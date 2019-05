A South America HR Business Partner Lead da Bayer se desligou da empresa para começar a escrever uma nova história de forma totalmente diferente, impactando positivamente a vida de muitas pessoas. Hoje, ela aplica os seus conhecimentos em uma ONG, em Barcelona, na Espanha, que ajuda mulheres que, por algum motivo, têm dificuldade de se recolocarem no mercado de trabalho.

1.Como começou a sua carreira?

Sempre pensei em cursar medicina, mas no momento de prestar o vestibular, acabei optando por psicologia (acho que não sou a primeira a dizer isso). A área social e hospitalar me encantava, então busquei estágios nesse sentido e logo consegui uma vaga no Hospital do Coração (Incor), em São Paulo. Ao final dessa oportunidade, decidi conhecer outros campos e então ingressei em uma consultoria de Recursos Humanos e conciliei com atendimento clínico no Hospital Pérola Byington. E assim foi a minha rotina no começo da carreira, que muitos vão se identificar: faculdade de manhã, estágio à tarde e clínica à noite. Muitos ônibus lotados, vestida de terno e salto de bico fino – que nunca foram meus melhores amigos – e a marmita na bolsa. Semanas antes de conquistar o meu diploma, resolvi seguir o meu sonho e pedi demissão de tudo. Fiz uma prova de psicologia hospitalar no Incor e passei! Porém, como cada um sabe dos boletos que tem, acabei seguindo na área de RH e passei por empresas como Companhia Tradicional do Comércio, Uniliver, Monsanto e Bayer.

2. Como é formatado o modelo de negócios Fundacion Quiero Trabajo?

O desejo de realizar um trabalho social seguiu comigo em mais de 15 anos de carreira. Em 2018, com o South America HR Business Partner Lead da Bayer, decidi que era a hora de dar uma reviravolta na minha carreira (e claro, na minha vida). Hoje moro em Barcelona, além de cursos para me aperfeiçoar, sou mentora na Fundacion Quiero Trabajo, a ONG irmã da Smart Works do Reino Unido, no qual a patrona é a Megan Markle. Minha função é ajudar mulheres a se recolocarem no mercado de trabalho, que por algum motivo estejam com dificuldade: desde refugiadas até aquelas que não tem condições financeiras ou orientações necessárias para colocarem com clareza as suas habilidades nessas oportunidades. Ou seja, aplico os meus conhecimentos de RH e Gestão de pessoas, para ajudar outras pessoas.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Quando decidi recomeçar do zero, pedindo demissão de uma grande companhia, da minha estabilidade financeira, decidindo me mudar de país e escrever uma nova história. Me dei conta que estava muito feliz, mas queria sair da zona de conforto.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/ empreendedora.

Isso é bem difícil quando se encontra no trabalho algum senso de realização, então é preciso ficar alerta. Aprendi nos últimos anos equilibrando todas as áreas da minha vida, com exercícios diários, tirando todos os dias de férias que tinha de direito, emendar um feriado, desligar o celular corporativo quando saísse do trabalho, fazer esporte, trabalhar com uma carga horário saudável. É importante sempre lembrar: a empresa ou posição não define quem somos.

5. Qual o seu maior sonho?

Ajudar cada vez mais pessoas com o meu trabalho.

6. Qual a sua maior conquista?

Tenho orgulho da minha carreira profissional e, graças a ela, ter viajado o mundo conhecendo lugares que sempre sonhei.

7. Livro, filme e mulher que admira

Filme: El secreto de tus ojos – como as nossas paixões guiam as escolhas da nossa vida.

Livro: Somos todos Canalhas – Cloves de Barros Filho

Mulher: Michele Obama