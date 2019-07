Em um país onde existem mais de 30 milhões de animais abandonados, desses 20 milhões são cachorros e 10 milhões são gatos, não olhar com urgência para a causa animal chega a ser negligência. Depois de conhecer a assustadora realidade brasileira de perto, Marcela Abate, que trabalhou por 15 anos na Unilever, decidiu se dedicar 100% a causa.

Abriu o Recanto Bicho Feliz, um abrigo que fica dentro de sua residência, em Ibiúna, no interior de SP. Lá ela recebe centenas de animais todo mês. Depois de fornecer os primeiros cuidados, os encaminha para seu ponto fixo de adoção, que fica no pet shop Vito e Carmela, na Vila Madalena. Confira sua trajetória na entrevista abaixo.

Como começou a sua carreira?

Não encaro com uma carreira e sim como uma missão de vida: lutar por aqueles que não tem voz.

Em 2003, quando precisei mudar de casa e comecei a ter contato com ONGs e protetores independentes, foi o momento que conheci a triste realidade do abandono e os milhares de animais que estão nas ruas a própria sorte. Nesse momento foi dado um ‘start’ dentro de mim e comecei a enxergar o que até aquele momento era invisível pra mim. Hoje chega a ser engraçado, porque eu vejo animais abandonados em lugares mais inusitados. Foi um caminho de ida, sem volta.

Como é trabalhar com animais abandonados?

É muito gratificante recuperar um animal que resgatou e conseguir um lar para ele, porém às vezes é muito difícil lidar com a frustração de não conseguir fazer o suficiente para salvar mais animais, aceitar a morte precoce e o número cada vez maior de animais abandonados. Tenho que ser muito forte.

Quais são as maiores dificuldades que enfrenta com os animais que ajuda a cuidar?

A falta de dinheiro e apoio do Poder Público sem dúvida são as maiores dificuldades, todavia acredito que se tivesse um espaço maior, com melhor infra estrutura e com mais funcionários conseguiria salvar um número maior de animais.

Quantos animais ajuda a resgatar por mês e quantos conseguem achar um lar?

A matemática aqui não é exata. Por exemplo, nesse inverno nunca ouve tantas mãezinhas resgatadas com seus filhotes. Também percebo que a cada ano o número do abandono aumenta. Esse ano, no ponto fixo de adoção foram adotados até esse mês 181 cães. Todos vermifugados, castrados e com a primeira dose de vacina. Entretanto não consigo saber o número exato de resgatados.

Qual o seu maior sonho?

Que não existam abrigos, apenas lares transitórios, que todos os meus resgatados encontrem um lar e que tenha mais conscientização da população para esse problema tão sério.

Qual a sua maior conquista?

O abrigo que pude resgatar e ajudar tantos animais e o ponto fixo de adoção, que é a finalização de todo um trabalho, que é encontrar uma família para os animais.

Livro, filme e mulher que admira?

Livro: “A Magia”, Rondha Byrne

Filme: “Como Eu Era Antes de Você”

Mulher: Nina Rosa