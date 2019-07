Maria Alice Cavalcanti é fundadora da The Global Nomads – empresa especializada em apresentar e aproximar marcas de turismo de luxo ao mercado brasileiro. “Desenvolvemos produtos e negócios que viram jornadas inesquecíveis e vidas transformadas”, diz ela, que é representante de nomes como Explora e Six Senses no Brasil.

“Nosso trabalho é baseado em traduzir e apresentar para o mercado brasileiro produtos que saibam encantar os clientes de uma forma muito especial, através de um trabalho cheio de detalhes, dedicação, conhecimento e respeito.” Confira sua trajetória a seguir.

Como começou sua carreira no turismo?

Meu background é hotelaria e marketing. Me formei em Hotelaria, fiz especialização em gastronomia na FIU, nos Estados Unidos e depois uma pós graduação em Marketing de Serviços, na FAAP. Formei o time de inauguração do Grand Hyatt e posteriormente fui convidada para abrir o escritório do grupo Explora no Brasil, ao qual me dediquei exclusivamente durante nove anos. Com a necessidade de entender o real significado do luxo e buscar experiências de viagens transformadoras, em 2014 fundei a The Global Nomads. Com a empresa identifiquei uma demanda pouco explorada e precisei abrir o mercado para um novo conceito de viagem. Criar o desejo nas pessoas e identificar os meios de comunicação e o formato certo para apresentar esse novo olhar para viajar e viver o mundo.

Quando surgiu o interesse pelo turismo consciente?

Trabalhar com marcas como Explora, Six Senses, Wilderness Safaris, Corralco, Quark Expeditions, Metropolitan Touring e VIK Retreats abriu meu olhar para um turismo que surge para garantir a conservação do destino para futuras gerações. Um turismo consciente que envolve as comunidades locais, que mostra a importância do valor da terra, das tradições. As comunidades são parcerias nesses destinos e participam na operação dos hotéis, fornecem matéria prima de qualidade e trabalham em conjunto com as marcas hoteleiras. Um turismo que mantém paraísos no planeta e mostra ao viajante a beleza na sua forma mais genuína e poderosa. São propostas hoteleiras que oferecem jornadas que mudam vidas. O luxo com proposito e que faz sentido.

O trabalho da The Global Nomads é muito mais que representar hotéis de luxo. Conte mais sobre como trabalham.

A The Global Nomads é uma empresa de representação que tem como propósito identificar pelo mundo marcas com sinergia, que sabem inovar, são verdadeiras aos elementos que movem a empresa, são diferenciadas nos destinos aonde decidem trabalhar, tocam as pessoas de forma positiva, são conscientes em relação ao entorno, realizam atividades autênticas e oferecem o luxo do essencial. Nossos clientes são hotéis, barcos, serviços que vão além de um quarto e banheiro lindos, mas que oferecem uma experiência completa. Dessa forma, precisamos treinar as agências de viagem, dar suporte a elas com informações, negociações, trabalhar o desejo do consumidor final para essa nova forma de viajar, entender os meios de comunicação certos conforme o perfil de cada cliente, desenvolver associações de marca, projetos com influenciadores, estar presente e realizar eventos. Um conjunto de ações que vai levar ao aumento da demanda de brasileiros para as marcas que representamos. A meta é levar mais e mais brasileiros a viverem experiências ‘Global Nomads’ no mundo inteiro.

Um momento marcante de sua carreira?

São muitos os momentos marcantes e nesse momento estou vivendo mais um, o de levar a empresa para um próximo nível. Treinar e influenciar seres humanos e profissionais que serão multiplicadores do meu sonho. A The Global Nomads se posicionou com base sólida e é muito valorizado o trabalho consistente, rico em detalhes e a curadoria das marcas que entram no nosso portfólio. Sigo com o desafio de levar o brasileiros a sair da zona de conforto e conhecer o novo e surpreendente. Mostrar para ele que vale a pena aventurar-se, sentir-se parte do entorno, permitir-se desconectar para respeitar a si mesmo e a tudo a sua volta. Mostrar para as pessoas que sustentabilidade é fundamental e apoiar empresas que trabalham assim é a decisão certa. Os países e empresas que entendem o hoje serão os líderes dos destinos e das experiências de viagem. São influenciadores de um futuro brilhante para as pessoas de todo o planeta.

Um livro, um filme e uma mulher que admira?

Livro: A chave de Sara

Mulher: minha avó

Frase: ‘A verdadeira viagem de descobrimento não exige apenas conhecer novos lugares, mas sim observar com novos olhos.’

Para encerrar. Um Global Nomad está aberto a novas descobertas, respeita ao outro e a si mesmo, move-se pela vida com leveza, é consciente do entorno, se sente parte da natureza, cuida das próximas gerações, vive o autêntico e o inesperado, trata a si mesmo com amor.

A The Global Nomads tornou-se um estilo de vida. Cada vez mais encontramos viajantes com esse espírito.