Por acreditar no potencial do Brasil, Luana está à frente do CLP – Liderança Pública atuando para o desenvolvimento de lideranças que tornem o Estado brasileiro mais democrático e com melhores serviços públicos. Publicitária pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV com especialização Gestão Pública e Desenvolvimento de Lideranças – ambas pela Harvard Kennedy School, possui mais de 12 anos de carreira dedicados à gestão organizacional e iniciativas de melhoria da administração pública.

1. Como começou a sua carreira?

Desde os 15 anos eu já trabalhava para ajudar a compor a renda da minha família. Aos 18, durante a graduação em Publicidade, por meio da indicação de um tio muito querido, fiquei sabendo de um processo seletivo para recepcionista no novo escritorio pessoal dos chamados “3 mosqueteiros” (Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles). Eu mal sabia quem eles eram naquela época… No escritorio funcionavam, alem do family office dos tres, as fundaçoes que eles haviam criado – BRAVA, Lemann, Estudar e ISMART (Instituto Social Maria Telles). Depois de cerca de 8 meses de trabalho recebi um convite para participar do processo seletivo para estagiaria de comunicação na Fundaçao BRAVA, organização da Familia Sicupira. Fiquei deslumbrava por saber o quanto estes empresários investiam em iniciativas para melhorar

nosso país, e aquilo me fazia brilhar os olhos.. Decidi me inscrever e fui selecionada! Aprendi muito na Brava, e foi lá que descobri minha paixão por trabalhar pela melhoria da eficiência do setor público como alavanca para impactar positivamente a sociedade.

2. Como é formatado o modelo de negócios onde você atua?

O CLP – Liderança Pública é uma organização de impacto (sem fins lucrativos) que atua para engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os principais problemas do país. Nosso modelo de negócios tem como base doações privadas (90%) e prestação de serviços (10%) de formação de líderes públicos.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil foi, sem dúvida, assumir o CLP em 2018. Eu já atuava na organização desde 2013 como Gerente e depois Diretora Executiva, porém com a presença do Fundador (e meu grande mentor), Luiz Felipe d’Avila, atuando ativamente na operação como Diretor Presidente. Em 2017, após 9 anos desde a fundação do CLP, ele decidiu ajudar nosso país por meio da política formal e, então, deixou completamente as atividades no CLP (de forma a não termos qualquer tipo de conflito ou partidarismo na organização). Com isso, alem das atividades executivas que eu tocava, assumi completamente a organização como representante institucional. Foi sem dúvida um grande desafio, aquele frio na barriga que nos faz crescer muito!

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Sempre trabalhei muito, e acredito tanto no que faço que dedicação de tempo nunca foi um real “problema” para mim. Já trabalhei doente, de madrugada, fim de semana, feriado, e sempre muito feliz. Ainda tenho um certo bônus pelo fato de ser solteira e não ter filhos e sei que isso faz uma grande diferença. Mas aprendi que ter equilíbrio é essencial! Aprendi a dar muito valor ao tempo, e a usá-lo de forma inteligente. Busco otimiza-lo ao máximo todas as atividades que faço, e ser eficiente dentro de um limite para poder dedicar parte dele em cuidar da saúde, mental e corporal. Pratico esportes sempre que posso, cuido da minha alimentação, me divirto com amigos e familiares, e também busco muito evoluir espiritualmente. É um exercício constante e nem sempre fácil, mas quanto mais consciente somos da importância de ter equilíbrio, melhor valor ficando com o passar do tempo!

5. Qual seu maior sonho?

Meu sonho é ver o nosso país garantir oportunidades iguais para todos! E que histórias como a do Sr Maurino Pereira dos Santos, por exemplo, pai de uma amiga, que faleceu após 12 dias internado em uma UPA sem diagnóstico e atendimento apropriados, não sejam mais realidade no nosso país.

6. Qual sua maior conquista?

Acredito que uma das maiores conquistas foi colocar e manter de pé a nossa pós-graduação para líderes públicos, o MLG (Master em Liderança e Gestao Pública), que desenvolve anualmente com bolsas de estudo 35 líderes públicos do Brasil todo e os leva por uma semana para Harvard/Oxford. Tenho muito orgulho deste programa e, com o trabalho duro do nosso time e grandes parceiros que nos apoiam, já estamos partindo para a 6a turma, formando uma rede com mais de 200 pessoas que se uniram para buscar capacitação e apoio para melhorar nosso país!

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg

Filme: Invictus (história do Nelson Mandela)

Mulher: Maria Silvia Bastos