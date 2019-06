Nossa Mulher Positiva é Luiza Ricotta, psicóloga, que tem como propósito profissional “Transformar Pessoas para que possam mudar suas histórias de vidas”. Com essa missão, ela nos conta que as mulheres admiráveis são aquelas da vida diária, pois são guerreiras e realizadoras!

1. Como começou a sua carreira?

Desde que decidi ser psicóloga, minha vida passou por muitas transformações: mudança de cidade, busca por independência e espaço para existir numa referência diferente da que vivia. Não tinha modelo para “ser” uma mulher diferente do modelo tradicional. Queria uma vida de realizações, de descobertas, sem saber pelo que buscar. Ávida por estudos e pelo conhecimento, me dedicava muito e lia bastante. Fazia ballet clássico desde menina e escrevia reflexões desde os 9 anos de idade. Precisava de algum modo organizar meus sentimentos e a escrita se tornou uma companheira incrível, me auxiliou a indagar e a buscar outras respostas para a vida.

Me mudei para uma cidade do interior de SP para cursar Psicologia, passei a fazer teatro na faculdade, conhecer pessoas de outras cidades. O estímulo foi grande até que mudei para São Paulo no 4º ano, pois as melhores oportunidades estavam por aqui.

Foi então que ingressei no meu primeiro emprego, na verdade, estágio em psicologia numa grande companhia multinacional. Isso me possibilitou um universo maior; desafios, responsabilidades, aprender a me cuidar, dar valor ao ganho e fazer meu orçamento dar conta das minhas necessidades essenciais. De psicóloga na área organizacional, onde trabalhei por alguns anos, decidi seguir para a área clínica. Fiz duas pós-graduações em áreas distintas, acabei descobrindo um interesse pela docência, e me tornei professora universitária em cursos de pós-graduação. Aliei meu tempo entre o trabalho clinico e a universidade. Fui me especializar em Coach, em Gestão de Pessoas, fazer mestrado e me formar como Mediadora de Conflitos. Então encontrei o sentido de ter passado por vários aprendizados: ter a missão de transformar pessoas para que elas possam mudar suas histórias de vida, tanto profissional quanto pessoal.

2. Como é formatado o seu ofício?

Sou profissional vinculada a projetos e empresas com necessidades de aprimorar as habilidades de cada um na sua função, seja individual ou em grupo. Desenvolver melhores estratégias, inovadoras e criativas para o uso da inteligência no negócio, incrementando o valor das pessoas que compõem a organização, pelo desenvolvimento de seus talentos. Destinado à pessoas que passam por desafios, conflitos, pressões e níveis de estresse por resultados que são esperados e pelo sentido que o trabalho possui em vossas vidas; seja este: atender alguma demanda, ter uma missão e alinhar-se com a empresa. São feitos através de uma terapia do papel profissional, de treinamentos e em atuações pontuais e sistemáticas, até que o aprendizado se consolide e o nível de respostas vá se elevando.

Atendo adultos em psicoterapia em consultório no modelo presencial e também virtual –telepsicologia. No entanto reservo sempre horários para ministrar aulas, produzir conteúdos para cursos de pós graduação e MBA em segmentos de gestão, psicologia, educação, educação executiva. Escrevo artigos e ministro palestras.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Tive diversos momentos que me vi exigida, como quando me tornei mãe e o desafio se ampliou, ganhando proporções para além do que imaginava, pois me vi diante de várias funções importantes e vitais para eu me sentir bem, feliz e realizada.

Ser mãe é prioridade, ser profissional é prioridade, e casamento para mim é prioridade, é necessário dedicação. Além disso, tem o cultivo do lar, que é fundamental para ser o refúgio, o lugar gostoso de estar e gerar emoções, crescimento, troca. A carreira passou a concorrer com demais funções que demandavam atenção e cuidado. Neste momento, entendi na prática que mulher é desdobrável. Me aprofundei estudando sobre identidade feminina, família, tradições e a nova mulher que nasce em cada uma de nós. Esse movimento foi muito desafiador para minha carreira, pois fiz inúmeras adaptações para estar mais presente em casa, permanecer trabalhando e viabilizar as minhas ideias que se transformavam em realizações. Gosto de materializar o que é subjetivo de algum modo. Expressar-me, na utilidade ao outro, ao gesto que complementa de algum modo.

Quando passei pelo divórcio foi extremamente difícil em minha carreira, pois me vi tendo que rapidamente me reinventar para dar conta de uma nova vida, atender pessoas, ministrar aulas, escrever, formar um novo lar. O requisito ganho financeiro passou a ter um apelo maior em minha vida, o sentido de estabilidade. Tudo seguiu bem, pois houve direcionamento. Hoje, me vejo em nova situação, de remodelagem; estou madura, tenho experiência profissional e a necessidade de me inovar me chama à excelência, a criatividade, extremamente funcional em meio a um país que precisa de respostas mais ágeis.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Eu me vi num determinado dia, refletindo sobre isso, em como dei conta de aliar todas essas funções. Afinal, meus filhos tornaram-se adultos. Tenho prática em fazer a gestão de diversas tarefas, sejam elas profissionais e pessoais.

Aliar se faz necessário; encontro mulheres passando pelo mesmo desafio e refletindo sobre suas atribuições diversas, que, o momento contemporâneo nos inseriu – para aquelas que tem um chamado forte e fogem do comodismo, visando qualidade e força geradora de ideias que venham contribuir de fato. É a tal capacidade de realizar feitos e se gratificar!

Para isso preciso do meu lar, que me energiza, vitaliza. E preciso de paz, serenidade, coisas simples do dia a dia, pois tratar pessoas já é em si tarefa complexa, sem atribuir vaidade e propósito. Meu chamado para “cuidar” é forte, é uma missão auxiliar pessoas a transformar suas vidas e fazer com que elas encontrem formas próprias de reinventar suas histórias de vida.

Estou sempre atuando nesse sentido e buscando aliar interesses de lazer, cultura, cozinhar, andar de bicicleta, caminhadas, leituras… Isso equilibra a seriedade de meu trabalho, pois sempre estou às voltas com temas de relevância na vida das pessoas, além da responsabilidade em guiar esses processos. Atuar como coach, psicóloga, mediadora, palestrante, seja o papel que estiver atuando no momento, me coloca diante do uso de uma ferramenta diferente. Então preciso arejar, ver natureza e viver bem com as pessoas que amo, ter um lar agradável e confortável. Isso é fundamental, cuidar bem de mim, fazer coisas que me trazem satisfação, como ir em concertos, ouvir música, dançar, andar de bike, fazer caminhadas, cozinhar – todas essas ações me equilibram, preciso delas para viver melhor. Afinal, aprendi que não sou perfeita e nem almejo isso. O que preciso é realizar! Ser e existir de diversas formas.

5. Qual o seu maior sonho?

Eu venho realizando diversos sonhos, os livros publicados, conferências que me projetaram, atividades de formação e desenvolvimento profissional que me fizeram ter contato com pessoas interessantes. Com isso sinto o enorme carinho que nutrem por mim, e eu por cada vida que posso participar, intervir, sabendo que logo mais, vou me retirar, ter o distanciamento necessário. O crédito, confiança, não são negociáveis. Me gratifico também pelo modo como as pessoas valorizam o seu tratamento e a oportunidade de aprendizado, pois eles se expressam na vida como um todo. Sempre estou grata por me procurarem ou de algum modo chegarem a mim pra realizar algum trabalho. Recebo agradecimentos, expressões de consideração e isso é uma realidade. Não vivo de sonhos. Eu realizo e procuro potencialmente me sentir bem fazendo e me dedicando às pessoas, sejam filhos, pacientes, alunos, amigos e colegas.

6. Qual a sua maior conquista?

Eu me gratifico de diversas maneiras e não tão somente de uma forma. Sou eclética na minha forma de me realizar. Compreender que temos que ser nossa bússola, que a força vem de dentro de nós e não adianta procurar fora de si e ter uma vida vazia, sem significado. Eu conquistei esse lugar para mim. Me sinto feliz por “Ser” mulher, ser quem eu sou e que preciso continuar a viver meus novos ciclos. E a encontrar pessoas que são valorosas.

Sou grata por tudo e por muitas pessoas que me auxiliaram e auxiliam na vida como um todo. Sou autora de dez livros no segmento autoconhecimento, comportamento, psicologia e educação. As palestras surgem sempre com oportunidades de falar para públicos distintos.

Posso dizer que minhas conquistas são meus escritos, que valorizo muito – pois são meios rápidos de chegar a um público maior e que não preciso conhecer ou ter contato propriamente físico. Saber que aquelas palavras são uteis nas palestras que faço e nos textos e livros me enchem de alegria realmente, pois de um modo discreto eu sei que chego até elas, para ser necessária. Para dar um “Input”, para propiciar uma reflexão, mobilizar uma ação, levar uma ideia, sem precisar ter controle disso, pois sei que as pessoas que buscam seguir além, vão procurar aproveitar isso de algum modo, e esse é um trabalho íntimo, que nós autores devemos respeitar.

Conquista também é o acompanhamento das vidas que tenho, a rica oportunidade de conhecer e desenvolver um trabalho, onde adoro ver pessoas e profissionais evoluírem, encontrarem respostas novas para as situações e contextos de vidas. Sou encantada por identificar pessoas incríveis, que valem a pena nos cursos, palestras, pelo modo como tem coragem de se transformar, sabendo que a vida tem sempre um novo jeito de fazer a gente SER.

7. Livro, filme e mulher :

Livros : Gosto das obras dos autores: Allan Gregerman, Daniel Goleman, Edgar Morin, Jeffrey Pfeffer, Zygmunt Bauman, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Nietzsche, Nilton Bonder.

Filmes: Adoro filmes, principalmente os que deixam algo para pensar .

Mulher: Mulheres da vida diária, as admiro muito pois são guerreiras.