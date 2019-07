Nossa Mulher Positiva é a Mariana Karrer, carioca e publicitária. Mariana atua há mais de 10 anos como profissional de marketing tendo passagem em várias multinacionais no setor de telecomunicações e bens de consumo. Para ela, o mais importante é ser apaixonado pelo que faz, ter sempre brilho nos olhos!

1. Como começou a sua carreira?

Minha carreira começou no Rio de Janeiro em Marketing trabalhando para uma multinacional de telecomunicações, um mercado complexo e totalmente novo pra mim. A pessoa que me contratou já estava nesse mercado há muito tempo, o que me ajudou muito a entender como ele funcionava. Ela também confiou em mim o suficiente para me dar o meu primeiro grande desafio de carreira: consolidar a integração de 2 grandes marcas e fazer a virada dessa nova marca nos canais presenciais em todo o Brasil.

2. Como é formatado o modelo de negócios onde você atua?

Eu não tenho empresa e não tenho esse perfil apesar de grande parte da minha família ser empreendedora. Sempre gostei do mundo corporativo e dos desafios que ele traz. Gosto de mercados dinâmicos com produtos e serviços que estejam presentes nas nossas vidas. Mas é preciso ser apaixonado pelo que faz, ter brilho nos olhos! Isso é o mais importante na minha visão. Já passei por diferentes mercados como telecomunicações e bens de consumo e cada um deles me agregou demais de diferentes formas!

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil foi quando entendi o que eu queria como profissional para a minha vida. Foi descobrir todos os aspectos que eu mais valorizava em uma empresa e procurar mudar de segmento e cidade para conseguir alcançar meus objetivos profissionais mas sem ferir meus valores pessoais. Não existe empresa perfeita, mas existem aquelas que mais se encaixam com os nossos planos pessoais e profissionais.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Procuro ser 100% produtiva no momento em que estou trabalhando. A partir do momento que chego na empresa fico focada em resolver tudo o que eu preciso para que eu consiga focar em outras atividades quando sair.

5. Qual seu maior sonho?

Ao longo dos anos venho realizando alguns deles. Casei, viajei para lugares que eu queria, conquistei novas oportunidades profissionais inclusive em outras cidades. Tenho o sonho de construir a minha família e vê-la crescer saúde. Além disso, gostaria de ser uma inspiração para todos a minha volta.

6. Qual sua maior conquista?

Ter tido coragem de mudar de cidade ou de emprego mesmo que estivesse feliz e realizada por entender que um desafio maior me esperava.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Amo ler! Um livro que me marcou recentemente foi a biografia da Michelle Obama. Ela é uma mulher inspiradora e que admiro muito não só por ser casada com um ex presidente dos Estados Unidos mas por ter sua própria trajetória de sucesso e ter conseguido dar todo suporte que foi necessário para que o próprio Obama conseguisse conquistar o que conseguiu. Em relação ao filme, adoro “Os Intocáveis” porque ele aborda diversos aspectos da vida e nos faz valorizar o que de fato importa.