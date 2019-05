Nossa Mulher Positiva é Letícia Pires, head de design de produtos no QuintoAndar, a startup que revolucionou o modelo de aluguel de imóveis residenciais. Em sete anos de atuação, a empresa já é uma das que mais se destacam entre as startups brasileiras.

1. Como começou a sua carreira?

Estudei Desenho Industrial na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI). Ainda na faculdade, tentei estagiar nos diferentes mercados em que um designer pode atuar: desde impressos e marcas em escritórios pequenos até sites na maior empresa de mídia online – na época, a Globo.com. Amava o mercado editorial, mas, em 2015, um projeto com a Microsoft mudou muita coisa pra mim… Comecei a olhar para a tecnologia de outro jeito.

A virada para produtos digitais veio quando eu trabalhava na Editora Abril. Estava no programa de trainee e mudei da redação para a área digital, em 2009. Trabalhei com design para produtos digitais no modelo de consultoria e, há cinco anos, estou em startups – em um modelo muito mais complexo que é design de produto.

2. Como é formatado o modelo de negócios do QuintoAndar?

O QuintoAndar é uma plataforma digital que usa tecnologia e design para tornar melhor a experiência do aluguel residencial de ponta a ponta, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. O QuintoAndar foi a primeira empresa no mundo a resolver 100% do processo de aluguel online – desde anúncio, busca e agendamento da visita, até negociação, garantia de pagamento e assinatura de contrato.

3. Como funciona a área de Design de Produtos no QuintoAndar?

Design de Produto é uma das três especialidades de uma tríade de Produto. Aqui, designers trabalham em parceria com engenheiros e gerentes de produto. Uma vez alocados em squads, um modelo que ficou conhecido pela aplicação no Spotify, todos são responsáveis por entregar soluções que proponham entrega de valor para nossos clientes, equilibrando necessidades das pessoas, sustentabilidade para o negócio e viabilidade de construção.

Designers de produto são responsáveis por entender necessidades e comportamentos das pessoas e, a partir daí, desenhar interfaces e fluxos que façam com que elas concluam tarefas de maneira fácil, intuitiva e simples. Para traduzir, sempre brinco: “sabe esse app que você está usando no celular? Então! Eu desenho essas coisas…”

4. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Aos 23 anos, recém formada, dei um passo maior do que deveria: topei montar uma equipe para uma empresa nova. O time teve mais de 10 designers e eu consegui exercer bem a parte operacional, mas não tive maturidade para influenciar a cultura da empresa. Aprendi muito, mas de uma forma dura. Não estava claro para mim que a empresa via design só como uma força de execução e não de estratégia. Nessa época, tive vários problemas de saúde e vivia ansiosa. Dei um passo atrás, mudando para um escritório de design com líderes de design. Eu precisa desenvolver outras habilidades para, então, ocupar uma posição de liderança.

5. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa?

É difícil dividir a vida em dois momentos, pois está tudo super interligado e manter tudo funcionando bem é um trabalho contínuo. Não tenho mais a pretensão de uma vida perfeita, pois sei que é ilusão. Sou ansiosa e ambiciosa, e trabalho em ambientes acelerados, então mantenho horários e compromissos comigo, com a minha saúde e com a minha criatividade. Crio ritmos possíveis e priorizo demandas. Por exemplo, sou muito disciplinada com minha terapia, mas nem tanto com a academia.

6. Qual o seu maior sonho?

Meu sonho profissional é ver o design como atuação estratégica imprescindível em todo tipo de empresa. Já o sonho pessoal é chegar na velhice olhando pra minha vida como um filme interessante.

7. Qual a sua maior conquista?

Gosto de pensar que minha maior conquista é e sempre será o desenho da minha trajetória. Saí de uma cidade pequena porque tinha sonhos grandes. Fiz muitas escolhas nada óbvias e diferentes das mulheres da minha família. Sei que é um privilégio escolher o que fazer, com o que trabalhar e ainda ter o apoio de pessoas queridas. Valorizo e sou grata por cada passo que pude dar. Construir quem eu sou hoje é uma grande vitória!

8. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: O Amante, Marguerite Duras

Filme: Forrest Gump, do Robert Zemeckis

Mulheres: Muitas! Vale da Jane Austen a Madonna, passando pela Rainha Elizabeth e minha avó.