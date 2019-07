Empreendedora por vocação, Letícia Piccolotto é fundadora do BrazilLAB e diretora da Fundação Brava. Com 38 anos, sendo 20 de carreira, começou no mercado financeiro, passou pelo terceiro setor e atualmente está ajudando a transformar o setor público brasileiro por meio da tecnologia. Sua maior conquista, entretanto, é a

carreira de sucesso sendo mãe de 3 filhos – Clara (9 anos), Sofia (4 anos) e Vinicius (7 meses).

1. Como começou a sua carreira?

Comecei a minha carreira estagiando no mercado financeiro. Primeiro em uma corretora e depois no Banco Goldman Sachs. Logo no 3o ano da faculdade percebi que queria trabalhar no terceiro setor e busquei oportunidades nessa área. Comecei um estágio na Endeavor ganhando 30% menos do que ganhava no Banco, mas estava muito convicta da minha escolha de trabalhar com propósito. Hoje já são 20 anos de carreira, sendo 18 no terceiro setor. Nesse período, tive a chance de empreender projetos sociais e de trabalhar com projetos de alto impacto em organizações que admiro muito como a Fundação Bloomberg.

2. Como é formatado o modelo de negócios do BrazilLab?

O BrazilLAB é uma organização sem fins lucrativos que empreendo já há 3 anos. Somos o 1o hub GovTech no Brasil e temos como missão levar inovação para dentro do setor público conectando startups e tecnologia de ponta à líderes públicos, como Prefeitos, Secretários de Estado, entre outros. Atualmente tenho uma equipe de 6 pessoas e um orçamento de R$ 2 MM ano. Nosso modelo de negócio ainda é 100% dependente da captação de recursos com a nossa rede de parceiros. Hoje temos 8 doadores entre pessoas físicas e jurídicas.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acho que um dos momentos mais difíceis da minha carreira foi quando eu tive que conciliar a minha carreira com o nascimento da minha 2ª filha e a doença do meu pai que depois acabou falecendo. Foi em 2015 e eu estava lançando o BrazilLAB, Sofia tinha apenas 5 meses, ainda amamentava e meu pai passou 9 meses internado em um

hospital. Nesse período foi muito importante para mim buscar apoio com outras mulheres e entender os desafios da Liderança Feminina. Fiz um curso incrível e entendi que não estava sozinha. Que várias mulheres viviam os mesmos desafios que eu estava vivendo e que precisávamos falar a respeito do quanto ainda é difícil conciliar todos os papéis que nós mulheres exercemos na sociedade. Foi nesse período que comecei a ler e assistir as palestras Sheryl Sandberg, VP do Facebook, Indra Nooyi, Ex-ceo da PepsiCo, Anne Marie Slaughter, entre outras. Hoje tenho muito mais consciência dos desafios que nós mulheres vivemos e espero contribuir de forma construtiva para esse debate. Desistir da carreira para mim não é uma opção, mas precisamos cuidar da

saúde mental das mulheres.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Esse é um desafio diário. Tem dias que acho que consegui equilibrar bem todos os pratos e tem dias que não, pois as vezes a demanda da área pessoal está maior – como ter um filho doente em casa – ou às vezes a demanda no trabalho está maior – como a entrega de um projeto estratégico ou uma viagem à negócios. Procuro entender bem o que me faz bem e como eu consigo recarregar a minha energia. Hoje sei que preciso praticar exercícios de forma constante, fazer massagem e ter períodos de qualidade com os meus filhos e marido. Isso me faz bem. Então

procuro incluir na minha agenda espaços para essas atividades, pois entendi que quando eu estou bem, consigo ser mais produtiva e organizar a minha rotina de forma mais estruturada. Para equilibrar tudo também é muito importante se cercar de pessoas competentes -tanto em casa quanto no trabalho – e pedir ajuda quando preciso for. Também acho importante entender que às vezes será preciso dizer não e estabelecer limites. Mas como eu disse o desafio é diário e ainda estou testando e praticando constantemente novas práticas e dicas.

5. Qual seu maior sonho?

Meu maior sonho atualmente é internacionalizar o BrazilLAB. Vejo que o Brasil precisa se abrir cada vez mais para a troca de tecnologias e soluções para os nossos principais desafios como educação, segurança, desigualdade, saneamento, entre outros. Eu acredito que podemos mudar a realidade do nosso país e quero ajudar a construir oportunidades para que a nova geração – e em especial os meus filhos – não tenham que desistir do Brasil.

6. Qual sua maior conquista?

Ano passado organizei em parceria com o Luciano Huck e o ITS a 1a conferência internacional sobre GovTech no Brasil. Foi uma grande conquista, pois quando fundei o BrazilLAB há 3 anos atrás minguem falava de governo digital no Brasil. A conferência foi um marco, pois contou com mais de 30 palestrantes internacionais e a presença de mais de 900 pessoas. O evento mostrou a força da pauta de transformação digital no Governo e fico muito feliz de saber que tive essa visão há 3 anos atrás e ajudei a construir um marco importante nessa história.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Plano B – Sheryl Sandberg – esse exemplar é uma reflexão muito mais madura sobre os desafios de liderança feminina e também uma reflexão prática do quanto devemos buscar a consciência do que nos faz feliz mesmo tendo que partir para um plano B, C ou D na vida.

Filme: Tully – assisti esse filme grávida do meu 3o filho e não preciso dizer o quanto me identifiquei. Charlize Theron estava brilhante no papel e mostrou perfeitamente o custo que a mulher moderna paga hoje por ter que equilibrar todos os pratos. Um super wake up call para a questão da saúde mental das mulheres.

Difícil dizer uma mulher que mais admiro. Admiro muitas, a começar pela minha mãe, que me educou para ser uma mulher forte. Mas li recentemente a biografia da Michelle Obama e estou muito tocada pelo exemplo dela de buscar seu espaço como primeira-dama e conciliar e manter o foco em seu principal papel – o de ser mãe e

educar bem suas duas filhas.