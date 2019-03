Nossa Mulher Positiva é Luciana Hakimian; profissional focada no segmento de luxo e apaixonada por natureza, sol e mar. Ela conta como procedimentos atuais prejudicaram a sua saúde e o seu bem estar. Confira a entrevista abaixo!

1) Como é a sua relação com a sua pele?

Minha relação é ótima, não uso maquiagem, não tenho procedimento no rosto, nem botox, preenchimento, então me acho natural. Sei que vou envelhecer com minha própria identidade e fico feliz ao olhar no espelho quando acordo. Gosto de ser natural, tive experiências muito ruins no passado, quando me receitaram lasers que destruiram minha pele. Depois disto, resolvi optar por uma vida saudável.



2) O que te levou a começar um tratamento natural para a sua pele?

Fiz um laser chamado fraxel anos atrás; o que desencadeou melasma. Depois de inúmeras consultas e tratamentos com renomados Dermatologistas de São Paulo, sem obter resultado algum, pelo contrário foi só piorando, eu conheci a Roseli e comecei seguir a filosofia natural.

3) Você é Vegana, como é o seu estilo de vida?

Não sou vegana, mas tenho uma alimentação equilibrada, faço aulas de bike, amo malhar, viajo bastante e meu destino na maioria das vezes é praia. Fiquei anos sem frequentar a praia e sem tomar sol, pois profissionais me aconselhavam a ficar longe do sol. Tive que adaptar uma vida infeliz pois a natureza e o sol me trazem alegria, hoje sou mais feliz vivendo conectada na natureza e ao sol. Aconselho quem está lendo esta matéria a não abrirem mão do sol, claro que deve ser curtido de maneira moderada porem abrir mão do mesmo também trás consequências negativas.

4) Como a Roseli Siqueira mudou a sua pele e a sua vida?

Roseli me devolveu a auto estima! Eu hoje tomo sol, sem me preocupar com as manchas, pois minha pele já está preparada, resistente a não manchar mais.

5) Quais foram as melhores decisões que você tomou para melhorar a sua pele?

Faço uso contínuo dos produtos da Roseli, faço máscara todos os dias, alternando a de prata com a de flores, não uso filtro solar e sim a máscara sapajos e vou a clínica uma vez por semana potencializar os cuidados que tenho em casa.