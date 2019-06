Nossa Mulher Positiva é Marcella Severino, executiva do setor de telecomunicações. Apaixonada por empreendedorismo feminino, esportes, música e viagens, hoje é responsável por produtos e serviços de entretenimento na Vivo.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei minha carreira assim que fui liberada para o 1o estágio na época da faculdade. Venho de uma família bem tradicional italiana e na época meus pais me questionavam muito, diziam que eu não precisava trabalhar ainda, diziam que não era obrigatório na faculdade e que seria muito puxado para uma garota trabalhar e estudar a noite. Mesmo assim fui em frente e cruzava a cidade do apto onde morávamos na Mooca (Zona Leste da cidade) até a Berrini (Zona Sul), foram muitas horas no transito durante muito tempo para conseguir conquistar experiência profissional e independência financeira até passar a morar perto do trabalho. Comecei em multinacionais de tecnologia, depois trabalhei em um grande banco e atualmente sou responsável por serviços de entretenimento em uma grande empresa de Telecom.

2. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acredito que tenha sido a mudança para um cargo de gestão, liderar pessoas e ser responsável pelo desenvolvimento deles é um desafio enorme, me preocupo muito em engajar a equipe e extrair o máximo do potencial de cada um para crescermos juntos.

3. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Aprendi que é muito importante desconectar, busco ter alguns minutos no dia para respirar fundo e meditar/relaxar, focar no momento presente me ajuda a tratar minha ansiedade.

4. Qual o seu maior sonho?

Como comentei, venho de uma criação que foi bastante tradicional e até machista, meu irmão podia fazer tudo e eu e minha irmã éramos controladas o tempo todo. Para mim é incrível ver as pessoas falando sobre igualdade de gênero, meu sonho hoje é termos cada vez mais pessoas engajadas sobre esse tema. Já vejo uma pequena transformação, mas ainda muito precisa ser feito, principalmente na periferia das cidades.

5. Qual a sua maior conquista?

Profissional é ter crescido na minha carreira e hoje estar na maior telco do Brasil.

Pessoal, o caminho de Santiago de Compostela que escolhi fazer sozinha e consegui terminar apesar das dores e dificuldades, recebi muita força das pessoas que encontrava pelo caminho. Sou muito feliz por ter decidido fazer, foi uma experiência única e uma grande conquista pessoal.

6. Livro, filme e mulher que admira

Livro: gosto dos livros da Zibia Gasparetto, eles me acalmam e me trazem bastante otimismo, ” Quando a Vida Escolhe” é um ótimo exemplo, esse livro ajuda a entender que no fim, o caminho que percorremos e estamos está sempre certo e é onde devemos estar para a nossa evolução e aprendizado nessa Terra.

Filme: “A Teoria de Tudo” , que conta a história do surpreendente cientista Stephen Hawking, que mesmo sofrendo de uma grave doença que o permitia mover apenas um dedo e os olhos, continuou seguindo sua carreira com a sua capacidade intelectual que seguiu intacta.

Mulher que admira: são tantas, rs..na minha família tem várias que se doam por trabalhos voluntários e são meus exemplos: minha mãe que trabalha no hospital com crianças com câncer, minha tia que trabalha com jovens que tem síndrome de down e minha prima que é coordenadora de um grupo de apoio a jovens com HIV. Elas com certeza são mulheres admiráveis!

________________________________

