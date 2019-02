Nossa Mulher Positiva é Luciana Panteleiciuc; Palestrante, Treinadora e MasterCoach. Tem como missão de vida ajudar as mulheres a transformarem sonhos em realidade

Como começou a sua carreira?

Minha carreira começou antes de terminar a Faculdade de Administração de Empresas na FAAP, quando entrei de sócia do meu irmão na sua confecção de malharia. Alguns anos depois abri meu primeiro negócio sozinha, uma loja de shopping. De volta ao Brasil, depois de morar 3 anos na Europa, ingressei no mundo corporativo como executiva na área comercial e de marketing. Depois de 10 anos sai para montar minha consultoria na área de desenvolvimento humano, onde atuo até hoje.

Como é formatado o modelo de negócios do Coaching para Mulheres?

É uma empresa de Consultoria que oferece coaching individual e em grupo, palestras, treinamentos e workshops para mulheres através de uma metodologia exclusiva. Com ferramentas customizadas e exercícios diferenciados e exclusivos baseado no acumulo das boas práticas do mercado e em conceitos e ferramentas de experts , Phd’s e cientistas internacionais.

Com objetividade e foco na Mulher, aprofunda e otimiza tempo e melhora os resultados. Além de ser mais prático e trazer clareza para o processo, o Coaching é uma ferramenta de mudança de Vida.

Além de atuar nas empresas o negócio também está nas mídias através de website( www.coachdemulheres.com.br), Canal no YouTube ( Canal LuPanTV) , Istagram, FB e Tweeter(@coachdemulher).

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

A minha empresa de consultoria atual. Começar do zero, após 10 longos anos de glamour no mercado de luxo.

A coragem de criar meu Método de Coaching para Mulheres, tive medo e me senti insegura e incapaz de fazer isto. Mas com o tempo, os resultados apareciam e hoje são centenas de mulheres empoderadas, com suas vidas transformadas e lideres de si e de sua carreira e seus relacionamentos.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Fazendo Autocoach! Depois de sofrer nos primeiros anos com uma imensa dificuldade de estabelecer rotina, pois na época trabalhava em casa, comecei a usar ferramentas de Coach que mudaram minha Vida! Separar e colocar TUDO na agenda e cumprir meus compromissos comigo e com os outros.Hoje tenho Foco, disciplina, paciência, além de viver uma vida com propósito! Tudo isso não tem preço! Valeu a pena!

Qual o seu maior sonho?

Expandir meu negócio para atender mulheres que não podem pagar por um Coaching individual, ou não trabalha em uma empresa, através de um Programa online acessível.

Qual a sua maior conquista?

Alegria de viver mesmo no meio dos maiores desafios da minha vida.

Paciência de saber que tem tempo para plantar e para colher.

Respeitar e acolher os outros e a mim como eu sou, com defeitos e virtudes.

Minha paz interior que adquiri através de meditar todos os dias.

Livro, filme e mulher que admira

Livros:

Você Pode Curar sua Vida- Louise Hay

A Eterna Busca do Homem- Paramahansa Yogananda

Filme:

Comer, Rezar e Amar – meu identifiquei muito, pois vivi uma história de vida idêntica. Abri mão de tudo para realizar meus sonhos!

Mulher: Tem que ser mais de uma, não tem jeito! rs! Na verdade minha lista é enorme, mas vou mencionar só 5.

Luiza Helena Trajano

Ana Fontes

Michele Obama

Oprah Winfrey

Melinda Gates