Nossa Mulher Positiva é Ligia Camargo, Head de Sustentabilidade e Comunicação da Danone. A executiva afirma usar a sua experiência para colaborar com uma empresa que aspira, a cada dia mais, ser protagonista no tema.

Como começou a sua carreira?

Eu trabalho com sustentabilidade desde 2010. Passei por uma experiência muito positiva em uma empresa de bens de consumo, onde gerenciei a área até 2017 e pude colaborar com a implementação do plano global da companhia voltado ao tema, além de ter sido responsável pela definição da estratégia para a América Latina. Liderei comitês de sustentabilidade, gerenciei projetos com clientes e fornecedores e fui o ponto de contato com as diversas áreas da empresa. Também já lecionei sobre o tema e ocupei cadeiras de presidência em comitês externos. Com a experiência acumulada e com a enorme gama de pessoas e iniciativas que conheci, decidi inaugurar um canal no YouTube, o “Incomodados, com Ligia Camargo”, para mostrar iniciativas capazes de mudar algum contexto e transformar o status quo, pois sempre acreditei que trabalhar com sustentabilidade significa promover transformação. Hoje, como head de Sustentabilidade na Danone, uso a minha experiência para colaborar com uma empresa que aspira, a cada dia mais, ser protagonista no tema. Afinal, me especializei e hoje, uma entusiasta no tema, acredito que a sustentabilidade é um fator para gerar resultados. E nessa minha trajetória, acumulei muitos aprendizados, alguns dos quais compartilho a seguir:

Começando pelos equívocos, que, sem dúvida, constituem fontes relevantes de aprendizado. Em grande parte das empresas, a atuação de sustentabilidade é traduzida por projetos – como se trata de um tema complexo, explicá-lo por meio de alguma iniciativa facilita o entendimento. Porém, muitas vezes esse recurso deixa a impressão de que o significado do conceito se esgota na atividade (se ela for de longo prazo, torna-se até um sinônimo). A reciclagem, por exemplo: ações como uma simples entrega de panfleto informativo, convidando as pessoas a separar seu lixo em casa e entregá-lo em algum ponto de coleta, tornam-se sinônimo de sustentabilidade. A empresa, no entanto, não se preocupa com a cooperativa, com o destino final dos resíduos, se há mercado para revenda dos materiais… Assim, desperdiça-se a oportunidade de usar o tema para promover transformações culturais, usando-o superficialmente.

Já entre os acertos, compartilho uma dica importante com os executivos da área: criar novos fóruns específicos sobre sustentabilidade não funciona. Muitas vezes, levados pela onda e pela energia da criação de uma área exclusiva para o tema, tendemos a criar comitês, eventos, reuniões e, em vez de chamar atenção para a importância estratégica do conceito, “armamos” os profissionais dos demais departamentos da companhia com uma percepção negativa, pois eles já têm agendas extremamente movimentadas e consideram ser esta mais uma tarefa ou preocupação. Encontros específicos tendem até a gerar curiosidade no começo, mas, depois, perdem peso em meio aos compromissos “tradicionais” e, consequentemente, senioridade entre os participantes. Pela minha experiência, posso afirmar como os resultados são mais significativos se o tema da sustentabilidade estiver inserido na pauta de reuniões habituais da empresa, pois, nas mãos de colaboradores de cargos mais elevados, as decisões tornam-se mais rápidas e os projetos, mais exitosos.

Além disso, se discutida nas reuniões como tema estratégico, não como um projeto à parte, sustentabilidade tende a se manter na agenda das companhias em tempos de crise, quando, muitas vezes, é deixada de lado por “não ser prioridade”. Quanto mais ligada ao negócio, mais resultados impactará e menos vulnerável ficará as intempéries do mercado. Outra lição importante é que sustentabilidade precisa de embaixadores. Não adianta contar somente com uma equipe bem engajada. A articulação sobre o tema constitui fator fundamental para garanti-lo entre os focos da companhia e ampliar sua capilaridade na corporação, tornando-o objeto de discussão até mesmo em fóruns que não necessariamente demandem a presença de pessoas da área. Com mais líderes e colaboradores ligados à sustentabilidade, especialmente fora do departamento, crescem as possibilidades de fazer com que as propostas relacionadas ao conceito se multipliquem e de fato aconteçam.

A cultura de consumo é uma característica da nossa sociedade. Produto de várias peças e formatos de comunicação desde a revolução industrial, ela tanto fragilizou as relações humanas como também foi, por outro lado, capaz de criar marcas ultravaliosas. Na contramão desse estilo de vida consumista, sofremos uma cobrança cada vez maior de sermos “mais sustentáveis”. Ora, se sustentabilidade vem do verbo sustentar, a fugacidade das relações humanas – teorizada por Bauman* – não parece ser capaz de conviver com o conceito tão disseminado nos últimos anos. Um consumo sustentável implica consumir recursos naturais sem secar suas fontes, reutilizar objetos que convencionalmente iriam para o lixo, comprar produtos com consciência social e ambiental, não por impulso. E a maioria das empresas ainda não entendeu seu papel na sensibilização dos seus clientes em relação à sustentabilidade. Nesse sentido, a comunicação consiste em um instrumento educacional prioritário para transformar definitivamente necessidades, desejos, comportamentos de consumo e – por que não? – a cultura da sociedade. (*Zygmunt Bauman foi um sociólogo e filósofo polonês, professor emérito de sociologia das universidades de Leeds e Varsóvia. O autor ficou muito conhecido por sua metáfora do mundo pós-moderno e sua liquidez)

Comunicar para sustentar. Os produtos e serviços oferecidos pelas empresas a incontáveis clientes espalhados pelo mundo podem funcionar como ferramentas essenciais para tornar a sociedade mais informada, responsável, saudável, inclusiva e consciente; depende “apenas” do conteúdo de marketing e da abordagem da comunicação, que influenciarão nas escolhas do consumidor.

Quanto mais presente estiver nas comunicações e, consequentemente, no dia a dia de todos, mais o tema de sustentabilidade tenderá a desaparecer – ou, se não desaparecer, a se tornar tão óbvio que ninguém vai entender o porquê de, algum dia, ele ter ocupado tanto espaço na agenda de governos, empresas e da sociedade civil. Sustentabilidade envolve adotar uma postura ética de tomar decisões, fazer escolhas, e de um ponto de vista que prioriza a sobrevivência das empresas e das pessoas no planeta. Assim como o fumo, cujos prejuízos à saúde já se tornaram óbvios para a maioria das pessoas, a ausência de escolhas sustentáveis também terá seus custos à sociedade cada vez mais claros, o que tende a introjetar o conceito nos hábitos sociais.

Afinal, sustentabilidade é um valor – como o respeito, a cooperação, a responsabilidade, a ética e outros princípios corporativos que se misturam com valores pessoais. Ela abrange uma série de temas e comportamentos que podem e devem estar no dia a dia das pessoas, sem necessariamente se amparar em objetivos, metas e indicadores claros para vigorar. Questões como trabalho escravo ou infantil, redução de impactos ambientais, promoção da diversidade, inclusão financeira, higiene, nutrição, saúde e bem-estar compõem o leque de temas estruturantes da sustentabilidade pelo simples fato de influenciarem na construção de uma sociedade que supra suas necessidades atuais sem comprometer a capacidade de as gerações futuras suprirem as suas próprias necessidades, como afirma o Relatório Brudtland**. No entanto, para garantir sua relevância e prioridade nas empresas, sustentabilidade deve, sim, neste momento, ser um direcional com metas e indicadores, a fim de garantir sua tangibilidade para o negócio e aumentar o poder de convencimento frente a todo o corpo de colaboradores. (**Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987, que elaborou a primeira definição do conceito de desenvolvimento sustentável: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades)

Portanto, acredito que o tema da sustentabilidade deva ser elevado aos mesmos patamares dos valores da empresa e, ao mesmo tempo, estar também no nível das atividades e das metas da companhia. Somente assim ele terá perenidade o suficiente para transformar gerações no longo prazo e a prioridade necessária para promover resultados sólidos no curto. Em resumo: sustentabilidade não se toca, se faz; não se define, se explica; e não se limita, se vive.

Como é formatado o modelo de negócio da Danone?

A sustentabilidade faz parte da essência da Danone. Desde a década de 70, a empresa tem no seu DNA o que chamamos de “Projeto Duplo”, que estabelece um modelo de negócio que promove o sucesso econômico vinculado ao progresso social. Este discurso vem inspirando desde então, a abordagem da Danone para os negócios e para os desafios socioambientais. E agora isso define como se tornar uma empresa do século 21: uma companhia consciente de seus impactos e que inova constantemente para torna-lo o mais positivo possível. A responsabilidade corporativa não termina no portão da fábrica ou na porta do escritório. Os empregos que uma empresa cria são fundamentais para a vida dos funcionários, e a energia e as matérias-primas que consumimos mudam a forma do nosso planeta. […] É claro que o crescimento não deve mais ser um fim em si, mas sim uma ferramenta usada para atender a qualidade de vida sem nunca ser prejudicial.

No Brasil, a Danone possui diversos projetos que entregam sustentabilidade do ponto de vista de meio ambiente e de inovação social: Novo Ciclo, que é o nosso projeto de reciclagem que tem como ambição recuperar até o fim de 2019 100% do material reciclável que a Danone lança no mercado por meio de implantação de sistemas de reciclagem inclusivos; programa Kiteiras e o Caruanas. Indo além desse modelo de negócio, a missão da Danone é (e sempre será) levar saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas; mas para trazer mais vida à esta missão, a companhia publicou recentemente a sua Revolução Alimentar, expandindo o olhar da alimentação como ferramenta de transformação positiva na sociedade em todos os elos do ciclo de vida – e tudo isso por meio de escolhas mais saudáveis, escolhas que façam diferença na vida das pessoas, já que cada uma delas pode construir o mundo no qual quer viver por meio de suas escolhas diárias. A Danone, por meio de seu portfólio, oferece produtos que colaboram com escolhas mais saudáveis assim como também trabalha para que o ciclo de vida destes produtos impactem de maneira positiva todos os elos de produção.

Hoje, na Danone, conduzo uma área que tem a meta principal de gerar emprego e renda, garantindo com que a Danone possa cumprir o seu propósito de sucesso econômico vinculado ao progresso social. Os principais projetos que lidero envolvem temas como empoderamento feminino; reciclagem, infra estrutura verde, todos com foco de geração de emprego e renda. São diversas pessoas impactadas com os projetos, com oportunidades de geração de renda, capacitação e melhoria de vidas. Os projetos são variados, um deles – chamado Kiteiras – envolve mais de 2.000 mulheres treinadas para vender iogurtes porta a porta em cinco estados do Brasil. Em algumas cidades, o canal representa 15% de vendas da localidade. O projeto de reciclagem Novo Ciclo foca em treinamento e capacitação, atendendo catadores e promovendo renda com incrementos de até 300% em 7 anos de projeto. Essa iniciativa foi reconhecida pelo Pacto Global como um projeto que colabora com os ODS no Brasil, na última Assembléia Geral da ONU, em NY. Já o projeto Caruanas (em parceria com o Fundo Livelihoods e SEBRAE/RJ) – que colabora com incremento de vendas é de Bonafont, protege uma de suas fontes convertendo os agricultores agrícolas que ficam na região da nascente para produtores orgânicos na região de Nova Iguaçu/RJ. Esta conversão não só protege o negócio da empresa, como incrementa a renda dos produtores em até 60% por conta do maior valor agregado do produto orgânico no estado do RJ. Os resultados destas iniciativas duplicam a capacidade de impacto social da Danone, ou seja, aproximadamente para cada Danoner existe um beneficiário: são 4.500 Danoners e cerca de 4.500 beneficiários.

Também tenho atuação próxima às iniciativas voltadas para melhorar a qualidade de vida dos Danoners, equidade de gênero e diversidade. Por exemplo, a abertura da sala de apoio à amamentação, que pode ser usada não só pelas colaboradoras lactantes da Danone, mas também por todas as mamães que trabalham no mesmo prédio da sede da companhia. Além disso, trabalho em conjunto com o RH para apoiar os temas voltados à equidade de gênero e diversidade, colaborando com que a Danone se tornasse signatária dos Princípios de Empoderamento Feminino do Pacto Global e da ONU Mulheres, assumindo diversos compromissos frente ao tema. Indo além, estamos expandindo a atuação de inclusão de PcDs com parceiros e clientes, com um programa de capacitação em parceria com a instituição Ser Especial e uma plataforma digital criada para abrigar currículos de PcDs para que assim, outras empresas possam ter acesso a estes currículos. Um grande parceiro nesse programa é o GPA.

Encabeço a certificação da organização como uma B Corp*, o que representa um importante movimento do setor privado para ressignificar sucesso como sendo não somente o resultado financeiro. Isso exige uma intensa interlocução e garanto, por meio de uma terceira parte, que a empresa trabalha com ética, transparência e que principalmente trabalha para resolver problemas sociais por meio do seu negócio. (*Certificados B Corp são emitidos pelo B Lab, uma organização sem fins lucrativos que administra um sistema de classificação engenhoso que inclui 180 critérios que vão desde o quão “verde” são os prédios corporativos até a forma como os funcionários são tratados, além da transparência apresentada no relatório corporativo)

Além disso, lidero uma grande carteira de stakeholders, promovendo parcerias multidisciplinares, que beneficiam o compartilhamento de valor, o trabalho justo e o acesso a direitos humanos.

Qual seu maior sonho?

Meu maior sonho é ver uma mudança real nos hábitos de consumo da população. Pode ser em qualquer instância, em qualquer assunto, de qualquer maneira. Mas gostaria de ver uma nova consciência brotando nos nossos hábitos. Seja separar o lixo pra reciclagem, ensinar seu filho sobre a importância da água, praticar a coletividade ou conquistar uma consciência de que as nossas escolhas tem impacto. Meu sonho é ver as pessoas fazendo escolhas mais inteligentes. Do uso do canudo à escolha do transporte, a curiosidade para entender de onde vem suas roupas, sua comida, sua bebida. E por fim, tenho o sonho de ver que os veículos de comunicação eduquem para este caminho.

Qual sua maior conquista?

Minha família.

Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Outliers / Fora de Série – Malcolm Gladwell

Filme: Pode ser série? (risos) One Strange Rock

Mulher que admiro: no momento estou apaixonada pela Brené Brown, mas admiro muitas.