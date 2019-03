Mulheres Positivas: Maitê Proença

1. Como é formatado o modelo de negócios da Reload? O que te motivou a entrar como sócia da empresa? Eu iria fazer algo bem parecido com outra pessoa que havia vendido uma patente pra L’Óreal e agora estava em busca de um novo projeto. A Reload havia sido lançada há algum tempo mas havia se desviado de seus propósitos. Agora, se o Filipe e eu juntássemos forças, seria o momento ideal pra colocar todos nossos sonhos comuns em prática. a maioria dos produtos que uso no corpo são naturais e fabricados pro mim. Mas às vezes compro em lojas especializadas. Quando acabo de usar aquilo que me fez bem e não me envenenou, ainda assim, me sobra uma embalagem plástica que terei de jogar fora. mas não se joga nada fora, a gente joga dentro do nosso planeta comum. Isso sempre me perturba cada vez mais. Com a Reload encontramos a solução. Alem do conteúdo ser bom pro corpo/cabelo, e biodegradável para o meio ambiente, a embalagem foi reutilizada. Quem higieniza as garrafas Pet que reutilizamos são desempregados das ruas de SP. Ou seja todas as pontas desse negocio são responsáveis. 2. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Nunca foi simples porque eu era muito crua quando comecei, na minha casa não se via tv. Quando entrei pra tv foi como pisar na lua. Eu me sentia mais a vontade no Paquistão, por onde eu havia viajado com uma mochila nas costas, do que nos corredores da Tv Globo. E agora tambem está complicado, por conta da crise. Faço teatro com recursos próprios. Consegui manter uma cia viajando por um ano ininterrupto em 2018. Agora quero levar um repertório de duas peças pra cantos remotos do país, pra pessoas que nunca tiveram acesso à arte e teatro. Fiz um pouco disso no ano passado , dá imenso sentido à vida, mas tb dá prejuízo financeiro. Precisarei de apoio aéreo para seguir e de um parceiro que me ajude nos custos. Tenho um projeto todo elaborado com workshops que ofereceremos de graça. Vamos filmar a experiência dessa jornada pelo Brasil profundo. Alguém se habilita a entrar nessa canoa de valor?

3. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora. Mulher sabe como ser mãe, enfermeira, amiga, cuidadora, artista, empreendedora. O dia a dia ensina. Todas damos conta. No meu caso, agora, o motor maior tem sido a paixão. Só me jogo no que dá sentido à vida. Naquilo que possa de alguma forma repercutir também em outras vidas de maneira positiva.

4. Qual o seu maior sonho? Tenho um por dia. Não caberia aqui. Não cabem nem na minha vida. mas às vezes eu passo adiante, e deixo que outros façam. É bom também.

5. Qual a sua maior conquista? Seguir com entusiasmo. Encontrar o encantamento das coisa mesmo nos momentos em que tudo parece estar se desfazendo. Sou boa nisso. 6. Livro, filme e mulher que admira Acho fundamental que se leia o livro do Yuval Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade. Homo Deus q ele escreveu na sequencia tb é indispensável. O Céu que nos Protege do Bertolucci. É um filme lindo, comovente, se passa em países exótico num momento passado da história. Mulher: Bibi Ferreira