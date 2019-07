Nossa Mulher Positiva é Malu Nunes, diretora-executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Em contato com a fauna e a flora desde a infância, Malu dedicou sua carreira à conservação da natureza, um legado que ficará para as futuras gerações.

1. Como começou a sua carreira?

Acredito que o processo de decisão para eu cursar Engenheira Florestal e abraçar a causa da conservação da natureza começou quando eu tinha 6 meses de idade, quando minha família se mudou de Curitiba para Salto do Lontra, no interior do Paraná. Lá, tive um intenso contato

com a natureza, com florestas e muitos animais. Foram anos de muita liberdade e aprendizados ao ar livre. Depois de passar um tempo estudando na capital, retornei para lá aos 12 anos e essa percepção sobre a importância da natureza se solidificou em mim. Quando eu estava me preparando para o vestibular, tive o privilégio de conhecer o grande oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau em um simpósio que ele participou em Curitiba. Eu acompanhava pela televisão o trabalho que ele desenvolvia e estar frente a frente com ele me deu a certeza sobre a escolha da profissão. A princípio, eu queria Oceanografia mesmo, mas acabei fazendo Engenharia Florestal por ser uma opção mais próxima.

Na universidade, o curso era muito mais voltado à produção florestal. A conservação só era tratada em disciplinas optativas e foi este o caminho da minha formação. Após a formatura, me deparei com um mercado de trabalho predominantemente masculino, com poucas oportunidades para mulheres e sem a preocupação com a conservação. Como eu tinha a fotografia de natureza como hobby, acabei empreendendo em uma escola e loja de fotos em Curitiba.

A causa da conservação voltou à minha vida mais tarde, quando decidi deixar a loja. Voltei para a universidade para cursar o mestrado em Conservação da Natureza e logo depois tive a oportunidade de ingressar como estagiária na recém-criada Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Hoje, depois de 28 anos e agora como diretora-executiva da instituição, vejo que fui privilegiada em participar e ajudar em tudo no que a Fundação se tornou.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Fundação Grupo Boticário?

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma fundação corporativa mista que financia projetos, administra áreas protegidas e executa ações para fortalecer o campo da conservação no Brasil. Além disso, temos a responsabilidade de sermos mais inovadores e desenvolvermos novas tecnologias, novas metodologias e novos modelos para a conservação para serem disponibilizados a outros atores e setores. O fato de termos uma empresa sólida e com saúde financeira como mantenedora nos proporciona segurança e ousadia para planejar a médio e longo prazos e testar temas que estão começando no país, como finanças sociais, Soluções baseadas na Natureza, saúde e natureza e vários outros que a Fundação estuda e desenvolve. Ter a possibilidade de assumir compromissos de médio prazo voltados à conservação é uma raridade, uma exceção. A Fundação tem independência decisória, com um conselho de 10 membros que reúne o nosso fundador, Miguel Krigsner, e especialistas nas competências que a Fundação precisa para atingir a sua missão. Isso garante uma decisão técnica baseada e isenta nas prioridades de conservação do país e do mundo. Esse contexto faz com que a instituição seja reconhecida como um ator importante no tema, protagonista e com legitimidade para articular organizações para propor pautas e ações de conservação da biodiversidade no Brasil.

Como atuamos no Brasil inteiro, garantimos a capacidade técnica e organizacional de avaliação e aprovação de projetos com a participação de 122 consultores voluntários. Ter esses técnicos renomados em suas áreas trabalhando voluntariamente para a nossa causa também reforça a legitimidade e a credibilidade da Fundação.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Eu acho que o momento mais difícil da minha carreira foi justamente quando eu decidi parar de ser empresária e voltar a estudar, me atualizar, para ir de fato para a minha profissão. Eu já tinha um negócio consolidado. Foi um momento de abrir mão do que eu tinha conquistado até aquele momento para voltar a ser estudante, sem qualquer perspectiva. Foi um risco que assumi. Valeu a pena! A Fundação Grupo Boticário foi um presente que surgiu na minha vida.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

De verdade, eu não sei se é possível ter esse equilíbrio. Às vezes, eu acho que isso é uma ilusão. Eu procuro fazer do trabalho algo leve e o mais prazeroso possível. O que eu tenho são alguns limites que eu estabeleci depois de muito tempo de carreira. As noites e os finais de semana, por exemplo, são meus. Falo isso, mas estou o tempo todo conectada e não acho que eu sofro com isso. Sem cair no clichê, mas, por ter um propósito, me sinto fazendo uma coisa relevante.

5. Qual seu maior sonho?

Tenho o sonho de ver um país com pessoas educadas e que entendam a importância da conservação da natureza, que respeitam os outros seres vivos. Uma coisa mais civilizada. Eu sofro demais com as atitudes das pessoas. É muito agressivo, falta sensibilidade, falta educação, falta empatia, falta pensar no outro. O meu sonho é viver em um lugar – e eu queria que fosse o Brasil – que as pessoas tivessem mais educação e estivessem mais conectadas com o mundo, com a natureza e com as outras pessoas. Me sinto vivendo em um mundo de gente egoísta. E, para mim, meu sonho está muito ligado à minha filha, que é a minha família hoje. Sonho ver a Vitória feliz profissionalmente, pessoalmente e que a gente volte a se reunir, porque ela já está fora de casa há quatro anos, estudando.

6. Qual sua maior conquista?

A minha filha é a minha maior conquista pessoal. Profissionalmente, posso falar duas coisas. Em 10 anos como gerente de Sustentabilidade do Grupo Boticário, eu implementei a sustentabilidade na empresa e levei ela a ser reconhecida como a empresa de bens de consumo mais sustentável do Brasil. Na Fundação, a conquista é ver a instituição conquistar legitimidade e relevância no país inteiro, com todos os resultados e impactos positivos que isso traz.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Michele Obama é a mulher que eu admiro. Eu super admiro ela como pessoa, como primeira dama, como influenciadora para o bem. A força desta mulher, o quanto ela realizou e é empoderada, mesmo antes de ser primeira-dama. Ela já tinha uma trajetória antes de ser primeira-dama e levou as causas dela para a Casa Branca: o empoderamento das meninas e a educação.

Meu livro preferido é O Poema Imperfeito, de Fernando Fernandez. Ele trata a natureza como um poema imperfeito por ela já estar incompleta. O quanto desse poema nossos filhos e netos vão conhecer. Não é o mesmo poema que eu conheci. Esse poema está em constante mudança.

O Último dos Moicanos é um dos meus filmes favoritos. O filme retrata o respeito dos moicanos – ditos “selvagens” – pelos animais, pela natureza e pelos seres humanos. Um contraste com o povo “civilizado”, que, na verdade, é mais bruto.