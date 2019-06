Nossa Mulher Positiva é Lilian Munhoz, jornalista, apresentadora do Jornal Terraviva no canal de agronegócios da Band. Atua há mais de 15 anos em comunicação, é mestre de cerimônias e fundadora da Comunicativas, empresa de comunicação, projetos especiais e assessoria de imprensa.

Como começou a sua carreira?

Comecei em comunicação corporativa e assessoria de imprensa e, anos depois, tive oportunidade de ingressar em televisão e agronegócios. Trabalhei dentro da Bolsa de Valores, onde aprendi muito sobre como funciona o mercado financeiro e, desde 2010, sou editora e apresentadora na TV Terraviva, canal de agronegócios do Grupo Bandeirantes. Diariamente, às 19h, apresento o Jornal Terraviva com as principais notícias do agronegócio e entro ao vivo no Band News TV com os destaques do agro. Também sou fundadora da empresa Comunicativas, onde presto serviços de mestre de cerimônias e atendo empresas na área de assessoria de imprensa, redação e comunicação.

Como é a sua atuação ?

Minha atuação envolve vários aspectos relacionados à comunicação. Na TV Terraviva, acompanho desde a parte de produção até a edição e exibição das reportagens. Na Comunicativas, sou responsável por planejar e executar, junto com parceiros, as ações de comunicação aos clientes. E quando apresento eventos como mestre de cerimônias, dou suporte na organização do tempo dos palestrantes e às necessidades do evento como um todo. Gosto de me envolver com as ações e os processos em busca de bons resultados.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O início da minha carreira foi o momento mais difícil. Apesar de começar a trabalhar bem cedo na área de comunicação, desde o primeiro ano de faculdade, enfrentei muitos desafios e tive de ouvir muitos “nãos” até conseguir as oportunidades que eu almejava. Hoje olho para trás e apenas agradeço. Foram fases que me fizeram crescer muito. Tudo valeu a pena.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Apesar de eu me envolver bastante com meu trabalho, a vida pessoal é minha prioridade. Minha família é mais importante, é o meu legado. De que adianta eu ir trabalhar e ter sucesso mas, quando chegar em casa, não encontrar um ambiente de paz e de amor? Então busco equilibrar minha vida pessoal e profissional com muita gestão de tempo, lista de prioridades e correria (risos).

Qual o seu maior sonho?

Ao longo dos anos venho realizando alguns deles. Casei, viajei para lugares que eu queria, conquistei novas oportunidades profissionais. Tenho o sonho de ver a minha família com saúde e feliz. E sonho em fazer parte de uma sociedade mais justa e menos egoísta.

Qual a sua maior conquista?

Me tornar a pessoa que sou hoje. Deus foi muito generoso comigo e me deu família e amigos que me fazem querer ser melhor a cada dia.

Livro, filme e mulher que admira

Recentemente assisti ao filme “Suprema”, que mostra a história real de uma juiza da Suprema Corte dos Estados Unidos que lutou contra a desigualdade de gênero no Judiciário norte-americano. Gostei bastante. Admiro mulheres que marcam épocas. No agronegócio, área em que atuo, as mulheres têm ganhado uma força e um espaço que jamais tiveram na história. Eu seria injusta se mencionasse apenas uma delas. Quanto aos livros, gosto de ler biografias, visões sobre o mundo corporativo e mensagens inspiradoras. Atualmente estou lendo “Guerreiros não nascem pronto”, de José Luiz Tejon.