Dra Marcela Buchaim da dicas para gestantes.

O Marcela Buchaim SPA Personalizado, referência em tratamentos e procedimentos de beleza e bem-estar e o único a oferecer diagnósticos e manipulação de produtos desenvolvidos de acordo com a necessidade de cada cliente, lança um tratamento exclusivo para a saúde dos cabelos das gestantes, que neste período sofrem com os efeitos imprevisíveis das alterações hormonais, que podem ir da oleosidade excessiva ao ressecamento e quebra, até a alteração na estrutura dos fios.

Chamado de Rice Silk, o protocolo tem como componente principal a seda do arroz, rico em aminoácidos, que equilibra o PH e nutre o couro cabeludo para um crescimento saudável, além de reduzir a oleosidade excessiva. Com isso, há uma melhora na oxigenação do folículo e, consequentemente, a diminuição da queda capilar.

Um blend de dois óleos essenciais de laranja doce e lavanda também compõe o tratamento: o primeiro auxilia na vascularização e no combate a oleosidade do couro cabeludo e é um excelente detox, pois auxilia na eliminação de resíduos químicos como tinturas, que ficam depositadas no couro e no fio. Já o óleo de lavanda, além de ser um excelente cicatrizante para o couro – faz com que os fios voltem ao período da anagena (fase do crescimento) – ainda tem a função de acalmar, tranquilizar e diminuir o estresse e a ansiedade, ajudando no equilíbrio físico e mental.

O tratamento é recomendado para mulheres desde o quarto mês de gravidez até depois da fase de amamentação, quando ocorre um novo rearranjo hormonal no corpo da mulher e os níveis de estrógeno voltam rapidamente às concentrações normais, culminando muitas vezes em uma queda acentuada dos fios. As sessões são a partir de R$ 390,00 e o tratamento Rice Silk deve ser repetido uma vez por mês.