete meses na Universidade de Leoben (Áustria), considerada o berço da siderurgia moderna. Lá ela está implementando o sistema utilizado no LaSi, que simula o processo de sopro dos convertedores, o que ajuda na tomada de decisão da área de engenharia para melhorar a qualidade de processo de produção do aço na usina.

1. Como começou a sua carreira?

Minha carreira na metalurgia começou por influência de um professor orientador no ensino médio/ técnico. Um engenheiro mecânico mestre e doutor em engenharia metalúrgica. Foi o primeiro a acreditar no meu trabalho e ajudar a dar meus primeiros passos pra chegar onde estou agora. Através do conhecimento repassado por ele, pude conhecer o mundo da metalurgia e me interessar ao ponto de seguir carreira na área. Entre meus primeiros passos, cito também o estágio na Ternium Brasil e falo com gratidão àqueles que me selecionaram no processo seletivo, já que desde o processo venho aprendendo muito sobre mim mesma e sobre metalurgia. A orientação dos meus superiores vem sendo muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional, até os dias de hoje, e nesse programa de estágio percebi o quão longe poderia chegar, principalmente vendo nossos trabalhos sendo reconhecidos nos eventos nacionais e internacionais.

2. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Minha carreira praticamente acabou de começar, mas sendo uma jovem mulher na Engenharia sempre existem algumas barreiras a serem ultrapassadas, as gerações antigas de engenheiros não estão acostumadas à presença da mulher, então em algumas situações é necessário mostrar que mulheres são tão capazes quanto os homens.

3. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Até algum tempo atrás minha dedicação à carreira era praticamente exclusiva, então não havia um equilíbrio. Porém conforme a experiência de vida veio, percebi que não se pode viver só de carreira, veio o questionamento “será que estou vivendo ou apenas existindo?”. Então agora, organizando bem uma rotina com todas as tarefas e momentos de lazer, consigo equilibrar bem e aproveitar tudo de melhor que posso ter de ambos os lados.

4. Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho sempre foi construir uma carreira sólida, ser uma excelente profissional na área que escolhi. Executar da melhor maneira possível todas as minhas tarefas e me tornar um destaque na siderurgia.

5. Qual a sua maior conquista?

Como ainda estou no início da carreira, até então, minha maior conquista foi o diploma do ensino técnico em química, conquistado com muito trabalho, não só da minha parte, mas de toda a minha família que me ajudou e segue me ajudando até aqui. E além disso, entrar em uma universidade federal e estar a ponto de ser a primeira da família a concluir o ensino superior é um dos meus maiores orgulhos. Posso falar também sobre a conquista da minha vaga de estágio na Ternium Brasil, uma das maiores empresas do ramo siderúrgico da América Latina, que além de proporcionar meus mais desafiadores passos me deu a oportunidade de estudar fora do país na Montanuniversitaet Leoben, na Áustria. Por ser uma cooperação técnica entre universidade e empresa pude descobrir a atuação de um engenheiro metalurgista dentro e fora do ambiente acadêmico, no Brasil e no exterior. Hoje atuo na área de pesquisa em metalurgia na universidade, em Leoben, utilizando o conhecimento conquistado no estágio, mostrando o potencial do conhecimento técnico-científico brasileiro para o restante do mundo.

6. Livro, filme e mulher que admira

Sou uma grande admiradora da cultura brasileira, então meu livro e filmes favoritos são brasileiros.

Livro: Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, de Marçal Aquino

Filme: O Auto da Compadecida

Sobre mulher que admiro, minha resposta é o maior clichê das entrevistas pois meu exemplo de vida é a minha mãe, que admiro pelas lutas diárias que a vida impôs e por ela nunca desistir de lutar. Além disso, se eu sou o que sou hoje, é um mérito dela. Espero um dia retribuir tudo o que fez por mim.