Nossa Mulher Positiva é Maria Antonieta Guazzelli; agropecuarista, mãe de 3 filhos e um neto. Graduada em Tecnologia da Informação onde atuou por 30 anos, iniciou no Agronegócio em 2002 onde enfrentou seu maior desafio profissional: Assumir a responsabilidade da Gestão de Fazendas sem ter a devida formação na área. Atualmente é Presidente do NFA – Núcleo Feminino do Agronegócio e tem como hobby se dedicar a sua religião, familia e amigos.

1. Como começou a sua carreira?

Antes de me formar em Tecnologia da Informação, iniciei estagio no Unibanco (ou banco) nesta área. Fiquei neste banco por 12 anos e depois outros bancos, totalizando 30 anos de TI na parte bancária. Tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores: Suporte, Produção, Desenvolvimento de Sistemas, Qualidade/Processos.

Em 2002 , após o falecimento do meu pai, iniciei a gestão da empresa AgroPecuária Rex em paralelo, de forma tímida, apenas dando continuidade as iniciativas ja existentes. A partir de 2014, me desliguei das atividade de TI e me direcionei integralmente ao Agronegócio.

2. Como é formatado o modelo de negócios da AgroPecuária Rex?

Temos uma fazenda de eucalipto em Santa Rita de Caldas – Fazenda da Barra, e outra Fazenda em Boa Esperança – Fazenda Palmito que produz leite, soja, cafe, milho, sorgo e aveia. Em Poços de Caldas, temos um escritório Administrativo/Financeiro que concentra toda a gestão.

Sou responsável por toda a gestão e tenho Gerente Geral da Fazenda Palmito, Administrador da Fazenda da Barra, veterinário, zootecnista e consultorias especializadas para a area agrícola de cereais e cafe.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Sem nenhuma dúvida o momento mais difícil foi o inicio do trabalho no Agronegócio. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre este setor, não sabia absolutamente nada! O Agronegócio é muito complexo e dentro do Agro a atividade mais difícil é a produção de leite. E é exatamente onde eu estou. O inicio foi bem difícil, tínhamos muitos problemas e nenhum domínio do tema!

Por outro lado, o fato de não ter conhecimento fez com que fortalecesse a postura humilde, melhorasse o “ouvir”. E com isto possibilitei o meu aprendizado e também a manter pessoas que me ajudaram muito e continuam comigo até hoje. Mas foi um período muito desafiador pois as operações das fazendas não podiam parar! Foi no trabalho, na solção de problemas que o aprendizado aconteceu.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Uma constante administração de prioridades: Família, Amigos, Religião, Política de classe – Sou presidente do NFA – Núcleo Feminino do Agronegócio e também sou da Comissão Técnica do Leite da Faemg.

Na parte profissional, tenho um dia a dia operacional pesado e o foco no futuro, novos projetos/investimentos ao mesmo tempo. Então, sem uma administração de prioridades fica inviável ter um equilíbrio, uma organização das diversas atividades/responsabilidades que temos.