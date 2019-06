Maria Dolores é uma marca de joias da qual a ligação com a arte e a busca por significados repletos de intensidade são transmitidos através do design com personalidade, materiais nobres e pedras naturais. Um trabalho que resulta em joias autênticas, sofisticadas e irreverentes.

1. Como começou a sua carreira? Eu sempre tive uma ligação forte com a arte. Desde muito novinha fui conectada a criação quando meus pais perceberam em mim um certo dom pro desenho e uma tendência ao universo lúdico e criativo.

Durante toda minha infância e adolescência cursei cursos de arte , passando por diversas técnicas de desenho artístico, pintura, escultura, história da arte até decidir fazer faculdade de Design. Cursei Desenho Industrial pela UFPR e durante a faculdade o interesse por moda aflorou muito forte. Sempre amei e sempre gostei de ‘inventar moda”, então durante a faculdade comecei a customizar roupas pra mim e pra combinar com as criações que havia feito, comecei a confeccionar meus próprios acessórios já que não encontrava nada que pudesse “conversar” ,da maneira que eu queria, com o look customizado.

Acabei me empolgando com ideia e comecei a fazer várias peças exclusivas, misturando materiais, peças bem diferentonas mesmo, todas pra mim, sem ainda pensar que isso poderia virar um business… mas aí acabou naturalmente acontecendo. Minhas amigas amaram as peças e começaram a encomendar pra elas. Depois as amigas delas começaram a pedir também….quando vi já estava produzindo bijoux sem parar, com a maior alegria e felicidade do mundo. Como eram muitos e muitos pedidos, montei uma marca e passei a dedicar meio período do meu dia só para os acessórios, inclusive fds…eu era completamente viciada em confeccionar minhas peças, parecia que a cada montante que eu ia fazendo, mais e mais criatividade eu ia tendo e minhas idéias ficavam ainda mais estimuladas, já que não repetia as peças, todas as bijoux eram peças únicas.

Enfim, um belo dia resolvi participar de um evento em Curitiba, estilo um bazar, uma feira de design e eu aluguei um espaço pra expor meu trabalho. Foram 2 dias de evento e eu confeccionei 500 peças, uma diferente da outra. E esse fds foi mesmo um divisor de águas na minha vida. Fui convidada a fazer uma entrevista em uma das mais importantes joalherias brasileiras pra trabalhar como designer . Quase caí dura pra trás, afinal minha experiência era de designer de bijoux, de criação e montagem, mas não desenhar coleções para uma grande empresa. Topei o desafio, passei no primeiro teste e após 3 meses fui contratada. Foi um período maravilhoso !!!! Trabalhei como designer de joias nessa empresa por 4 anos e durante esse período me especializei em ourivesaria, aprendi sobre pedras, metais, desenvolvimento, processos, foi realmente uma outra faculdade pra mim. Agradeço imensamente até hoje essa oportunidade que me foi dada, pois a certeza que queria desenhar joias pra sempre aconteceu ali.

Após 4 anos resolvi deixar meu emprego, pois me casei e decidi passar um período fora do país com meu marido pra estudarmos mais. Fui pra Florença, na Itália, onde durante 6 meses estudei joalheria. Fiz cursos de ourivesaria, modelagem em cera, design 3D e tive a oportunidade de estar em contato com grandes profissionais da joalheria contemporânea mundial e viver por um tempo no berço da joalheria italiana. Foi muito rico pra mim. Voltei de lá com a corda toda e pronta pra ter meu próprio negócio.

Após meu retorno acreditei no meu trabalho, na força do meu design e em 4 meses montei minha primeira loja. Lancei minha marca homônima na minha cidade natal, Curitiba, que acolheu meu trabalho de forma incrível. A loja teve o seu primeiro ano maravilhoso e isso me motivou a dar novos passos. Do Segundo para o terceiro ano de marca montei mais duas novas lojas. Com o crescimento da marca parceiros foram aparecendo interessados em trabalhar a marca e assim formatamos a nossa franquia. Hoje, 10 anos depois da abertura da primeira MARIA DOLORES, temos 11 lojas BRASIL ( 3 em Curitiba, 2 em SP, Brasilia, Goiania, Campo Grande, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa) 2 showrooms Brasil, 1 Showroom Miami, 1 Showroom Portugal e loja on line Brasil , EUA e Europa .

3.Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Tive vários desafios ao longo desses 10 anos, mas todos me trouxeram grandes aprendizados, maturidade e sabedoria pra saber lidar com as dificuldades. Crescer foi um grande passo, pois a ideia inicial era apenas a loja que abri, a primeira, há 10 anos atrás em Curitiba. Não sonhava muito além dela naquele momento, pois pra mim, ter aquela loja já era concretização de um sonho. Porém, a medida que minhas criações iam ganhando cada vez m,ais detalhes e meu design ia se aperfeiçoando e ganhando cada vez mais conceito, tive um a pressão grande dos fabricantes de aumentar os pedido das peças para que se tornasse viável a produção. Eu não tinha outra saída e optei por abrir mais lojas. Foi um grande passo pra mim naquele momento, pois sabia que essa decisão impactaria em diversas áreas da empresa, que era pequena até então, mas com muito trabalho, dedicação, organização, qualidade, conseguimos ultrapassar barreiras, formatar padrões, criar nossa maneira de trabalhar. Todos os nossos processos foram criados por minha equipe. Hoje celebramos o crescimento e toda história linda que estamos vivendo na marca.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Não é tarefa fácil, mas acho que consigo me organizar bem. Sou super apaixonada pelo que faço, trabalho muito, mas sou super mãezona. Minha família está o tempo todo ao meu lado. Essa flexibilidade de tempo que eu tenho me dá mais liberdade e consigo conciliar bem minhas tarefas pessoais e profissionais. É claro que há dias que a vida está uma loucura e que acho que não darei conta, mas tenho anjos muito especiais na minha vida que me dão uma super força. Sou rodeada de pessoas maravilhosas, como meu marido que além de ser meu parceiro na marca em todos os sentidos, é um grande paizão e divide bem as tarefas comigo, minha mãe e sogra também me dão uma força quando preciso viajar a trabalho. Busco sempre equilíbrio em todas as áreas da minha vida e acho que essa minha calma é a grande aliada pra dar conta da vida agitada.

5. Qual seu maior sonho? Poder ver meus filhos crescerem e serem pessoas realizadas e felizes. Eu recebi uma educação muito recheada de valores de meus pais e representar para os meus filhos o que meus pais representam pra mim seria realizar um sonho. Falando agora sobre business, sonho em ver minhas criações enfeitando e fazendo bem ao máximo de mulheres possíveis ao redor do mundo. Me entrego com muito amor nas minhas criações , deposito energias boas nas minhas peças e acredito muito no poder de transmissão dessas mensagens positivas, de auto estima, de alegria a quem usa. Ver a minha energia conectada à mulheres do mundo todo através da minha arte seria um sonho.

6. Qual sua maior conquista? Tenho muito orgulho de construir uma marca que cresce com bases sólidas e rodeada de pessoas tão comprometidas e dedicadas. Inspirar minha equipe e vê-la inspirando outras mulheres pelas conquistas delas aqui na Maria Dolores também é uma grande conquista.

7. Livro, filme e mulher que admira. A GRANDE MAGIA de Elizabeth Gilbert, Filme DIRTY DANCING que me transporta para a minha adolescência e me traz lembranças de amizades maravilhosas e admiro CHANEL, pela sua visão além do tempo, e empredeedorismo.