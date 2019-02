Nossa Mulher Positiva é Luciana Rodrigues, empreendedora e fundadora do centro de micropigmentação Lu Make Up.

Como começou sua carreira?

Eu sempre gostei muito de arte. Aos 11 anos eu descobri que minha verdadeira paixão não era desenhar em uma simples folha de papel, eu queria desenhar no rosto das mulheres, e realçar a beleza de cada uma delas. Trabalhava com uma amiga da minha avó, que era cabeleireira, e ajudava na maquiagem das mulheres, eu fazia os olhos, a sobrancelha e os lábios. Foi então que tive as minhas primeiras percepções de como seria maravilhoso se as mulheres tivessem aquilo para sempre. Para mim, o segredo da beleza está em olhos delineados, sobrancelhas feitas e lábios naturalmente corados. Aos 14 anos comprei a minha primeira máquina de tatuagem e comecei a trabalhar com maquiagem definitiva. Elas gostavam muito, mas eu ainda não estava satisfeita. Fui buscando me desenvolver através de novas técnicas e do estudo do que viria a sera minha busca na vida e meu eterno objeto de estudo. Em meio a esse processo, quando estive na Alemanha, encontrei a micropigmentação, que chamei de maquiagem de longa duração. Aí começa a minha jornada em busca de fazer com que mulheres e homens se sintam bem consigo mesmos, de forma cada vez mais natural.

Como é trabalhar com a autoestima das pessoas?

Acho incrível tudo o que é possível fazer na vida das pessoas com o meu trabalho. Na verdade, é um processo riquíssimo de conexão com o ser-humano. É claro que eu tenho o meu senso estético, a minha arte, mas eu tenho também uma pessoa do outro lado, com seus anseios, suas vontades, suas inseguranças. O que eu faço é criar quase como uma equação de todos esses fatores, porque eu acesso todos os meus recursos internos, meus estudos, meus instrumentos e incorporo com o que vem do meu

cliente. Somos co-criadores. Isso vale tanto quando falamos de uma sobrancelha, quanto quando falamos da autoestima, porque eu simplesmente ajudo a trazer à tona um potencial que já existe em cada um de nós. Me sinto privilegiada por isso.

Quais os maiores desafios que enfrentou com a Lu Makeup até hoje? O meu maior desafio é conseguir passar o meu conhecimento adiante, e poder qualificar novos profissionais. Eu venho dedicando boa parte do meu tempo a isso, porque entendo que é preciso reverberar, meu objetivo é que mais e mais pessoas possam ter contato com esse tipo de trabalho e tudo o que ele abrange. No início, eu tentei inspirar os meus aprendizes por meio de música, arte ou por meio do contato com natureza, coisas que são importantes pra mim e que me inspiram. Mas foi aí que eu entendi que inspiração é algo muito intrínseco de cada um e que meu trabalho deveria ser uma ponte para reconectar essas pessoas com as suas inspirações. Ali eu ainda não tinha alcançado o nível de acerto que eu considero ideal com os meus profissionais. A solução que eu encontrei foi criar um protocolo para isso. Através de um estudo do rosto e do corpo com formas geométricas, números e dimensões exatas, eu criei um alicerce sobre o qual cada um desses profissionais poderia imprimir a sua própria arte. Um ponto de partida. Então posso dizer que o grande desafio foi encontrar uma metodologia para despertar a arte que existe dentro de cada um desses profissionais, e atingir também através deles o nível de excelência que eu busco.

Como está sendo essa nova fase com a Maison Lu Makeup?

A Maison Lu Make Up é uma casa para mim. É o lugar onde eu consigo atender às minhas clientes com a qualidade que enxergo que elas merecem e onde eu também me dedico aos meus profissionais. É maravilhoso, porque eu consigo manter a excelência do meu trabalho, consigo estudar, me desenvolver e buscar novas técnicas. A Maison é, acima de tudo, um lugar que me inspira e onde eu mantenho tudo da forma que acredito que me leve nesse caminho, além de oferecer aos meus clientes a

experiência que almejo para eles.

Quantos profissionais forma por ano?

Eu não formo profissionais, eu desenvolvo profissionais. E desenvolver um professional é um processo que leva tempo e dedicação de em média um ano e meio. Nesse período são no máximo 5 profissionais que estão comigo em treinamento, mas apenas 1 ou 2 que realmente ficam.

Qual o seu maior sonho?

O meu maior sonho é transformar a vida das pessoas de forma palpável. Acredito que realizo eles todos os dias, tanto na conexão com o meu cliente, quanto nas trocas de conhecimento e experiências com os meus profissionais. Nós crescemos juntos a cada dia. Mas isso não me impede de sonhar em levar isso para cada vez mais pessoas.

Qual a sua maior conquista?

A minha maior conquista é poder me conectar de verdade com cada um dos meus clientes em uma troca fascinante. É conseguir compreendê-los e tirar daí a matéria-prima para um trabalho que tem como objetivo principal contribuir pra que eles sejam felizes. Isso só prova que as respostas que buscamos estão dentro de nós, eu só ajudo a construir um elo que leva até elas e isso é a minha maior conquista.

Livro, filme e mulher que admira

Uma mulher que eu admiro muito é a rainha Elizabeth II, porque para mim ela é um símbolo de liderança com doçura. Por isso também que o meu filme escolhido é “The Queen”. Um livro que gosto muito é “A Psicologia do Líder”.