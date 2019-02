Nossa Mulher Positiva é Livia Marques; estilista e administradora de empresas. Criativa e colaborativa, desenha peças que são objetos de desejo para mulheres de todos os tipos de idade.

1. Como começou a sua carreira?

Me formei em administração e sempre quis ter um negócio meu, empreender. Passei por diversas empresas antes, em áreas de comunicação, eventos, multinacional e finalmente me achei na moda. Sempre gostei mais desse lado criativo então fui atrás de um curso de moda na London School of Fashion. Voltando de lá decidi trabalhar com vestidos de festa, e comecei a fazer umas saídas de praia para algumas amigas. O negócio foi dando certo e assim surgiu a Burj.

2. Como é formatado o modelo de negócios da BURJ?

Comecei fazendo algumas feiras de moda ( ou bazares, mas que hoje não se usa mais tanto esse termo), e vendendo no boca a boca. Hoje em dia tenho uma loja no predio das Heras em SP e o e-commerce. Os dois vão super bem e um complementa o outro.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O início foi o mais difícil pois entrei na faculdade com 17 anos. Naquela época não tinha a menor idéia com o que queria trabalhar e por onde começar. Achei muito decisiva essa opção que tive que fazer tão nova. Tive várias crises de ansiedade por isso e descontava tudo na comida.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

1o – Agenda! sempre faço uma lista de prioridades um dia antes ou no início do dia com todas as tarefas que tenho que realizar no dia e semana, isso me ajuda a realizar o que é mais importante e urgente. Depois faço o que é importante mas não urgente e depois o que não é importante e não urgente.

2o – tento focar o máximo possível naquilo que estou fazendo. Quando estou trabalhando só foco naquilo, ou quando estou em casa penso em ficar ao máximo focada em casa. Não adianta ir pro trabalho e ficar olhando nas câmeras se seu filho está comendo ou dormindo, ou ficar respondendo whats app de grupos e nas redes sociais.

5. Qual o seu maior sonho?

É ser uma pessoa admirada por outras pessoas por aquilo que conquistei. Sempre sonho que fiz uma palestra sobre o que realizei.

6. Qual a sua maior conquista?

Quanto mais ou conquisto mais eu vejo o quanto tenho que melhorar. Sempre podemos ser melhor do que fomos.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro – Fora de serie, outliers

Filme – intocáveis

Mulher que admiro – minha mãe