Comecei a trabalhar com 15 anos durante as férias em lojas de roupas. Sempre busquei independência e sempre gostei de trabalhar, conhecer gente, aprender. Aos 18 fui morar em Paris e por lá fiquei 3 anos. Estudei arquitetura e design e depois mudei para o curso de moda no LISAA, pois achei que a moda seria mais a minha cara. E era. Após Paris, voltei para Goiânia, minha cidade natal, e lá criei a DONACHIC, marca de acessórios e bijuterias finas onde eu criava e desenhava coleções inspiradas em mulheres icônicas como Frida Kahlo, Madame de Pompadour, Sissi a Imperatriz, Sarah Bernhardt, Yolanda Penteado, Carmen de Bizet etc. A DONACHIC tinha um cheiro, uma lavanda que era colônia e home spray. A loja era linda e um sucesso, mas após 8 anos, resolvi fechar. Comecei em 2010 a estudar ourivesaria e desenhar joias. Uma paixão, mas ainda não havia me realizado profissionalmente. Em dezembro de 2013 resolvi fazer artesanalmente o perfume que minha mãe fazia quando era criança. Comprei as essências, manipulei em casa mesmo, envasei 150 frascos, criei o nome EAU DE LEONORA, um amigo designer criou a identidade visual, embalei, rotulei e vendi todos em menos de 15 dias. Além de vender o que me deixou mais feliz e animada, foi a reação das pessoas ao sentir o cheiro. Era sempre uma reação positiva, o que me fez acreditar naquele projeto.

2. Como é formatado o modelo de negócios ?

Quando comecei a fazer a consultoria olfativa criei um modelo totalmente intuitivo. Precisava de informações que me dessem o caminho para fazer ou escolher o cheiro de uma marca, por isso, criei um questionário olfativo. Através deste questionário e também analisando toda identidade visual e conceito da marca, consigo fazer uma curadoria olfativa e direcionar o que acho mais adequado para o cliente. Com as fragrâncias da marca EAUX Parfums, o processo é totalmente de inspiração e criação. Preciso de histórias pessoais para criar um perfume e contar essas histórias através do cheiro. Vender perfumes não é uma missão simples e para a minha marca, vender perfumes cheios de histórias é o que importa e faz diferença. Qualidade, exclusividade, originalidade, identidade e emoção. Algumas palavras que podem expressar o que proponho na EAUX Parfums.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Concorrer com marcas da perfumaria internacional, despertar interesse, fazer a diferença, se tornar conhecida e reconhecida como marca e editora de perfumes, expandir, abrir novos pontos de vendas pelo Brasil, exportar. Um trabalho árduo, que envolve conhecimento financeiro também, um grande desafio para uma criadora.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Não considero minha vida perfeitamente equilibrada. Vivo correndo, viajando, pensando, criando, sonhando, imaginando, almejando, produzindo, realizando, buscando, estudando… tudo ao mesmo tempo. Crio perfumes de dia e preparo um Fettuccine Alfredo para o meu filho de noite, viajo para trabalhar durante 3 dias e fico em casa o final de semana inteiro curtindo a piscina com a família. Passo as manhãs em casa e as tardes no escritório, de noite preparo um jantar simples, faço tarefa com o Davi, o coloco na cama, lemos um livro e voilà. Porém, isso não acontece todos os dias, nem em perfeito equilíbrio. Às vezes fico angustiada, me sinto em falta com o Davi, mas acho que tenho conseguido ser feliz em família, estar atenta aos sinais dele, que está crescendo, agora com 7 anos e tenho orgulho do que tenho construído. Não quero ser perfeita. Adoro imperfeições verdadeiras.

5. Qual o seu maior sonho?

Pode ser mais de um?

– Tornar a minha marca sólida e reconhecida mundialmente;

– Ter um projeto social importante;

– Morar novamente em Paris, desta vez com a família;

– Que meus perfumes sejam eternos.

6. Qual a sua maior conquista?

Meu filho Davi, que veio de uma batalha de 4 tratamentos para engravidar.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: TÊTE-À-TÊTE – Simone de Beauvoir et Jean Paul Sartre

Filme: LE PASSÉ – Asghar Farhadi

Mulher: são tantas… Coco Chanel, Angelina Jolie, Meryl Streep, Malala Yousafzai, Cora Coralina e muitas outras.