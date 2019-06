Nossa Mulher Positiva é Lígia Travensolo, professora de francês e criadora do método “Francês com a Lígia”, curso online de francês que já transformou milhares de pessoas fazendo com que elas alcançassem os seus sonhos de falar francês e com isso acreditarem que elas podem ir muito além do que imaginam. Ela nos relata a importância de se fazer o que ama e, principalmente, de nunca desistir da busca pelo propósito que todos temos em nossas vidas!

1.Como começou a sua carreira?

Sou professora de Francês há 19 anos e logo após a minha formatura no curso de Letras Tradutor da Unesp, comecei a dar aulas em escolas de idiomas, mas no decorrer destes anos eu também fui sócia do meu marido no ramo empresarial mas nunca deixei os idiomas de lado. Trabalhávamos com comércio exterior e eu aproveitei para participar de feiras internacionais e o que mais nos abriu portas foi o fato de falarmos outros idiomas. Infelizmente não resistimos à crise e tivemos que nos reinventar e foi aí que a minha formação como professora e tradutora de francês foi ainda mais valorizada. Voltei a dar aulas e desenvolvi uma metodologia própria que fez muito sucesso. Naquele momento, eu e o meu marido decidimos criar um modelo de ensino online para que pudéssemos alcançar todas as pessoas que precisavam aprender francês. E nossa, descobrimos um número enorme de pessoas que desejavam aprender este idioma maravilhoso.

2.Como é formatado o modelo de negócios do (incluir aqui o nome do seu negócio)?

O “Francês com a Lígia” é um curso de francês 100% online em que os alunos podem estudar de qualquer lugar e em qualquer horário. Prezamos pela individualidade de cada aluno em suas próprias necessidades. Caso desejam estudar todos os dias e acelerar o processo de aprendizado, é possível. Mas, também é possível que eles criem uma própria rotina de estudos. O maior propósito do “Francês com a Ligia” não é somente ensinar o idioma francês, mas sim ajudar o aluno a conquistar os seus sonhos. Sabendo que a maioria deles aprende francês para viajar à França, fazemos uma vez por ano o nosso programa de Imersão, em que levamos grupos de alunos para Paris para colocarem tudo o que aprenderam em prática! Este programa é um sucesso e nele podemos acompanhar-los em toda a trajetória. Em 2018 levamos 40 alunos neste programa e foi incrível!

3.Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acredito que foi quando eu decidi criar o meu curso online. A exposição nas mídias sociais me assombrava um pouco, mas descobri que quando temos um propósito, conseguimos realizar tudo o que desejamos. Hoje me sinto muito realizada e feliz em ver os meus alunos também alcançando os seus propósitos graças ao “Francês com a Lígia”. Hoje eu vejo que, se eu não estivesse aqui, fazendo o meu papel, estas pessoas talvez poderiam não ter a chance de se realizarem!

4.Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Como mãe de uma adolescente, eu procuro equilibrar as atividades do meu dia-a-dia priorizando os pontos mais importantes de cada dia e com calma tudo dá certo. Apesar de fazermos vários projetos que demandam uma longa programação, eu tento viver um dia de cada vez. Hoje o “Francês com a Lígia” conta com 7 colaboradores diretos e outros indiretos, mas com o apoio do meu marido que também trabalha comigo, a gente se ajuda e temos consciência de que somos uma equipe!

5.Qual seu maior sonho?

Por estar muito focada na minha profissão, o meu maior sonho é revolucionar o estudo da língua francesa no Brasil e fazer com que todas as pessoas que desejam, realizem o sonho de falar francês. Fazer com que estas pessoas acreditem que todos somos capazes e que podemos fazer tudo o que desejamos! E é claro, sonho que a minha filha encontre o seu caminho e seja também muito feliz e realizada, assim como eu me sinto hoje!

6.Qual sua maior conquista?

A minha maior conquista é trabalhar com o que amo. Ver nos meus alunos que eles alcançaram os seus objetivos Eu sempre adorei assistir séries de viagens na tv e sonhava fazer isso um dia e adivinhem, este ano eu estou indo a Paris para gravar a minha própria série e nela eu falarei da cultura francesa, do modo de vida dos franceses e, é claro, da língua francesa! Estou super animada, já que faremos várias entrevistas sobre moda, culinária, etc! Eu nem imaginava que um dia eu poderia estar lá, mas sim, nós podemos alcançar tudo! Eu acredito que o nosso sucesso está quando buscamos tudo o que nos faz felizes!

7.Livro, filme e mulher que admira

Livro: Aprendizados – minha caminhada para uma vida com mais significado, Gisele Bündchen

Filme: Intouchables (Os intocáveis, 2011)

Mulher: Simone de Beauvoir: filósofa que cunhou a famosa frase:”Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”.