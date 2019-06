Luciana Prezia, mais conhecida como Lu, é a fotografa oficial dos eventos mais fervidos de São Paulo. Já percorreu as principais semanas de moda do mundo e é bff de Gisele Bündchen e outras personalidades. Além dos eventos, que tomam sua agenda 24/7, ela também atua nas áreas de still, lookbook, retratos, making of, campanhas para grandes marcas e vídeos.

Esse ano Lu completa 23 anos de carreira. “Viver da fotografia foi a opção que escolhi quando descobri a felicidade em cada clique.” Confira um pouco do ritmo frenético de sua vida na entrevista a seguir.

Como se tornou fotógrafa?

A fotografia que me pegou pelo braço e falou vamos trabalhar! Esse universo sempre esteve presente na minha vida, desde pequena, meu pai não largava a câmera da mão, até que uma hora ela veio parar na minha e não saiu mais. Minha curiosidade se juntou com minha imaginação do que aquele rolo de 35 mm era capaz de registrar comigo no no comando. O sonho virou realidade! Fui descobrindo diferentes universos e me descobrindo. Hoje tenho tanto amor pela minha profissão. Acho que esse é o verdadeiro segredo. Amor.

É uma das fotografas mais conhecidas da noite paulistana. Como é essa rotina maluca de festas e eventos?

Rotina é uma palavra inexistente na minha vida, não tenho horário certo para tomar café da manhã, nem almoçar e jantar. Foi uma opção de vida seguir essa profissão, por isso estou disponível em diferentes horários. Além dos eventos, também fotografo em estúdio. Muita gente nem imagina o que é passar uma noite editando fotos e estar cedo clicando uma campanha. Mas já estou acostumada e como disse, amo o que faço.

Conte alguma história dos bastidores que tenha te marcado nesses 23 anos de carreira.

Foram muitos momentos marcantes na minha carreira, são muitos anos. Mas como escolhi estar sempre perto da moda, vou citar o último desfile da Gisele Bündchen no SPFW. A Gisele é uma pessoa de muita luz e sou muito grata em poder acompanhar a carreira dela de perto. Assim que ela entrou na passarela a emoção tomou conta de mim e cai em lágrimas. Lembrei das inúmeras histórias dos momentos que passamos juntas, parecia ver o filme da vida dela passando em segundos nos meus olhos. Momento mágico! Não tenho palavras, só agradecimento à ela e a toda família Bündchen por todas as oportunidades que me deram.

Qual o segredo para trabalhar a noite inteira sem perder um clique?

Amor e muita dedicação. É um trabalho sério, que respeito muito e tento fazer o meu melhor sempre.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Sem dúvida nenhuma quando minha mãe ficou doente. Estava trabalhando sem parar, sem cabeça nenhuma e demostrando sentimentos contrários. E quando apareceu o AirDrop (risos). Fotos para todos a toda hora.

Qual o seu maior sonho?

Além de ser feliz e querer consertar o planeta, quero viver de arte, por um mundo sem preocupação.

Qual a sua maior conquista?

A vida! E minha família, claro.

Livro, filme e mulher que admira?

Fora a minha mãe, a Gisele, minha inspiração de vida.

Livro: ‘Aprendizados’, da Gisele e ‘Quando a Vida Escolhe’, de Zibia Gasparetto.

Filme: gosto de filmes mamão com açúcar! Deixar a vida leve! Charlie Chaplin – ‘Tempos Modernos’.