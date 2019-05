Nossa Mulher Positiva é a jovem golfista Luiza Altmann, que com apenas 20 anos tem a trajetória marcada por muitas conquistas e é considerada hoje a maior promessa de renovação do golfe brasileiro no circuito mundial. A golfista se profissionalizou em 2018, mas já ocupa o terceiro lugar no ranking feminino do Brasil e acumula competições em mais de 30 países. Luiza, que abriu a temporada de torneios este ano com o Symetra Tour, na Flórida, e se prepara para o Celtrion Queens Masters, na Ásia, está acumulando pontos e tem chances reais de participar dos jogos olímpicos de Tóquio 2020.

Como começou a sua carreira?

Nasci em uma família de esportistas, então desde nova fui inserida nesse universo. Quando completei nove anos, meu pai me apresentou ao golfe e três meses depois eu tinha decidido qual seria minha carreira: atleta profissional. A partir desse dia, me dediquei muito e fui mostrando bom desempenho e paixão pelo esporte, logo fui convidada para fazer parte da Seleção Brasileira de Golfe. Na época eu tinha apenas 12 anos de idade, mas lembro muito bem do meu primeiro torneio internacional: Sul-Americano pré-juvenil no Uruguai. Desde então foram muitas competições, treinos e dedicação até que em janeiro de 2018, quando completei 19 anos, me tornei atleta profissional de golfe.

Como estão os preparativos para as Olimpíadas?

Ao longo da minha jornada como amadora, tive a oportunidade de jogar em muitos países da América do Sul e nos EUA, onde tenho vivido nos últimos sete anos, além de alguns países da Ásia. Representei o Brasil no Japão, China, Alemanha, Marrocos, Austrália e até na África do Sul e no México. Participei dos jogos Pan Americanos no Canadá em 2014, ao todo foram mais de 30 países. Como meu foco sempre foi jogar nas Olimpíadas de 2020, todas essas competições aos longos dos anos me fizeram mais experiente e me prepararam para os jogos olímpicos.

Atualmente, estou focada em disputar um torneio na Ásia, o Celtrion Queens Masters, que vai acontecer em abril. Espero jogar esse e outros da agenda ao longo do ano para ganhar pontos para o ranking mundial e ter chance de defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil da minha carreira como amadora foi a desclassificação nos jogos Pan Americanos de Toronto. A minha marcadora cometeu um erro no meu cartão e custou minha desclassificação logo no primeiro dia de torneio. Aprendi e nunca mais vou deixar isso acontecer.

Fora isso, com toda a diversidade dos países que visitei e nas dezenas de pessoas e diferentes culturas que tive a oportunidade de conhecer, posso considerar que minha vida tem sido muito divertida e prazerosa, afinal eu faço aquilo que amo. Porém, no golfe, como em todos os esportes, mesmo com todo conhecimento, há sempre uma parcela de sacrifício. Algumas vezes o cansaço é muito grande, pois são horas e horas de treino, musculação, restrição alimentar, dores, contusões, treinos debaixo de chuva, treinos sob sol escaldante. Mas sempre ressalto que vale a pena cada segundo até porque eu fiz do golfe a minha vida.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal com a carreira e as viagens pelo mundo inteiro?

Eu gosto muito de viajar e conhecer lugares novos, mas voltar para casa é voltar para meu porto seguro. Eu tenho conseguido conciliar minha vida pessoal com minha carreira, até porque meus pais são meus principais apoiadores. Se a viagem é longa, sempre um deles dá um jeito de me acompanhar. Mas sempre dá pra tirar um tempo e dedicar um pouco a minha vida e, agora, também aos meus estudos. Estou fazendo um curso de Business Online na Universidade da Pensilvânia, no Campus Mundial.

Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho é ser um exemplo para os jovens golfistas.

Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista é ser o que eu sou: feliz. Conquistar algo na vida não é questão de sorte, até porque eu não acredito nisso. Creio em trabalho duro, dedicação, perseverança, positividade e foco.

Livro, filme e mulher que admira.

Livro : OPEN do André Agassi

Filme : The Blind Side