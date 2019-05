Nossa mulher positivas é biomédica, doutora em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de Valencia (Espanha), trabalhou em diferentes linhas de pesquisa relacionadas a células tronco adulta e

embrionárias no Brasil e exterior.

Atualmente controla a operação do laboratório Igenomix em todo o território nacional. Possui vasta experiência clínica e laboratorial na área de Reprodução Humana Assistida, com foco principal na área de diagnóstico genético ligado a reprodução humana e saúde da mulher.

Detém amplo conhecimento na evolução do diagnóstico genético pré-implantacional, além da personalização de tratamentos de reprodução com novas ferramentas genômicas e patentes desenvolvidas pela própria Igenomix. Confira sua trajetória na entrevista a seguir.

Como começou sua carreira?

Ainda na universidade sempre corri atrás de novas possibilidades de participação em iniciação científica, estágios e em congressos. Aos poucos a genética foi surgindo nas minhas matérias e me chamando atenção conjuntamente com a biologia reprodutiva. E nesses eventos, acabavam as apresentações e eu ia com a cara e a coragem conversar com os palestrantes e pedir uma oportunidade. Foi quando consegui um estágio em uma das principais clínicas de reprodução do RS e em seguida um estágio no Hospital de clínica (HCPA) em células-tronco. Me encantei… me formei e consegui uma oportunidade em SP onde fiquei durante 1 ano no maior serviço de reprodução do Brasil.

Como surgiu o interesse em genética reprodutiva?

Em 2005, com o surgimento científico das células-tronco começou uma nova era onde a promessa de transformação e cura de diversas áreas poderia ser possível. E, um ano depois as publicações científicas já traziam o surgimento de bancos de linhas de células tronco e muitas promessas. Foi quando decidi sair do Brasil para tentar uma oportunidade no exterior e com isso a chance de conhecer um outro mundo. Surgiu uma oportunidade de ir para Espanha, e realizar um treinamento de 6 meses no principal Banco de células tronco da Europa dirigido por nada mais, nada menos, Prof Carlos Simon, especialista em Reprodução e um cientista e tanto!! Que acabou me convidando para iniciar o doutorado na área.

O que tem de mais inovador no assunto no momento no Brasil?

Hoje os testes genéticos já são rotina diária no tratamento de reprodução de muitas mulheres e clínicas no Brasil. Mas, estamos começando a trabalhar com a aplicabilidade da Inteligência artificial para melhorar ainda mais a qualidade dos resultados clínicos das pacientes com taxas de sucesso que antes nunca imaginávamos. Passamos de taxas de 20% nas tentativas de gestação natural, para 40% com o auxílio da reprodução. Mas hoje, com o avanço da genética falamos de uma medicina personalidad onde olhamos individualmente para cada paciente e proporcionamos a possibilidade de realizar testes em que essa chance ultrapassa os 60-65% podendo chegar até aos 80% com resultado de sucesso. Algo magnífico que só foi possível com o avanço da tecnologia e auxílio da ciência.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Todos os dias há momentos difíceis, estou em evolução contínua… é sempre um aprendizado! Mas penso que o mais difícil é conseguir formar uma equipe que seja responsável e trabalhe com qualidade e que eu possa confiar! Parar e escutar a todos é importantíssimo. Algo que eu não fazia até pouco tempo atrás porque pensava que estava perdendo tempo. Depois que eu compreendi o quanto isso era fundamental eu só tinha a ganhar, ter mais paciência e escutar começou a fazer parte do meu dia a dia o que facilitou muito a minha vida.

Como consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Como minha família é do Sul, acho que acabou sendo mais fácil eu sempre focar 100% no trabalho já que em teoria nunca ninguém estava em casa me esperando. Por outro lado, meu marido me conheceu já nessa vida de trabalho x viagens e os fusos horários Brasil x Espanha principalmente no surgimento da empresa aqui no Brasil. Ele sabe, eu não consigo ficar quieta, estou sempre pensando em algo de trabalho, como fazer isso, aquilo e como solucionar aquele caso. E, ele é que nem eu, não para também. Nossa cabeça está sempre trabalhando e acaba que hoje a gente brinca que ele é quase um Geneticista e eu uma Advogada… kkk a gente acaba que se complementando um com o outro fazendo com que tudo fique mais leve porque quando a gente está junto a gente realmente está 100% da nossa maneira. Encontrando uma desculpa para viajar, para passear, para ir em tal lugar e pensando sempre… bom e aqui quem eu posso visitar, conversar e acaba que tudo envolve trabalho.

Qual o seu maior sonho?

Eu tenho mil sonhos ainda, mas penso que eu cheguei em uma fase da vida onde meu maior sonho é que a minha “família” sempre cresça unida. E quando eu falo em família não falo somente da minha pessoal. Mas sim da profissional e da empresa a Igenomix, estive presente nela desde o início conheço a grande maioria das pessoas que trabalham na Igenomix e tenho um relacionamento incrível com todos. É uma amizade, uma confiança inexplicável pq todo mundo faz seu trabalho bem feito e acredita em um bem maior. Aqui no Brasil não é diferente, e tento todos os dias ser o mais humana possível para que todos meus empregados, meus colegas, essa família que eu falo confie em mim, eu confie neles e que possamos juntos ser dia a dia melhor no que estamos fazendo. Pois a responsabilidade e a qualidade é algo imprescindível no nosso trabalho.

Qual a sua maior conquista?

Com certeza é a Igenomix aqui no Brasil! Eu não tinha ideia do que era abrir uma empresa e empreender, nunca havia pensado nisso. Em teoria, havia sido contratada para realizar os diagnósticos, tinha treinado e estudado para isso. Mas, eu era quem estava aqui naquele momento e se não enfrenta-se as coisas que estavam aparencendo pela frente não tinha ninguém aqui “full time” para fazer elas e a responsabilidade era toda minha. Assim que automaticamente aconteceu. E hoje já estamos aqui há 5 anos no mercado nacional, há 10 a nível mundial e o nosso crescimento está sendo exponencial mes a mes.

Livro, filme e mulher que admira

Dos últimos que li, fico com a trilogia do autor israelense Yuval Harari, Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século 21… ambos falam dos momentos atuais que estamos passando. Misturam a história com os avanços tecnológicos e o quem vem por ai no futuro.

Filme… pra mim o do Queen, Bohemian Rhapsody foi sensacional! Cheguei a me arrepiar com aquela voz, à semelhança e todas aquelas músicas que não são exatamente do meu tempo, da minha adolescência, mas lembram muito minha esse tempo pelo fato do meu pai ser baterista e essas musicas fazerem parte dos repertórios.

Olha… eu até cheguei a pensar em uma atriz, uma cantora, mas para falar bem a verdade nesses anos que estou trabalhando arduamente com as mulheres, eu admiro muito todas as “Tentantes”. Mulheres que o maior sonho das suas vidas é ser mãe, formar uma família e ter ou passar por aquele que falam ser o maior amor do mundo, o incondicional. Mulheres que sofrem, sofreram e que já passaram por inúmeras histórias, na maioria das vezes longas de sofrimento até conseguir de uma maneira ou outra alcançar essa conquista.