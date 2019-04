Lúcia Alves, 41 anos, empresária desde os 22 anos, é sócia diretora da Expertise Treinamentos, formada em administração de empresas, Pós Graduada em Psicologia Positiva & Coaching, MBA Neuromarketing, Palestrante, Atriz e Escritora dos livros Prazer, sou mulher! e Trocando as Fechaduras do Castelo, é co-autora no livro Liberte seu Poder e Empreendedoras.Coaching. Ministra Treinamentos na Escola Integração de Negócios (escola de negócios com mais de 50 anos no mercado). Membra da BPW SP e criadora do Programa Empreendedorismo Home Office para Mulheres. Não tenho duvidas que é possível a transformação do ser através da capacitação e da quebra de crenças limitantes. Para alcançar o sucesso e a felicidade é necessário persistir, acreditar na capacidade pessoal, ter um propósito de vida e um grande motivo para começar ou recomeçar e assim dar a volta por cima. É vencer ou vencer!!!

Como começou a sua carreira?

Comecei aos 13 anos de idade, trabalhando como professora de datilografia, era o auge da profissão de “auxiliar de escritório”, inicio dos anos 90 e a grande maioria das alunas eram de mulheres.

Foram quatro anos como professora de datilografia, foi ótimo e maravilhoso mas, eu queria mais. Cursei artes cênicas, ainda quando era professora e numa oportunidade fui trabalhar para uma CIA TEATRAL, com projeto teatro nas escolas. Era responsável por visitar escolas e oferecer nosso espetáculo. Meu mundo em vendas porta a porta, começa definitivamente nesta ocasião. Eu era a melhor vendedora da CIA. Vendia em média 20 espetáculos por mês.

O contato com a cultura é maravilhoso, ele nos coloca em movimento. Procurava saber tudo o que estava acontecendo no Brasil e no mundo referente: cultura, política, mercado de trabalho e etc.

Eu tentei viver da renda do teatro, mas era muito difícil. Com muito networking no mercado fui convidada por uma diretora de empresa da área de marketing promocional e eventos, para ser responsável pela área comercial da empresa dela que estava começando. Eu aceitei o desafio, e na ocasião abri mão da Cia Teatral.

Iniciei aos 17/18 anos minha vida no mundo corporativo. Nesta empresa trabalhei para uma grande multinacional, lá fui vendedora, supervisora, coordenadora, treinadora e gerente.

Atuava na prestação de serviços com o fornecimento de profissionais para o setor de promoções e eventos (grande maioria mulheres). Eu também cuidava da seleção e do treinamento da equipe entre outras funções que aprendi a desenvolver.

Eu já era multifuncional na escola de datilografia, na Cia Teatral e na agência de promoções e eventos não foi diferente. Prestávamos serviços para uma grande multinacional. Minha dedicação me fez crescer muito rápido na empesa.

Todas as promotoras gostavam de participar dos meus treinamentos de vendas e de produtos. Porque eram sempre alegres, descontraídos e por ser maioria mulheres, trabalhava muito a autoestima delas bem como a ambição de vida. Não permitia que a parte técnica do treinamento fosse cansativa. O Teatro me proporcionou ler um texto e transmiti-lo de uma forma que fosse claro para as pessoas adotei diversas técnicas para os meus treinamentos. O resultado da equipe era espetacular.

Outro grande diferencial que adotei em minha carreira foi ouvir as profissionais que trabalhavam comigo. Todas elas tinham um problema particular, e ás vezes, queriam desistir de tudo. Muitas choravam por não ver solução, eu permitia o choro e logo depois entrava com uma palavra motivacional, elevava a autoestima, mostrava o grande potencial pessoal e profissional e sempre dizia: desistir é a solução mais fácil.

Hoje com meu conhecimento, sei que agia como uma mentora de pessoas. E foi aí que eu comecei a perceber minha fortaleza e o quanto eu poderia contribuir para mais pessoas.

Em um de meus treinamentos perguntei para a equipe qual é o sonho? Todas as respostas foram superficiais. Mais de 80% não tinham sonhos definidos, do que realmente queriam para a vida. Muitas crenças limitantes e um negativismo em relação a si, que era de espantar.

Já estava há quase cinco anos na empresa e não tinha mais para onde crescer. Foi quando recebi um convite e aceitei para prestar serviços para outra grande multinacional. E aí despertou a empresária que existia em mim aos 22 anos de idade, eu abri minha agência de promoções de vendas. Montei toda a empresa em questão de dois meses. Fui treinada para o novo produto, contratei equipe e coloquei todos para trabalharem.

Eu vivi um relacionamento com um estrangeiro e, meses depois de abrir minha empresa, eu descobri minha gravidez. Ele me apoiou com muitas palavras de incentivo, até que no quinto mês de gestação ele me ligou e pediu para abortar nosso filho. Deixei claro que com ou sem ele eu teria meu filho e que ele seria o melhor ser humano na face desta terra. Ele voltou ao Brasil e registrou o nosso filho e não foi possível uma vida em comum.

Administrei uma empresa grávida, até aí foi muito tranquilo eu tinha uma pessoa de extrema confiança que trabalhava comigo, e cuidava da empresa quando eu ficava internada, devido algumas complicações na gestação. Com muita força interna, positividade, apoio da família, amigos e da equipe médica do Dr. Toimil, nasceu meu filho lindo, forte e saudável.

Eu tentei ser a mulher maravilha. Administrar a empresa, ser mãe de um recém-nascido, cuidar das promotoras de vendas, dos pontos de vendas, do financeiro da empresa e etc.

Eu tinha um grande cliente, uma receita baixa com alta despesa, ou seja, meu negócio não estava me dando lucro. Usei capital de giro do banco para pagar contas da empresa, pior erro de qualquer empreendedor.

E então eu tive que tomar uma decisão dolorida naquele momento, mas de suma importância. Fechar a empresa, vender tudo que tinha para pagar dívidas. Com isso aprendi cinco grandes lições;

1º. Uma empresa precisa ter mais do que um bom cliente;

2º. Ter um bom conhecimento de administração faz toda a diferença;

3º. Não existe dar um jeitinho quando você se torna responsável por um negócio próprio;

4º. Crédito rotativo, cheque especial, capital de giro não deve ser usado para pagar contas;

5º. Muita gente vai te julgar, outros vão falar que sente muito e ninguém fará nada por você.

Ninguém gosta de perder, e quando eu entreguei o imóvel onde era o escritório da empresa me sentia perdedora. Estava voltando para minha casa com meu filho no colo, olhos cheios de lágrimas e pensando: nossa lutei tanto, agora perdi tudo e não tenho mais nada.

– Naquele instante meu filho olhou pra mim e soltou um sorrisão, eles sentem quando não estamos bem. Na mesma hora, enxerguei a verdade que eu desconhecia. Deus me mostrou que eu tinha tudo, bastava eu enxergar. Meu filho me deu forças para seguir em frente, com muita garra, determinação e com mais conhecimento.

Levantei a cabeça, e excelentes oportunidades surgiram. Vivi experiências fantásticas, voltei a faturar, lucrar, criar novos projetos e foi um sucesso.

Após vivenciar diversas situações em minha vida particular e profissional, tive a certeza que precisava compartilhar meu aprendizado com outras mulheres.

Como é formatado o modelo de negócios Diva das Vendas?

Desenvolvido com objetivo de contribuir com o empreendedorismo via home office, para geração de renda na vida da mulher e criação do setor comercial para empresários de pequeno e médio que necessitam gerar novos negócios com baixo custo.

Realizei pesquisas, estudo de mercado, projeto piloto por quase dois anos, iniciando com três empresas sob minha responsabilidade e com apoio total do meu sócio Jorge Penillo que é estrategista em negócios.

Conforme crescimento, criei um método para ensinar as mulheres a se tornarem empreendedoras, atuando na área comercial com prospecção de clientes, agendamento de visitas, atualização de banco de dados e vendas por Telefone + WhatsApp. Mantendo a minha qualidade dos serviços prestados e já conhecidos por clientes no mercado.

As mulheres que passam pelo curso de Empreendedorismo Home Office tornam-se as Divas Empreendedoras e recebem todo suporte para iniciar seu primeiro cliente.

No curso, “Diva das Vendas”, todas recebem aula de: marketing pessoal, plano de negócios, vendas, comunicação escrita e falada, gestão financeira, administração em geral e fazemos sua analise comportamental.

Criei a Agência das Divas, onde mantenho o cadastro de todas num banco de dados e divulgo os serviços para outros empresários e na medida, que os contratos são negociados e conforme perfil do produto, eu sei quem são as pessoas mais indicadas e acompanho os três primeiro meses.

Com a criação do aplicativo das divas, teremos mais agilidade ainda para as empresas contratarem e em todo Brasil, pois o curso em breve terá versão on-line.

São mais de três anos engajada neste propósito. A Diva das Vendas faz parte da Expertise Treinamentos, minha empresa de treinamentos em parceria com o empresário Jorge Penillo, que em 2016 acreditou no projeto e construímos juntos. O nome foi como um batizado que recebi de um grande amigo palestrante do Rio de Janeiro, Felipe Costa – O Samurai.

Hoje temos algumas mulheres trabalhando com seus escritórios home office, e faturando de 1.200 até 5.000 por mês, turmas que iniciaram em 2017.

A mulher para se tornar uma diva empreendedora só precisa ter força de vontade para aprender e querer fazer algo diferente para sua vida. Se for comunicativa melhor ainda, pois terá mais facilidade para trabalhar.

Ser uma diva das vendas, prestar serviços para empresas, atingir os resultados esperados ou ainda supera-los e ter a própria renda, sem dúvida nenhuma eleva a autoestima da mulher, melhora seu desenvolvimento pessoal e profissional, gera maior confiança e a felicidade interna e tudo ao seu redor se transforma. Na área comercial e com vendas por telefone nem sempre é a presença do profissional que realmente conta, mas sim, o rendimento apresentado para a empresa.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Na vida de uma empreendedora existem momentos de muitos desafios, na minha não foi diferente, mas boa parte eu conseguir reverter.

Classifico um momento muito difícil e este foi irreversível. Uma grande amiga que a considerava como irmã e parceira de negócios se suicidou dentro de sua sala em nosso escritório, a sala era de frente para a minha e eu a encontrei por acaso, numa noite de terça feira de muito frio, passei no escritório quando voltava de uma reunião, apenas para imprimir material da empresa para um cliente que eu ia atender no dia seguinte logo cedo.

Momento difícil e triste, eu não sabia o que tinha acontecido. Encontrei forças para agir. Liguei para o serviço de emergência que chegou relativamente rápido.

Após duas horas de espera no pronto socorro, fui chamada pelo médico que me informou sobre a grande dose de veneno que ela havia ingerido.

Conclusão – Ela estava em depressão e não aparentava, mostrava-se triste em determinados momentos, mas estava sempre cuidando e dando muita atenção a todos. Tinha alguns problemas financeiros e com a família do pai da filha dela. A filha morava com a mãe em outro estado e ela lutava para lucrar aqui e mudar pra lá e levar o melhor para a filha.

Depressão é uma realidade em nosso mundo, o suicídio de lá pra cá só tem aumentado e eu por onde passo com minhas palestras, abordo o assunto. Precisamos falar mais a respeito. Meu objetivo é alertar e conscientizar sobre o assunto.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora

Hoje em dia procuro em primeiro lugar ter gratidão a tudo que acontece em minha vida, seja positivo ou negativo. Eu me encontrei numa profissão que amo, então existe uma causa e isso me faz muito bem. Divido meu dia em três partes e trabalho a gestão do meu tempo. Aprendi também que existem algumas situações que é importante deixar para o outro dia e solucionar de forma coerente. Busco ter meus momentos de lazer em parques, teatro e com a família, principalmente com minha mãe que é uma grande mulher e meu filho. Programo pelo menos uma viagem por ano. Prático atividades físicas. Meu dia inicia as 6h00 da manhã e encerra por volta das 23h30 á 00h00. Ás vezes trabalho sábado e domingo, mas é sempre um prazer.

Qual o seu maior sonho?

Sonho em ter muitas empresas contratando as divas empreendedoras e assim ter muitas oportunidades para todas elas.

Sonho com a aprovação de leis severas para homens que matam mulheres. Feminicídio é outra triste realidade no País e tem crescido muito, a gente precisa falar mais sobre este assunto e as empresas precisam ter iniciativas internas de conscientização voltada para os homens. Eles precisam entender e compreender que mulher não é propriedade particular.

Qual a sua maior conquista?

Criar meu filho, com excelente educação e valores de vida. Ter vencido junto com ele todas as etapas na criação de um ser humano. São 18 anos de muita felicidade e aprendizado. Hoje ele é um homem formado, iniciando uma universidade e com um excelente cargo na empresa que trabalha. Muito querido por amigos e professores. Por isso sou grata, grata, grata demais a Deus por tudo que tenho.

Livro, filme e mulher que admira

Livros

-Prazer, sou Mulher!

Autora: Lúcia Alves

-Iniciando uma Carreira Brilhante

Autor: Jorge Penillo

Filme: O Conde de Monte Cristo, O menino que descobriu o vento e A culpa é das estrelas.

Mulher: Fernanda Montenegro (grande atriz)

Luiza Helena Trajano (empresária)